Paracycling
Campeonato Nacional de Paracycling 2026: Bogotá dominó en el ciclismo de pista
La tercera y última jornada del ciclismo de pista en el Campeonato Nacional de Paracycling, que se desarrolló en el Velódromo Luis Carlos Galán, dejó emociones en cada una de las pruebas disputadas y confirmó el alto nivel competitivo de los mejores exponentes del ciclismo paralímpico colombiano.
La programación estuvo marcada por las finales de velocidad por equipos, kilómetro contrarreloj para deportistas visuales y múltiples competencias de scratch en las diferentes categorías funcionales.
La primera medalla dorada del día se entregó en la prueba de velocidad por equipos, donde la selección de Bogotá, integrada por Carmelo Sánchez, Edwin Fabián Matiz y Paula Andrea Ossa, se impuso con un registro de 1:08.696 para quedarse con el título nacional. La plata fue para Cundinamarca con Ramón Oliveros. Eduardo Cubillos y Laura Valentina Pedroza, mientras que el Valle del Cauca completó el podio con Luis Miguel Cifuentes Renjifo, Samuel Andrés González y Yady Vanessa Fernández.
En el kilómetro contrarreloj masculino para deportistas de la categoría B, el antioqueño Nelson Javier Serna ratificó su condición de favorito al conquistar la medalla de oro con un destacado tiempo de 1:03.148. Su compañero de departamento, Miguel Ángel Bolívar, obtuvo la medalla de plata para consolidar el dominio antioqueño en la especialidad.
La prueba femenina del kilómetro para la categoría B ofreció una cerrada disputa entre las principales especialistas del país. Daniela Alejandra Miranda, de Antioquia, logró el título nacional con un tiempo de 1:19.459, superando por apenas dos décimas a Saray Castillo, del Valle del Cauca. El podio fue completado por la bogotana Sara Cruz, quien se adjudicó la medalla de bronce.
En el scratch femenino C2, la múltiple campeona nacional y referente del paracycling colombiano, Daniela Carolina Munévar Flórez, de Boyacá, volvió a demostrar su jerarquía al quedarse con la victoria. La medalla de plata fue para Yady Vanessa Fernández Bravo, del Valle del Cauca, mientras que Natalia Andrea Correa Zapata, de Antioquia, se llevó el bronce.
La categoría C5 femenina tuvo como vencedora a Paula Andrea Ossa, representante de Bogotá, quien sumó una nueva medalla de oro para la delegación capitalina. Laura Valentina Pedroza, de Cundinamarca, finalizó en la segunda posición para quedarse con la plata.
Otra de las competencias destacadas fue el scratch femenino II1, donde Giselle Natalia Hernández le entregó una nueva victoria a Bogotá tras imponerse en una prueba muy disputada. Ángela María García, de Risaralda, obtuvo la medalla de plata, mientras que Vanessa Alvarado, de Boyacá, completó el podio con el bronce.
En la rama masculina II1, Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, se proclamó campeón nacional luego de una sólida actuación en la prueba de scratch. José Guillermo González, de Boyacá, se adjudicó la medalla de plata y Miguel Ángel Vargas, del Valle del Cauca, consiguió el bronce.
La final masculina C2 fue dominada por el bogotano Eulises Juvenal León, quien cruzó la meta en primer lugar para quedarse con el título nacional. El segundo lugar fue para Iván Camilo Barreto, de Cundinamarca, mientras que Julián Camilo Gil, de Antioquia, cerró el podio en la tercera posición.
Bogotá también celebró en el scratch masculino C3 gracias al triunfo de Esneider Muñoz. La plata quedó en manos de su compañero de delegación David Ricardo Romero, consolidando un valioso uno-dos para la capital del país. Eduardo Cubillos, de Cundinamarca, obtuvo la medalla de bronce.
En la categoría C4 masculina, Diego Germán Dueñas volvió a exhibir su experiencia y potencia para conquistar la medalla de oro. Juan José Ríos aseguró la plata para Bogotá, mientras que Guido Fernando Cardona, del Valle del Cauca, completó el podio con la medalla de bronce.
El cierre de la jornada llegó con el scratch masculino C5, donde Carlos Andrés Vargas, de Antioquia, se impuso en una exigente competencia para adjudicarse el título nacional. Edwin Fabián Matiz, de Bogotá, finalizó segundo, mientras que Mauricio Alejandro Peña, de Fuerzas Armadas, alcanzó la medalla de bronce.
Con los resultados de la pista ya consolidados, Bogotá finalizó como la delegación más laureada del certamen con un total de 37 medallas, distribuidas en 23 oros, ocho platas y seis bronces. Boyacá ocupó el segundo lugar del medallero con 12 preseas, mientras que Antioquia cerró el podio general con 20 medallas. Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Fuerzas Armadas también sumaron actuaciones destacadas durante el campeonato.
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
Los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 trazan el camino hacia Los Ángeles 2028
Colombia alcanzó la mejor participación en unos Paralímpicos en París 2024. Logró 28 podios y siete de ellos dorados. En una sola edición sumó más oros que en las participaciones anteriores (se sumaban seis). Para Los Angeles 2028 el objetivo es superar esa marca y el primer paso se da en el país, con los II Juegos Parasuramericano Valledupar 2026.
Este evento multideportivo que se cumplirá del 5 al 16 de julio en la capital del Cesar y el municipio de Codazzi como subsede, marca el inicio del camino hacia la máxima cita del sector. Reunirá a 1.105 deportistas con discapacidades físicas, visuales e intelectuales de 11 países del continente.
Para atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Panamá, Uruguay y Venezuela competirán en 13 deportes: para atletismo; goalball; para tiro con arco; para natación; para powerlifting; para tenis de mesa; para bádminton; para ciclismo; fútbol para ciegos; tenis en silla de ruedas; voleibol sentado; baloncesto en silla de ruedas y boccia.
El Ministerio del Deporte ha invertido cerca de $20.000 millones para su realización y luego de 11 comités organizadores se consolidó un trabajo articulado con el Comité Paralímpico de las Américas (APC), ente rector de los juegos; el Comité Paralímpico Colombiano; la gobernación del Cesar y las alcaldías sede.
La primera edición de los Parasuramericanos se cumplió en Santiago de Chile en 2014 (26 al 30 de marzo), con 600 para atletas de ocho naciones en siete deportes. Argentina ocupó el primer lugar del certamen con 112 medallas, seguida por Brasil y Venezuela.
El apoyo del Ministerio del Deporte trasciende lo financiero, ya que profesionales especializados de dicha cartera apoyarán la organización de los Juegos en distintas áreas como técnica, juzgamiento, implementación, puesta a punto, protocolo y comunicaciones, entre otras.
“Estos Parasuramericanos se convierten en una gran oportunidad para evaluar nuestro nivel, ganar experiencia y prepararnos hacia grandes objetivos como los Parapanamericanos de Lima. El que se vuelvan a disputar demuestra el crecimiento del deporte paralímpico en nuestra región, promueve a nuevos talentos y nos permiten inspirar a niños y jóvenes para que encuentren en el deporte una opción de vida”, destaca José Albeiro Ramírez, para atleta de la selección Colombia (T38).
Los Juegos se desarrollarán en una infraestructura moderna y de primer nivel, legado de los Bolivarianos Valledupar 2022. En la capital del Cesar se tendrán competencias en el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento La Gota Fría (coliseo de combate, estadio de atletismo y coliseo de baloncesto); el complejo de tenis; el coliseo cubierto Julio Monsalvo, el estadio de fútbol Armando Maestre Pavajeau, donde también se realizará la ceremonia inaugural el 5 de julio; el complejo acuático de la Universidad Popular del Cesar; el coliseo de Gimnasia y el Centro Cultural de La Música Vallenata, mega obra cultural. En Codazzi se contará con la Villa Deportiva y el paracycling de ruta en sus dos modalidades se realizará por la vía departamental La Palizada.
En el evento multideportivo serán 310 las actividades que entreguen medalla; contará con 400 voluntarios, además de 440 oficiales y 341 jueces (154 internacionales), pero más allá de las cifras, los Parasuramericanos Valledupar 2026 impactarán en la conciencia social al ser un tributo a la inclusión y motor de valores como el respeto, la resiliencia y el espíritu inagotable de superación de cada para atleta.
*Con Información Prensa Mindeporte
Paracycling
Campeonato Nacional de Paracycling 2026: Bogotá sigue liderando en la pista tras dos jornadas
La delegación bogotana se afianzó como líder sólido del Campeonato Nacional de Paracycling en Pista y Ruta, que se disputa en el Velódromo Luis Carlos Galán, tras la segunda jornada del ciclismo de pista, sumando 27 medallas (17 oros, 5 platas y 5 oros), seguido por Boyacá con 9 (5-1-3) y Antioquia con 14 (2-5-7).
Dentro de los medallistas de oro del día estuvieron Edwin Matiz, Esneider Muñoz, Paula Ossa, Diego Dueñas, Juan José Ríos y Eulises León, entre otros.
La programación incluyó pruebas de kilómetro contrarreloj, persecución individual y eliminación, modalidades que permitieron definir nuevos campeones nacionales y confirmar el gran nivel competitivo de las 16 delegaciones participantes.
En la prueba del kilómetro contrarreloj para hombres C2, el representante de Caldas, Cristian David Romero se quedó con el título nacional tras registrar un tiempo de 1:15.299. La medalla de plata fue para el cundinamarqués Iván Camilo Barreto, mientras que el bronce correspondió al antioqueño Julián Camilo Gil.
La categoría C3 masculina tuvo un destacado dominio bogotano. Carmelo Sánchez conquistó la medalla de oro con un registro de 1:14.508, seguido por su compañero de delegación Juan Camilo Méndez, quien obtuvo la plata. El boyacense Paulo César López completó el podio en la tercera posición.
En el kilómetro C4 masculino, el bogotano Juan José Ríos volvió a demostrar su fortaleza en la pista al adjudicarse el título nacional con un tiempo de 1:08.378. El vallecaucano Guido Fernando Cardona se quedó con la plata, mientras que el también capitalino John Esteban Medina obtuvo el bronce.
La prueba del kilómetro C5 masculino entregó una de las actuaciones más sobresalientes del día gracias a Edwin Fabián Matiz, de Bogotá, quien registró 1:04.959 para quedarse con la medalla de oro. El antioqueño Carlos Andrés Vargas fue segundo y el vallecaucano Luis Miguel Cifuentes ocupó la tercera posición.
Entre las damas de la categoría C2, la múltiple campeona nacional e internacional Daniela Carolina Munévar, de Boyacá, sumó un nuevo título a su palmarés al imponerse con un tiempo de 1:26.676. La plata fue para la vallecaucana Yady Vanessa Fernández, mientras que el bronce quedó en manos de la antioqueña Natalia Andrea Correa.
Por su parte, en la categoría C5 femenina, la bogotana Paula Andrea Ossa ratificó su excelente momento deportivo al conquistar el oro con un registro de 1:16.663. La medalla de plata fue para la representante de Cundinamarca Laura Valentina Pedroza.
Las competencias de persecución individual para deportistas visuales (categoría B) también fueron protagonistas de la jornada. En la rama femenina, la bogotana Sara Cruz se adjudicó el título nacional tras alcanzar a su rival durante la final por el oro, superando a la vallecaucana Saray Castillo Ramírez, quien obtuvo la medalla de plata. El bronce quedó en manos de la antioqueña Daniela Alejandra Miranda.
En la final masculina de la categoría B, el antioqueño Nelson Javier Serna se proclamó campeón nacional luego de registrar un tiempo de 4:19.718 y superar a Miguel Ángel Bolívar, también de Antioquia, quien se quedó con la medalla de plata.
La categoría II1 masculina disputó el kilómetro contrarreloj, prueba en la que el boyacense José Guillermo González volvió a subir a lo más alto del podio con un registro de 1:06.358. La plata fue para el vallecaucano Miguel Ángel Vargas, mientras que el antioqueño Víctor Manuel Vargas obtuvo la medalla de bronce.
En la rama femenina II1, la bogotana Giselle Natalia Hernández se coronó campeona nacional en los 500 metros contrarreloj al detener el cronómetro en 40.112 segundos. La boyacense Gleibys Carolina González ocupó la segunda posición y la vallecaucana Madelem Chico Velasco completó el podio.
La jornada también entregó emociones con las pruebas de eliminación, donde la experiencia y la estrategia resultaron determinantes. En la categoría C2 femenina, la vencedora fue Daniela Carolina Munévar, quien superó a Natalia Andrea Correa y Yady Vanessa Fernández, medallistas de plata y bronce, respectivamente.
En la eliminación C5 femenina, la bogotana Paula Andrea Ossa sumó una nueva victoria para su delegación al imponerse sobre la cundinamarquesa Laura Valentina Pedroza.
Entre los hombres de la categoría C2, el triunfo fue para el bogotano Eulises Juvenal León, quien se adjudicó la medalla de oro. El representante de Caldas Cristian David Romero obtuvo la plata y el cundinamarqués Ángel David González se quedó con el bronce.
La prueba de eliminación C3 masculina fue ganada por el bogotano Esneider Muñoz, seguido por Eduardo Cubillos, de Cundinamarca, y por el también bogotano David Ricardo Romero, quien obtuvo la medalla de bronce.
Bogotá volvió a celebrar en la categoría C4 masculina, donde Diego Germán Dueñas se adjudicó el título nacional. El podio fue completado por los capitalinos Juan Andrés Gómez y Johan Alexis Muñoz, consolidando un dominio absoluto de la delegación anfitriona.
Finalmente, en la prueba de eliminación C5 masculina, Edwin Fabián Matiz cerró una jornada perfecta al conquistar su segunda medalla de oro del día. La plata fue para Mauricio Alejandro Peña, representante de Fuerzas Armadas, mientras que el antioqueño Juan Manuel Cortés obtuvo la medalla de bronce.
El Campeonato Nacional de Paracycling continuará hoy viernes con una nueva jornada de pruebas en el Velódromo Luis Carlos Galán, donde los deportistas seguirán luchando por los títulos nacionales y por consolidar su preparación rumbo a los Juegos Nacionales de 2027.
RESUTADOS SEGUNDA JORNADA
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
Con el ciclismo de pista arrancó en Bogotá el Campeonato Nacional de Paracycling 2026
Con una destacada participación de 165 deportistas provenientes de 16 ligas del país, se cumplió la primera jornada del Campeonato Nacional de Paracycling 2026, certamen que se desarrolla en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá y que reúne a los mejores exponentes nacionales de la modalidad.
La apertura de competencias estuvo marcada por las pruebas de velocidad individual, persecución individual y velocidad por equipos, dejando como primeros medallistas nacionales a representantes de Bogotá, Boyacá, Antioquia, Valle, Risaralda y Cundinamarca.
En la categoría C2 masculina, el bogotano Eulises Juvenal León se adjudicó la medalla de oro tras imponerse en la final de velocidad con un registro de 12.406 segundos. La plata fue para el risaraldense Jhonny Alexander Zapata, mientras que el bronce quedó en manos del cundinamarqués Ángel David González.
La prueba de velocidad C3 masculina tuvo dominio absoluto de Bogotá. Juan Camilo Méndez conquistó el título nacional luego de registrar 12.728 segundos en la final. El podio capitalino fue completado por Carmelo Sánchez, medallista de plata, y David Ricardo Romero, quien obtuvo el bronce.
En la final de velocidad C4 masculina, el local Juan José Ríos Manosalva confirmó su favoritismo al quedarse con la medalla de oro con un tiempo de 11.450 segundos. El vallecaucano Guido Fernando Cardona ocupó la segunda posición y el también bogotano John Esteban Medina cerró el podio en el tercer lugar.
Por su parte, la categoría C5 masculina entregó una de las actuaciones más destacadas de la jornada gracias a Edwin Fabián Matiz, quien se coronó campeón nacional con un tiempo de 10.930 segundos. La medalla de plata fue para el antioqueño Carlos Andrés Vargas, mientras que el bronce correspondió a Mauricio Alejandro Peña Trujillo, representante de Fuerzas Armadas.
Entre las damas de la categoría C5, la bogotana Paula Andrea Ossa se quedó con el título nacional al imponerse con un tiempo de 14.600 segundos. La cundinamarquesa Laura Valentina Pedroza obtuvo la medalla de plata.
La categoría C2 femenina tuvo como vencedora a la múltiple campeona paralímpica Daniela Carolina Munévar, de Boyacá, quien conquistó el oro con un registro de 15.562 segundos. La plata fue para la vallecaucana Yady Vanessa Fernández y el bronce para la antioqueña Natalia Andrea Correa.
En la modalidad de tándem femenino (categoría B), Sara Cruz, representante de Bogotá, se adjudicó la medalla de oro tras superar a la antioqueña Daniela Alejandra Miranda, quien obtuvo la plata. El bronce fue para Claudia Patricia Argüello Rodríguez, de Boyacá.
La final masculina de la categoría B quedó en manos de Nelson Javier Serna, de Antioquia, quien se proclamó campeón nacional al vencer a su compañero de departamento Miguel Ángel Bolívar, ganador de la medalla de plata.
Las pruebas de persecución individual también ofrecieron un alto nivel competitivo. En los 3.000 metros de la categoría II1 femenina, la vallecaucana Madelem Chico Velasco se llevó el oro con un tiempo de 4:16.663, seguida por la bogotana Giselle Natalia Hernández y la boyacense Gleibys Carolina González, quienes obtuvieron plata y bronce, respectivamente.
En los 4.000 metros II1 masculinos, el boyacense José Guillermo González se consagró campeón nacional tras alcanzar a su rival antes de completar la distancia reglamentaria. La medalla de plata fue para el bogotano Brayan Giovanny Cepeda, mientras que el bronce quedó en manos de Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca.
La jornada concluyó con la clasificación de la velocidad por equipos, en la que Bogotá registró el mejor tiempo con 1:10.348, gracias al trabajo conjunto de Carmelo Sánchez, Diego Germán Dueñas y Paula Andrea Ossa. Cundinamarca ocupó la segunda posición clasificatoria, seguido por Valle y Antioquia.
El Campeonato Nacional de Paracycling continuará hoy jueves con nuevas pruebas de pista en el Velódromo Luis Carlos Galán, escenario que durante tres días reúne a la élite del ciclismo paralímpico colombiano en busca de los títulos nacionales de la temporada 2026. El fin de semana, el turno será para el municipio de Soacha, en Cundinamarca, donde se llevarán a cabo las pruebas de ruta y de contrarreloj.
*Con Información de Fedeciclismo