Vuelta a Castilla y León: Emilio García se queda con el tercer capítulo con Andrés Mancipe en el puesto 30°

En un final vibrante, el español Emilio García se quedó con el tercer capítulo de la Vuelta a Castilla y León 2026, que se cumplió este jueves sobre 140 kilómetros entre Santa Marta de Tormes y Piedrahíta. El italiano Luke Valenti (Equipo Cortizo) salvó el liderato a dos jornada del final.

García, que entró en solitario a la meta, superó por siete segundos a su compatriota Samuel Fajardo (Equipo Cortizo) que fue segundo. El joven corredor del Equipo Finisher, filial del Kern Pharma, se llevó la victoria luego de 3 horas, 15 minutos y 32 segundos.

En cuanto a los dos colombiano en competencia, Andrés Mancipe (ODL Team-Lasal Cocinas) se clasificó en el puesto 30° a 1:41 del ganador, mientras que Nicolás Guzmán (ODL Team-Lasal Cocinas) se reportó en la casilla 71°, a más de 11 minutos del vencedor.

La carrera española continuará este viernes con la cuarta y penúltima etapa, una jornada odulada de 163 kilómetros, que partirá de Peñaranda de Bracamonte para arribar al municipio de Guijuelo, localidad de la provincia de Salamanca.