Campeonato Nacional de MTB: la segunda jornada coronó a los nuevos campeones del short track (XCC)

El Campeonato Nacional de MTB 2026 vivió la segunda jornada de competencias con la disputa de las pruebas del Short Track (XCC) en la pista del Parque Metropolitano del Café de Pereira, escenario en el que se entregaron los primeros títulos individuales del certamen en las diferentes categorías.

En la categoría Open Masculina, el campeón nacional fue Jhonnatan Cantor, de Cundinamarca, quien revalidó su título del año pasado al imponerse en un emocionante final tras detener el cronómetro en 19 minutos y 23 segundos. La medalla de plata quedó en manos de Jerónimo Bedoya (GW Erco Sportfitness), mientras que el bronce fue para Jhonatan Botero (GW Sportfitness ERCO), ambos con el mismo registro del vencedor, en un cierre definido por el orden de llegada.



Jerónimo Bedoya, Jhonnatan Cantor y Jhonatan Botero, en el podio del Short Track varones open. (Foto Carlos Cruz © FCC)

Entre las damas Open, Ana María Roa, de Cundinamarca, ratificó su gran nivel al conquistar el título nacional con un tiempo de 19:13. El podio fue completamente cundinamarqués gracias a Laura Camila Cagua, medalla de plata a 11 segundos, y Paula Nicole Ladino, campeona Sub-23 y medallista de bronce en la clasificación general, a 26 segundos de la vencedora.

La jornada también coronó a los campeones nacionales de las categorías formativas y máster. En junior masculino, el título fue para Santiago Quintero (Antioquia), escoltado por Genaro Ramírez (Antioquia) y David Santiago Jiménez (Cundinamarca). En Junior Damas, la vencedora fue Daniela Gaviria (GW Sportfitness ERCO), seguida por María Isabel Castro (Risaralda) y Lina Valeria Sosa (Bogotá).

En la categoría Damas Única, Isabela Morales (Quindío) se quedó con la medalla de oro, mientras que Isabella Casallas (Bogotá) obtuvo la plata y Juliana Sofía Vanegas (Cundinamarca) el bronce. Por su parte, en Prejuvenil B Masculino, el antioqueño Miguel Paredes se proclamó campeón nacional, seguido por Jerónimo Giraldo (Cundinamarca) y Thomas Franco (Risaralda).



Isabella Casallas, Isabela Morales y Juliana Sofía Vanegas, en el podio del Short Track Damas Única. (Foto Carlos Cruz © FCC)

Las categorías máster también tuvieron acción en Pereira. Óscar Humberto Flórez (Caldas) conquistó el título en Máster 1, acompañado en el podio por Pablo Arturo Penagos (Cundinamarca) y Juan Pablo Silva (Risaralda). En Máster 2, el oro fue para Juan Diego Campo (Valle), la plata para Juan Carlos Ocampo (Caldas) y el bronce para Mauricio Naranjo (Bogotá).

El Campeonato Nacional de MTB continuará hoy viernes con las gymkanas, que se llevarán a cabo en el Parque Metropolitano del Café, antes del cierre del certamen previsto para el fin de semana, con el Cross Country Olímpico (XCO), que tendrá transmisión vía streaming por el Canal de YouTube de la Federación Colombiana de Ciclismo el sábado, mientras que el domingo se coronarán los campeones de la Marathon, en el municipio de Santa Rosa de Cabal.

Resultados completos del short track (XCC)

*Con Información de Fedeciclismo