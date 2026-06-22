Pista
Kevin Quintero arrasó en el Speed Paradise Cycling Grand Prix; Stefany Cuadrado y Cristian Ortega también se destacaron
La Selección Colombia de Pista cumplió una destacada participación durante la gira que realizó en Trinidad y Tobago, en la que estuvo participando en el Speed Paradise Cycling Grand Prix. El destacado desempeño del equipo dirigido por John Jaime González y Andrés Torres le permitió sumar puntos importantes en el ranking UCI, además de conseguir seis medallas: tres oros, dos platas y un bronce.
Las preseas doradas llegaron de la mano de Kevin Quintero en el keirin y el sprint, además de Stefany Cuadrado en el keirin; Otro de los destacados fue Cristian Ortega, quien obtuvo dos medallas de plata tras escoltar a su compatriota Kevin Quintero en las dos pruebas.
Finalmente, el bronce se consiguió en la rama femenina, con Stefany Cuadrado, quien le ganó el pulso a la canadiense Sarah Orban. El podio lo completaron la belga Nicky Degrendele y la trinitaria Makaira Wallace, quienes terminaron 2° y 3° respectivamente.
Estos eventos sirvieron como preparación para los deportistas que representarán al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, que se llevaran a cabo en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.
Resultados completos
Event Schedulehttps://tracktiming.live/eventpage.php?EventId=26018
Pista
El velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez vibró con la segunda válida de la Copa Nacional de pista
Durante tres días el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez, se sintió con vida gracias a los gritos, aplausos y demás emociones que despertaron los casi 300 deportistas que se dieron cita en la segunda válida de la Copa Nacional de Pista.
Dos selecciones, 14 ligas, 22 equipos y 22 clubes estuvieron presentes con el objetivo de subirse al podio y de paso, prepararse para el Campeonato Nacional de la modalidad, el cual nos llevará la primera semana de julio a la ciudad de Cali.
Hablemos de los deportistas destacados
El medallero general lo encabezó Orgullo Paisa con 7 oros y 5 platas, seguido de Atletas del Futuro con 5 oros y 2 platas; mientras que en la tercera posición se clasificó Valle con 4 oros, 2 platas y 6 bronces.
Cuatro antioqueños ganaron oro en sus respectivas pruebas durante las tres jornadas seguidas: Juan José Calderón (Atletas del Futuro), Stefany Cuadrado y Lina Marcela Hernández (ambas del Orgullo Paisa) y Manuela Loaiza del Club Medio Fondo.
Declaraciones de los protagonistas
Culminada la competencia, varios de los protagonistas expresaron su sentir sobre lo vivido en el velódromo de la capital antioqueña:
“Muy contenta por los resultados obtenidos. Seguiremos analizando el calendario nacional e internacional para continuar en competencia (…) acá, sabíamos que nos íbamos a enfrentar nuevas rivales, di lo mejor y satisfactoriamente logré obtener los tres oros”, Manuela Loaiza.
“Esta carrera fue muy emocionante. La verdad fue muy sufrida. Fue de mucha estrategia… todas estábamos demasiado fuertes, pero al final logramos el objetivo”, Salomé Ospina, prejuvenil ganadora de la prueba del keirin.
“Muy feliz por los logros obtenidos, era lo que me venía platenado. Cada una de las pruebas tenía su cosita diferente, pero muy contenta y agradecida con la Federación y la Liga por traernos estos eventos que nos permiten ver nuestro rendimiento”, Emelith Rodríguez, juvenil damas y ganadora dos oros y dos platas.
RESULTADOS COMPLETOS
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia
Paracycling
Campeonato Nacional de Paracycling 2026: Bogotá dominó en el ciclismo de pista
La tercera y última jornada del ciclismo de pista en el Campeonato Nacional de Paracycling, que se desarrolló en el Velódromo Luis Carlos Galán, dejó emociones en cada una de las pruebas disputadas y confirmó el alto nivel competitivo de los mejores exponentes del ciclismo paralímpico colombiano.
La programación estuvo marcada por las finales de velocidad por equipos, kilómetro contrarreloj para deportistas visuales y múltiples competencias de scratch en las diferentes categorías funcionales.
La primera medalla dorada del día se entregó en la prueba de velocidad por equipos, donde la selección de Bogotá, integrada por Carmelo Sánchez, Edwin Fabián Matiz y Paula Andrea Ossa, se impuso con un registro de 1:08.696 para quedarse con el título nacional. La plata fue para Cundinamarca con Ramón Oliveros. Eduardo Cubillos y Laura Valentina Pedroza, mientras que el Valle del Cauca completó el podio con Luis Miguel Cifuentes Renjifo, Samuel Andrés González y Yady Vanessa Fernández.
En el kilómetro contrarreloj masculino para deportistas de la categoría B, el antioqueño Nelson Javier Serna ratificó su condición de favorito al conquistar la medalla de oro con un destacado tiempo de 1:03.148. Su compañero de departamento, Miguel Ángel Bolívar, obtuvo la medalla de plata para consolidar el dominio antioqueño en la especialidad.
La prueba femenina del kilómetro para la categoría B ofreció una cerrada disputa entre las principales especialistas del país. Daniela Alejandra Miranda, de Antioquia, logró el título nacional con un tiempo de 1:19.459, superando por apenas dos décimas a Saray Castillo, del Valle del Cauca. El podio fue completado por la bogotana Sara Cruz, quien se adjudicó la medalla de bronce.
En el scratch femenino C2, la múltiple campeona nacional y referente del paracycling colombiano, Daniela Carolina Munévar Flórez, de Boyacá, volvió a demostrar su jerarquía al quedarse con la victoria. La medalla de plata fue para Yady Vanessa Fernández Bravo, del Valle del Cauca, mientras que Natalia Andrea Correa Zapata, de Antioquia, se llevó el bronce.
La categoría C5 femenina tuvo como vencedora a Paula Andrea Ossa, representante de Bogotá, quien sumó una nueva medalla de oro para la delegación capitalina. Laura Valentina Pedroza, de Cundinamarca, finalizó en la segunda posición para quedarse con la plata.
Otra de las competencias destacadas fue el scratch femenino II1, donde Giselle Natalia Hernández le entregó una nueva victoria a Bogotá tras imponerse en una prueba muy disputada. Ángela María García, de Risaralda, obtuvo la medalla de plata, mientras que Vanessa Alvarado, de Boyacá, completó el podio con el bronce.
En la rama masculina II1, Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, se proclamó campeón nacional luego de una sólida actuación en la prueba de scratch. José Guillermo González, de Boyacá, se adjudicó la medalla de plata y Miguel Ángel Vargas, del Valle del Cauca, consiguió el bronce.
La final masculina C2 fue dominada por el bogotano Eulises Juvenal León, quien cruzó la meta en primer lugar para quedarse con el título nacional. El segundo lugar fue para Iván Camilo Barreto, de Cundinamarca, mientras que Julián Camilo Gil, de Antioquia, cerró el podio en la tercera posición.
Bogotá también celebró en el scratch masculino C3 gracias al triunfo de Esneider Muñoz. La plata quedó en manos de su compañero de delegación David Ricardo Romero, consolidando un valioso uno-dos para la capital del país. Eduardo Cubillos, de Cundinamarca, obtuvo la medalla de bronce.
En la categoría C4 masculina, Diego Germán Dueñas volvió a exhibir su experiencia y potencia para conquistar la medalla de oro. Juan José Ríos aseguró la plata para Bogotá, mientras que Guido Fernando Cardona, del Valle del Cauca, completó el podio con la medalla de bronce.
El cierre de la jornada llegó con el scratch masculino C5, donde Carlos Andrés Vargas, de Antioquia, se impuso en una exigente competencia para adjudicarse el título nacional. Edwin Fabián Matiz, de Bogotá, finalizó segundo, mientras que Mauricio Alejandro Peña, de Fuerzas Armadas, alcanzó la medalla de bronce.
Con los resultados de la pista ya consolidados, Bogotá finalizó como la delegación más laureada del certamen con un total de 37 medallas, distribuidas en 23 oros, ocho platas y seis bronces. Boyacá ocupó el segundo lugar del medallero con 12 preseas, mientras que Antioquia cerró el podio general con 20 medallas. Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Fuerzas Armadas también sumaron actuaciones destacadas durante el campeonato.
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Los líderes del ranking nacional, protagonistas en el inicio de la segunda Válida Nacional de Pista
El Velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez abrió este jueves las competencias de la segunda Válida Nacional de Pista 2026, certamen que reúne a los mejores exponentes del ciclismo de pista colombiano y que durante tres días será escenario de intensas disputas en las categorías prejuvenil, juvenil y élite.
La primera jornada estuvo marcada por las pruebas de velocidad, keirin y ómnium, que entregaron los primeros títulos del evento y permitieron disfrutar del talento de figuras consolidadas y nuevas promesas del ciclismo nacional.
La prueba más extensa del día fue el Ómnium Élite Masculino, que se definió tras las competencias de scratch, tempo, eliminación y carrera por puntos. El bogotano Brandon Vega (Bogotá IDRD) se adjudicó el título general luego de sumar 150 puntos, producto de una actuación consistente a lo largo de toda la jornada. La medalla de plata quedó en manos de su compañero de equipo Javier Jamaica, con 144 unidades, mientras que el bronce fue para Juan Pablo Ortega (NU Colombia), con 125 puntos.
En la prueba final por puntos del ómnium, Jamaica fue el gran vencedor al imponerse con 50 puntos, seguido por Brandon Vega con 42 y Juan Esteban Rojas, del Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, con 40 unidades, resultado que terminó consolidando la clasificación definitiva del certamen.
La velocidad individual juvenil femenina dejó como campeona a Manuela Loaiza, del Club Medio Fondo, quien dominó la prueba desde la clasificación y ratificó su superioridad en las rondas eliminatorias para quedarse con la medalla de oro. La representante de Casanare, Danna Valentina Martínez, obtuvo la plata, mientras que el bronce fue para la bogotana Laura Sofía Rendón.
En la ronda clasificatoria de los 200 metros lanzados, Loaiza ya había mostrado su favoritismo al registrar el mejor tiempo de la jornada con 11.384 segundos, encabezando el grupo de velocistas juveniles que avanzó a las fases decisivas.
Otra de las grandes figuras del día fue la velocista antioqueña Stefany Cuadrado (Orgullo Paisa), quien conquistó la medalla de oro en la velocidad élite femenina. La campeona nacional y referente de la velocidad colombiana dominó todas las fases de la competencia y se impuso en la final a Valeria Hernández (Bogotá IDRD), ganadora de la plata. El podio fue completado por Luna Álvarez (Atlántico), quien obtuvo la medalla de bronce.
Cuadrado también había liderado la clasificación de los 200 metros lanzados con un destacado registro de 10.767 segundos, confirmando su condición de favorita desde el inicio de la jornada.
En el keirin juvenil masculino, el triunfo correspondió a Juan José Calderón (Atletas del Futuro), quien se impuso en una emocionante final para quedarse con la medalla de oro. La plata fue para Fabián Camilo Sánchez (Bogotá IDRD) y el bronce para el antioqueño Juan José Vargas, completando un podio de alto nivel competitivo.
Por su parte, el keirin élite masculino tuvo como gran vencedor al campeón mundial y referente internacional Kevin Quintero, quien representando a Colombia se llevó la medalla de oro tras dominar la final disputada en el velódromo antioqueño. La medalla de plata fue para Juan Esteban Duque (Antioquia), mientras que el bronce quedó en manos de Nicolás Andrés Olivera (Colombia).
La jornada inaugural dejó en evidencia el excelente nivel del ciclismo de pista colombiano y el protagonismo de los principales velocistas y fondistas del país, quienes continuarán hoy viernes la disputa por los títulos de la II Válida Nacional de Pista 2026, certamen organizado en Medellín por la Federación Colombiana de Ciclismo, con el apoyo del Inder Medellín y la Liga de Ciclismo de Antioquia.
RESULTADOS PRIMERA JORNADA
*Con Información de Fedeciclismo