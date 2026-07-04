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Ciclo-Retro: los escarabajos que conquistaron la famosa camiseta de ‘pepas rojas’ en el Tour de Francia
En la rica historia del Tour de Francia los escarabajos han sido grandes protagonistas de la montaña en varias ediciones, después de la tercera aparición en 1985, Lucho Herrera fue el primer colombiano en ganar la camiseta de las ‘pepas rojas’, la que identifica al mejor escalador de la ronda gala. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento de los cuatro colombianos que se llevaron la ‘camiseta de la montaña’ para su casa.
El ‘Jardinerito de Fusagasugá es el único ciclista colombiano que ha llegado a París vistiendo la camiseta de la montaña en dos ocasiones. La primera en el año 1985, cuando ganó dos de las etapas más importantes de la carrera en Morzine y en Saint Etienne, y luego en 1987 cuando fue 5º en la clasificación general.
13 años después, Santiago Botero logró llevarse esta clasificación nuevamente para el país, ganando una etapa y llevando la camiseta de los ‘lunares rojos’ desde la etapa 14 hasta París. Ese año, el pedalista antioqueño fue 7º en la clasificación general.
Luego el turno fue para Mauricio Soler cuando en el 2007 fue el mejor escalador de la carrera, ganando una etapa y siendo 2º en la clasificación de mejor joven detrás del español Alberto Contador, desafortunadamente cuatro años más tarde sufrió una terrible caída que lo alejó del ciclismo, cuando preparaba el Tour de Francia de 2011.
Por último, en 2013, Nairo Quintana sorprendió a propios y extraños cuando en su debut en la Grand Bouclé logró ser subcampeón de la clasificación general, campeón de los jóvenes y mejor escalador, además de ganar la etapa 20.
‘Nairoman’ dictó en el Tour de 2013 por última vez, ‘LA LEY DE LA MONTAÑA’ y dejó escrito un nuevo capítulo para admiración de Colombia y del planeta ciclístico, lo que volvió a poner a los escarabajos en la élite del ciclismo mundial como los mejores escaladores.
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El Visma Lease a Bike marca la pauta en la crono por equipos y Jonas Vingegaard es el primer líder del Tour de Francia 2026
Con una jornada al cronómetro de alta velocidad por Barcelona, inició este sábado la edición 113 del Tour de Francia. El Team Visma Lease a Bike cumplió los pronósticos y se llevó la victoria, erigiendo como primer líder al danés Jonas Vinegaard.
La escuadra neerlandesa, que en la parte intermedia del recorrido marcó el mejor registro, ratificó lo hecho a lo largo del trazado en meta y se llevó la victoria con 21 minutos 47 segundos. Al ser el primer pedalista en cruzar por la línea de meta, Vingegaard se convirtió en el primer líder de la ronda francesa.
El Visma superó por 7 segundos al Netcompany Ineos de gran actuación en el exigente trazado y por 11 segundos al UAE Team Emirates – XRG. El Top cinco lo completaron el Lidl Trek y el Red Bull – BORA – hansgrohe.
La segunda etapa de la ‘Grande Bouclé’ se cumplirá este domingo entre Tarragona y Barcelona sobre una distancia de 168,5 kilómetros, jornada que en la fase final presenta tres subidas de tercer categoría.
Resultados Crono X Equipos
Clasificación General Individual
|54
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:18
|68
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:46
|80
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|3:06
|102
|Einer Rubio
|Movistar Team
|3:25
|130
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|4:05
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Vuelta al Putumayo: Kevin Navas gana la tercera etapa y Santiago Garzón sigue líder
El ecuatoriano Kevin Navas (Team Best Best PC) se quedó con la victoria de la tercera etapa de la Vuelta al Putumayo 2026, sobre un trazado de 157 kilómetros entre San Miguel y Mocoa, con final en alto y un desnivel acumulado de 978 metros.
Navas se llevó el triunfo por delante de dos hombres del GW Erco Sportfitness: el bogotano Brandon Vega y el antioqueño Felipe Bravo, quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) se mantuvo al comando a un día del final. El podio parcial lo completan sus compañeros de equipo Daniel Carvajal y Sebastián Pinilla.
La décima edición de la Vuelta al Putumayo finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, un circuito en la capital de los putumayenses, donde conoceremos al sucesor del caucano Leison Maca, campeón el año pasado.
RESULTADOS TERCERA ETAPA
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Marceli Bogusławski se consagra campeón de la Course Cycliste de Solidarnosc; Mateo Duque el mejor suramericano
Luego de cuatro días de competencia, Marceli Bogusławski (ATT Investments) se consagró campeón de la 37ª edición de la Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques, carrera polaca de categoría 2.2 que finalizó este sábado con una jornada ondulada de 173,4 kilómetros.
Los puestos de honor de la tradicional prueba los completaron el local Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polski) y el neerlandés Lars Rouffaer (EEW-VDK Cycling Team), quienes se subieron al segundo y tercer cajón del podio, respectivamente.
En cuanto a los tres suramericanos en competencia, el argentino Mateo Duque (Atom 6 Bikes – Cycleur de Luxe – Auto Stroo Continental Team) terminó en el puesto 18° y su compatriota Nehuén Erripa (Bialini Wheellab) finalizó la casilla 48°, ambos a 33 segundos del ganador, mientras que el colombiano Nicolás Hernández (Bialini Wheellab) no concluyó la carrera.
En lo referente a la última etapa, esta la ganó el local Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polsk), quien fue el más rápido al sprint y terminó llevándose el triunfo en la ciudad polaca de Jaworzno.
Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques (2.2)
Resultados Etapa 4 | Nowiny – Jaworzno (173,4 km)
|1
|Radoslaw Fratczak
|Wibatech Lubelskie Perla Polski
|4:03:41
|2
|Norbert Banaszek
|ATT Investments
|m.t.
|3
|Roan Konings
|Metec-SOLARWATT p/b Mantel
|m.t.
|4
|Lars Rouffaer
|EEW-VDK Cyclingteam
|m.t.
|5
|Patryk Stosz
|Voster Team
|m.t.
|6
|Ksawier Garnek
|Mazowsze Serce Polski
|m.t.
|7
|Wiktor Zasada
|Mazowsze Serce Polski
|m.t.
|8
|Nehuén Erripa
|Bialini Wheellab
|m.t.
|9
|Jonathan Schipkowski
|Team Standert Brandenburg
|m.t.
|22
|Mateo Duque
|Atom 6 Bikes – Cycleur de Luxe – Auto Stroo
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Marceli Bogusławski
|ATT Investments
|14:49:01
|2
|Radosław Frątczak
|Wibatech Lubelskie Perła Polski
|0:08
|3
|Lars Rouffaer
|EEW-VDK Cyclingteam
|0:15
|4
|Patryk Stosz
|Voster Team
|0:20
|5
|Norbert Banaszek
|ATT Investments
|0:23
|6
|Roan Konings
|Metec – SOLARWATT p/b Mantel
|0:26
|7
|Rait Ärm
|Energus Cycling Team
|0:27
|8
|Kārlis Klismets
|Energus Cycling Team
|,,
|9
|Julian Vergouw
|Metec – SOLARWATT p/b Mantel
|0:28
|10
|Kenay De Moyer
|Atom 6 Bikes – Cycleur de Luxe – Auto Stroo
|0:29
|18
|Mateo Duque
|Atom 6 Bikes – Cycleur de Luxe – Auto Stroo
|0:33
|DNF
|Nicolás Hernández
|Bialini Wheellab
|No finalizó