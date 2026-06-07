Ruta
Giro de Italia Femenino 2026: Demi Vollering le arrebata el título a Anna van der Breggen en un final de infarto
La vigente campeona de Europa, Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), se quedó con el título del Giro de Italia Femenino 2026 tras arrebatarle el liderato de la competencia a su compatriota Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) en la jornada final. La carrera no contó con participación colombiana.
La neerlandesa estuvo acompañada en el podio final por la alemana Antonia Niedermaier (CANYON//SRAM) y por su compatriota Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime), que terminaron en el segundo y tercer puesto.
Con relación a las corredoras del continente americano, la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) finalizó en la casilla 33°, mientras que la cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) concluyó en el puesto 72°.
En lo referente a la última etapa de 145 kilómetros, disputada por los alrededores de la ciudad de Saluzzo, en la región del Piamonte, quedó en manos de Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ). La pedalista italiana derrotó a la neozelandesa Niamh Fisher-Black (Lidl Trek).
Giro d’Italia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 9 | Saluzzo – Saluzzo (145 km)
|1
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|3:45:09
|2
|Niamh Fisher-Black
|Lidl-Trek
|m.t.
|3
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|0:02
|4
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|0:03
|5
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|2:23
|6
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|2:23
|7
|Ytterhus Haugset Sigrid
|Uno-X Mobility
|5:59
|8
|Lauren Dickson
|FDJ United-SUEZ
|5:59
|9
|Isabella Holmgren
|Lidl-Trek
|6:01
|10
|MagdeleineVallieres
|EF Education-Oatly
|6:01
Clasificación General Final
|1
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|29:54:19
|2
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|0:30
|3
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|1:37
|4
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|2:44
|5
|Niamh Fisher-Black
|Lidl-Trek
|3:26
|6
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|5:07
|7
|Isabella Holmgren
|Lidl-Trek
|7:10
|8
|Urska Zigart
|AG Insurance-Soudal Team
|12:39
|9
|Valentina Cavallar
|Team SD Worx-Protime
|13:12
|10
|Lore De Schepper
|AG Insurance-Soudal Team
|13:29
Ruta
Tour Auvergne-Rhone-Alpes: la fuga vuelve a hacer de las suyas y esta vez celebra con Anthon Charmig
Repitiendo la película del día inaugural, volvió a coronar la escapada, esta vez con el danés Anthon Charmig, quien se adjudicó la segunda etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes, luego de recorrer 234,3 kilómetros entre Saint-Martin-le-Vinoux y Le Puy-en-Velay. El corredor del Uno-X Mobility terminó siendo el mejor de la fuga del día.
En los últimos kilómetros el pedalista escandinavo se alejó de sus compañeros de escapada y terminó ganando por delante del francés Henri-François Renard (Team Picnic PostNL) y del belga Vlad Van Mechelen (Bahrain – Victorious), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos todos llegaron en el grupo principal a más de tres minutos con Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 22°, Harold Tejada (XDS Astana Team) 48°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 54° y Diego Pescador (Movistar Team) 68°.
La escapada la animaron Anthon Charmig (Uno-X Mobility), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Clément Braz (Groupama – FDJ United), Alex Díaz (Caja Rural – Seguros RGA), Nadav Raisberg (NSN Cycling Team), Benjamin Thomas (Cofidis), Henri-François Renard (Team Picnic PostNL)ᵥ Raúl García Pierna (Movistar Team), Vlad Van Mechelen (Bahrain – Victorious) y Jordan Jegat (TotalEnergies), al final ocho de los fugados consiguieron llegar por delante de los favoritos.
La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este martes con la disputa de la tercera etapa, una contrarreloj por equipos de 28,4 kilómetros que se disputará en la población francesa de Perreux, en el departamento de Yonne.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Saint-Martin-le-Vinoux – Le Puy-en-Velay (234,3 km)
|1
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|5:40:29
|2
|Henri-François Renard
|Team Picnic PostNL
|0:41
|3
|Vlad Van Mechelen
|Bahrain – Victorious
|,,
|4
|Raúl García Pierna
|Movistar Team
|0:43
|5
|Clément Braz
|Groupama – FDJ United
|0:44
|6
|Benjamin Thomas
|Cofidis
|1:56
|7
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|1:59
|8
|Nadav Raisberg
|NSN Cycling Team
|2:10
|9
|Finn Fisher-Black
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:13
|10
|Maxim Van Gils
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:13
|22
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|3:13
|48
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|3:13
|54
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:13
|68
|Diego Pescador
|Movistar Team
|3:13
Clasificación General Individual
|1
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|09:27:40
|2
|Ramses Debruyne
|Alpecin-Premier Tech
|0:32
|3
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|0:32
|4
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:32
|5
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:32
|6
|Luke Tuckwell
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:32
|7
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:32
|8
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:32
|9
|Rudy Molard
|Groupama-FDJ United
|0:32
|10
|Luke Plapp
|Team Jayco-AlUla
|0:32
|14
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|0:44
|17
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:44
|36
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:53
|58
|Diego Pescador
|Movistar Team
|11:32
Ruta
Escarabajos X el Mundo: Iván Ojeda se consagró campeón en Martinica del Critérium Cycliste de la Ville du Lamentin
El pedalista boyacense Iván Ojeda cumplió una destacadísima actuación en el Critérium Cycliste de la Ville du Lamentin en Martinica y terminó consagrándose campeón de la carrera tras cuatro días de competencia. El escarabajo, de 24 años, poco a poco va retomando la forma que tuvo en el Colombia Pacto por el Deporte – GW Shimano.
“Me siento sumamente feliz y bendecido por este resultado tan increíble. Hemos venido trabajando muy, muy fuerte para que este momento se diera. En las competencias anteriores estuvimos acariciando la victoria y se nos escapaba por muy poco, pero hoy confirmo que los tiempos de Dios son perfectos. Fue una carrera de muchísima regularidad y entrega de principio a fin junto a mi equipo”, escribió Ojeda en su redes sociales.
El oriundo de Beteitiva, Boyacá conquistó su segundo podio esta temporada con el equipo C.C.Vauclinois tras terminar segundo en el Grand Prix de la Montagne Pelée, prueba disputada en la isla caribeña de Martinica.
Al colombiano lo acompañaron en el podio los franceses Anthony Pérez (Team Pédale Pilotine-Maxo Location) y Benjamín Le Ny (Team Madras Capesterre Belle-Eau), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto a los otros colombianos en competencia, Rafael Pineda (Team Pédale Pilotine-Maxo Location) cerró el top 5 a 2:21 de su compatriota, Marlon Garzón (Team Pédale Pilotine-Maxo Location) concluyó en la posición 19° y David Alejandro Camargo (C.C.Vauclinois) finalizó en la casilla 24°.
En lo referente a la última etapa, esta se desarrolló en un circuito de 107,2 kilómetros, y terminó con victoria del francés Martin Deschatres, quien llegó escapado a la meta, superando a sus coterráneos Rémi Marcoux y Dubos Arthur.
Clasificación General Final – Critérium Cycliste de la Ville du Lamentin
|1
|Iván Arturo Ojeda
|C.C. Vauclinois
|9:23:49
|2
|Anthony Pérez
|Team Pédale Pilotine-Maxo Location
|0:16
|3
|Benjamín Le Ny
|Team Madras Capesterre Belle-Eau
|0:43
|4
|Alan Riou
|Moyon Percy Manche Normandie
|1:48
|5
|Rafael Pineda
|Team Pédale Pilotine-Maxo Location
|2:21
|19
|Marlon David Garzón
|Team Pédale Pilotine-Maxo Location
|25:01
|24
|David Alejandro Camargo
|C.C.Vauclinois
|40:00
Ruta
Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026: Lilibeth Chacón alcanzó su cuarto título
Finalizó la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026 con título para Lilibeth Chacón tras seis días de competencia. La venezolana se coronó este domingo como campeona de la ronda nacional tras defender el liderato en la contrarreloj final disputada en el departamento de Risaralda.
Chacón, que se apoderó de la camiseta amarilla desde la etapa reina que terminó en el Alto de la Línea, la defendió con gallardía hasta Apía. La pedalista del equipo español Eneicat – Be Call conquistó su cuarto título en la carrera femenina más importante de América.
A la venezolana la acompañaron en el podio las colombianas Angie Mariana Londoño (OroExpress Just Cycling) y Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.
La última etapa la ganó Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito), quien salió victoriosa en la contrarreloj individual que cerró la úndecima edición del giro femenino nacional.
Vuelta a Colombia Femenina (2.2)
Resultados Etapa 6 (CRI) | Ingenio Risaralda – Apía (30 km)
|1
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|1:00:03
|2
|Lilibeth Chacón
|Eneicat – Be Call
|0:36
|3
|Zara Sofía Lamprea
|Ciclismo Capital
|1:22
|4
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|1:31
|5
|Angie Mariana Londoño
|OroExpress – Just Cycling
|2:11
|6
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|3:05
|7
|Anet Barrera
|Bravetta
|3:41
|8
|Gabriela Soto
|Pato Bike BMC Team
|3:45
|9
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa – Mujeres Antioquia
|4:42
|10
|María Carolina Flórez
|Bravetta
|5:42
Clasificación General Final
|1
|Lilibeth Chacón
|Eneicat – Be Call
|18:30:04
|2
|Angie Mariana Londoño
|OroExpress – Just Cycling
|2:04
|3
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|2:15
|4
|Gabriela Soto
|Pato Bike BMC Team
|4:05
|5
|Zara Lamprea
|Ciclismo Capital
|4:54
|6
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|6:04
|7
|Stefanía Sanchez
|Team Sistecrédito
|9:01
|8
|Juanita Salcedo
|Team Boyacá es Para Vivirla
|12:15
|9
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa – Mujeres Antioquia
|14:53
|10
|Anet Barrera
|Bravetta
|17:15