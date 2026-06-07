Giro de Italia Femenino 2026: Demi Vollering le arrebata el título a Anna van der Breggen en un final de infarto

La vigente campeona de Europa, Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), se quedó con el título del Giro de Italia Femenino 2026 tras arrebatarle el liderato de la competencia a su compatriota Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) en la jornada final. La carrera no contó con participación colombiana.

La neerlandesa estuvo acompañada en el podio final por la alemana Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM) y por su compatriota Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime), que terminaron en el segundo y tercer puesto.



El podio final del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)

Con relación a las corredoras del continente americano, la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) finalizó en la casilla 33°, mientras que la cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) concluyó en el puesto 72°.

En lo referente a la última etapa de 145 kilómetros, disputada por los alrededores de la ciudad de Saluzzo, en la región del Piamonte, quedó en manos de Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ). La pedalista italiana derrotó a la neozelandesa Niamh Fisher-Black (Lidl Trek).



Elisa Longo Borghini ganó la última etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)

Giro d’Italia Women (2.WWT)

Resultados Etapa 9 | Saluzzo – Saluzzo (145 km)

1 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 3:45:09 2 Niamh Fisher-Black Lidl-Trek m.t. 3 Antonia Niedermaier CANYON//SRAM 0:02 4 Demi Vollering FDJ United-SUEZ 0:03 5 Femke de Vries Team Visma | Lease a Bike 2:23 6 Anna van der Breggen Team SD Worx-Protime 2:23 7 Ytterhus Haugset Sigrid Uno-X Mobility 5:59 8 Lauren Dickson FDJ United-SUEZ 5:59 9 Isabella Holmgren Lidl-Trek 6:01 10 MagdeleineVallieres EF Education-Oatly 6:01



Demi Vollering, campeona del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)

Clasificación General Final