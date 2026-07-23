Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: David Vásquez gana en Villanueva la cuarta etapa y Robert Plazas sigue líder

En otro final para velocistas, esta vez la victoria le correspondió a David Vásquez (Óxido Jeans Team Risaralda), quien ganó la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, que comprendió un recorrido total de 140,8 kilómetros, pasando por Yopal, Aguazul, Monterrey y terminando en el municipio de Villanueva.

Vásquez, entró en la meta en primer lugar, tras superar en el sprint a Juan David Urán (Team Sistecrédito) y a Daniel Felipe Carvajal (GW Erco Sportfitness), los tres con el mismo tiempo.

En lo referente a la caslificación general no se presentaron cambios significativos. El boyacense Robert Plazas (Team Sistecrédito) mantuvo el liderato con 11” segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Mauricio Zapata. El podio lo completa Andrés Umbarila (Motomart SHC Team) a 14” segundos.

Este viernes se correrá la quinta etapa de la ronda colombiana para corredores sub-23 y donde la montaña comenzará a tomar protagonismo. La jornada transcurrirá entre Villanueva, Agus Claras, Villa Carola y Guateque, con un recorrido de 132 kilómetros, que marcará el ingreso a territorio boyacense.



David Vásquez, ganador de la cuarta etapa la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026

Resultados Etapa 4 | Yopal ->Villanueva (137,8 km)

1 David Vásquez Óxido Jeans Team Risaralda 2:55:41 2 Juan David Urián Team Sistecrédito m.t. 3 Daniel Felipe Carvajal GW Erco Sportfitness m.t. 4 Andrés Camilo López FUNRV -Vima – Machine m.t. 5 Juan Sebatián Sáenz Aguardiente Néctar – Cundinamarca m.t. 6 Juan Pablo Colmenares Cotrafa S-Bielas Occidente m.t. 7 David Umba Team Boyacá es para Vivirla m.t. 8 Johan Steven Rubio Nu Colombia m.t. 9 David Rodas Cotrafa S-Bielas Occidente m.t. 10 Juan Camilo Espitia Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral m.t.



Robert Plazas, líder de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual

1 Robert Plazas Team Sistecrédito 10:38:56 2 Mauricio Zapata Team Sistecrédito 0:11 3 Andrés Umbarila Motomart- SHC Team 0:14 4 Jerónimo Calderón Team Sistecrédito 0:36 5 Estiven García Team Sistecrédito 0:39 6 Juan Camilo Espitia Avinal Alcaldia El Carmen de Viboral 0:50 7 William Colorado Nu Colombia 1:01 8 Emerson Gordillo Nu Colombia 1:04 9 Jhohan Stiven Marín FUNRV -Vima – Machine 1:25 10 William Quintero GW Erco Sportfitness 1:36



Los diferentes líderes de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

RESULTADOS COMPLETOS