BMX
Los fuertes vientos en Brisbane cancelaron las finales del Mundial de BMX 2026; Valentina Jiménez la más destacada
El Campeonato Mundial de BMX Racing 2026 tuvo lugar en Brisbane, Australia. Sin embargo, la Unión Ciclista Internacional (UCI) se vio obligada a cancelar las finales debido a los fuertes vientos en el circuito, priorizando así la seguridad de los bicicrosistas por lo que la clasificación final se determinó con los resultados de las rondas previas. Dentro del cronograma estaba la disputa de los cuartos de final, semifinales y las finales de las categorías Junior, Sub-23 y Élite.
De esta forma la Selección Colombia de BMX Racing dirigida por Fabián Hernández completó su participación en el Campeonato del Mundo de Brisbane, Australia. A continuación, les presentamos las posiciones finales de los deportistas colombianos.
Entre los élite, Mateo Carmona quedó 7°, Diego Arboleda terminó 9° y Carlos Ramírez se clasificó en la casilla 23°, mientras que en las damas Valentina Muñoz ocupó la posición 25° y Sharid Fayad se ubicó 28°.
En la competición sub-23 masculina, el campeón panamericano Juan José Velásquez finalizó en el 8° puesto, mientras que en la rama femenina Nicole Foronda concluyó en el 9° lugar y Natalia Mendieta terminó 13°.
Los mejores resultados llegaron en la categoría junior con Valentina Jiménez terminando en la 6° posición y Guadalupe Palacios 8°; ya en en los varones, Samuel Marulanda y Sergio Andrés Garzón ocuparon los puestos 13° y 14°, respectivamente.
BMX
Campeonato Mundial de BMX 2026: Colombia voló alto en Australia, en la primera jornada de clasificaciones
La Selección Colombia de BMX Racing dirigida por Fabián Hernández cumplió una destacada actuación en la jornada de clasificaciones del Campeonato Mundial UCI de BMX Racing 2026, certamen que se disputa en Brisbane, Australia, con los mejores exponentes del planeta en las categorías Junior, Sub-23 y Élite de la Championship. A continuación, les presentamos a los bicicrosistas nacionales clasificados.
Entre los élites varones clasificaron a cuartos: el campeón panamericano Diego Arboleda; el medallista olímpico Carlos Alberto Ramírez y el reciente campeón nacional Mateo Carmona. En la rama femenina pasó la campeona nacional y panamericana Valentina Muñoz.
Por su parte, en la representación Sub-23 llegaron a cuartos Natalia Mendieta y los campeones panamericanos Juan José Velásquez y Nicole Foronda, mientras que en junior se clasificaron a las semifinales los también monarcas panamericanos de su categoría, Valentina Jiménez y Sergio Andrés Garzón, además de Samuel Marulanda y Guadalupe Palacios.
Este domingo se conocerán a los nuevos campeones del mundo con la disputa de los cuartos de final, semifinales y las finales de las categorías Junior, Sub-23 y Élite, para concluir con la ceremonia oficial de premiación del Campeonato Mundial UCI de BMX Racing 2026.
BMX
La Selección Colombia de BMX Racing, lista para afrontar el Campeonato Mundial UCI en Brisbane, Australia
La Selección Colombia de BMX Racing ya se encuentra lista para afrontar uno de los desafíos más importantes de la temporada: el Campeonato Mundial UCI de BMX Racing 2026, certamen que se disputará en la categoría Championship, del 17 al 19 de julio en Brisbane, Australia, y que reunirá a los mejores exponentes del planeta en las categorías Junior, Sub-23 y Élite.
La delegación nacional llega al máximo evento orbital de la modalidad con un grupo de nueve deportistas convocados oficialmente por la Federación Colombiana de Ciclismo, tras cumplir los criterios de selección establecidos con base en sus resultados internacionales durante la presente temporada, incluyendo el Ranking de la Copa Mundo UCI, el Campeonato Panamericano de BMX Racing y el Ranking Individual UCI.
En la categoría Élite masculina competirán el actual campeón panamericano Diego Arboleda; el medallista olímpico Carlos Alberto Ramírez y el reciente campeón nacional Mateo Carmona. En la rama femenina estarán la campeona nacional y panamericana Valentina Muñoz y Sharid Fayad.
Por su parte, la representación Sub-23 estará integrada por los campeones panamericanos Juan José Velásquez y Nicole Foronda, mientras que en junior defenderán los colores nacionales los también monarcas panamericanos de su categoría, Valentina Jiménez y Sergio Andrés Garzón.
Cabe recordar que, Gabriela Bolle estará ausente en el Mundial debido a la lesión que sufrió tras la caída en la Copa Mundo en Papendal, en Países Bajos.
El equipo estará dirigido por el seleccionador nacional Fabián Hernández, acompañado por el técnico mecánico Leonardo Antonio Pérez, la médica Ruvy Estella Rodríguez y la fisioterapeuta Saray Correa, quienes conforman el staff encargado de respaldar el desempeño de los corredores durante la cita mundialista.
Además de la selección oficial, Colombia contará con una importante representación de deportistas avalados que obtuvieron su clasificación de acuerdo con los parámetros establecidos por la Federación Colombiana de Ciclismo. Entre ellos figuran Santiago Ángel Suárez, Juan Esteban Naranjo, Andrea Escobar y Manuela Martínez, en élite; Santiago Santa, Andrés Felipe Ariza, Mariana Agudelo, Natalia Mendieta, Manuela Muñoz y Luisa Fernanda Moreno, en Sub-23; Mathias Serna, Samuel Esteban Orjuela, Samuel Marulanda, Guadalupe Palacios, Kmila Buitrago y Mariana Sainea, quienes competirán en la categoría junior.
El programa de competencias para las categorías Championship comenzará con las sesiones oficiales de entrenamiento para las categorías Junior, Sub-23 y Élite, tanto en damas como en varones. La actividad competitiva iniciará el sábado 18 de julio, jornada en la que se disputarán las mangas de la primera ronda, el repechaje (Last Chance Qualifier) y las rondas eliminatorias, con los octavos de final para la categoría Élite masculina y los cuartos de final en las categorías Junior.
Finalmente, el domingo 19 de julio se definirán los nuevos campeones del mundo con la disputa de los cuartos de final, semifinales y las finales de las categorías Junior, Sub-23 y Élite, para concluir con la ceremonia oficial de premiación del Campeonato Mundial UCI de BMX Racing 2026.
Con una combinación de experiencia y juventud, Colombia buscará nuevamente ser protagonista en el escenario más importante del BMX Racing mundial, disciplina en la que el país se ha consolidado como una de las principales potencias internacionales gracias a los resultados alcanzados en campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos y certámenes continentales.
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
Campeonato Nacional de BMX: Antioquia volvió a demostrar su poderío en la categoría championship
La pista del Parque Deportivo de Ibagué fue escenario del Campeonato Nacional de BMX, la competencia más importante del calendario colombiano, donde Antioquia volvió a demostrar su poderío al conquistar tres títulos en las categorías championship y sumar importantes podios frente a los mejores bicicrosistas del país.
Los grandes protagonistas de la jornada fueron Mateo Carmona, Valentina Muñoz y Nicol Foronda, quienes se proclamaron campeones nacionales en las categorías élite varones, élite damas y damas sub-23, respectivamente. Para Carmona el triunfo tuvo un significado especial, pues conquistó por primera vez el título nacional en la máxima categoría.
Antioquia también subió al podio en otras tres oportunidades dentro de championship gracias a la medalla de plata de Santiago Santa en sub-23 varones y Samuel Marulanda en junior varones, además del bronce conseguido por Juan José López en sub-23 varones, cerrando la jornada con seis preseas en las categorías de alto rendimiento.
La delegación antioqueña también consolidó una destacada actuación en la challenger, al conquistar nueve títulos nacionales, además de sumar decenas de podios que lo mantienen entre las delegaciones más fuertes del bicicrós colombiano.
La programación continuará hoy en Ibagué con la disputa de la IX válida de la Copa Nacional, competencia que pondrá punto final al fin de semana de emociones en la capital musical de Colombia.
RESULTADOS CHAMPIONSHIP
RESULTADOS CHALLENGER
*Con Información de BMX Antioquia