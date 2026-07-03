Pista
Campeonato Nacional de Pista 2026: de la mano de Mariana Pajón Antioquia empieza pisando fuerte
En el velódromo Alcides Nieto Patiño arrancaron las emociones del Campeonato Nacional de Pista Élite 2026, con la definición de los títulos del scratch, persecución por equipos y velocidad por equipos en ambas ramas. Antioquia consiguió cuatro medallas de oro, mientras que Atlántico y Valle también celebraron.
La primera jornada de la cita pistera, que se cumple en Cali, entregó los primeros campeones en una vibrante tarde de finales. Antioquia fue la gran protagonista al imponerse en la persecución por equipos, tanto en damas como en hombres, además de quedarse con el oro en la velocidad por equipos femenina, mientras que Atlantico se quedó con la victoria en la velocidad por equipos masculina.
La programación del certamen nacional continuará este viernes 3 de julio con el segundo día de competencias, donde volveremos a disfrutar del alto nivel del ciclismo de pista colombiano, con finales vibrantes en las pruebas del kilómetro, el ómnium, la velocidad, la persecución individual y la prueba por puntos,
Resultados de la primera jornada
⚡ Velocidad por equipos – Damas
⚡ Velocidad por equipos – Hombres
🚴♀️ Persecución por equipos – Damas
🚴♂️ Persecución por equipos – Hombres
🏁 Scratch – Damas (10 km)
🏁 Scratch – Hombres (10 km)
RESULTADOS COMPLETOS
Pista
Campeonato Nacional de Pista: Mariana Pajón refuerza a la delegación antioqueña
Cada competencia tiene su tinte especial, pero el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista es diferente, pues es la oportunidad en la que cada ciclista se pone el uniforme de su delegación, con el objetivo de llevar la bandera de su región a lo más alto del podio y de paso, poder lucir el jersey tricolor por todo un año.
Del 2 al 5 de julio, la ciudad de Cali será la encargada de acoger el evento más importante del circuito local y allí estarán un total de 20 ciclistas representando a Antioquia en el velódromo Alcides Nieto Patiño que tiene como gran novedad la presencia de Mariana Pajón, quien estará en la prueba de velocidad por equipos.
En damas, y con el apoyo de la Liga de Ciclismo de Antioquia, estarán en pista Bárbara Zapata, Lina Marcela Hernández, Luciana Osorio, Elizabeth Castaño, Andrea Alzate, Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza.
En varones la nómina de pedalistas la integran Rubén Murillo, Juan David Ochoa, Juan Esteban Duque, Juan José Calderón Palacio, John Esteban Beltrán, Anderson Arboleda, Juan Esteban Arango, Brayan Sánchez, Johan Colón, Camilo Sepúlveda y Jonathan Restrepo.
Reacciones de los deportistas
“Esta es la carrera más importante que tenemos aquí en Colombia y me siento muy afortunada de poder correrla y más que este será el primer evento importante en el que compito ya como élite. Las expectativas están muy altas. En las carreras de preparación me he desempeñado muy bien, así que voy con la ilusión de hacerlo demasiado bien”, Luciana Osorio.
“Llevamos cuatro meses preparando el Campeonato Nacional y estoy muy agradecido con Dios y el profe Jhon Jaime González por la oportunidad. Yo siempre doy todo en la pista, entonces la sensación de correr me alegra mucho y vamos a darla toda por Antioquia”, Juan David Ochoa.
“Hemos venido haciendo una preparación muy buena, estuvimos en Trinidad y Tobago donde hicimos un gran trabajo. Estoy muy contenta y agradecida por esta delegación que tenemos”, Stefany Cuadrado.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia
Pista
Kevin Quintero arrasó en el Speed Paradise Cycling Grand Prix; Stefany Cuadrado y Cristian Ortega también se destacaron
La Selección Colombia de Pista cumplió una destacada participación durante la gira que realizó en Trinidad y Tobago, en la que estuvo participando en el Speed Paradise Cycling Grand Prix. El destacado desempeño del equipo dirigido por John Jaime González y Andrés Torres le permitió sumar puntos importantes en el ranking UCI, además de conseguir seis medallas: tres oros, dos platas y un bronce.
Las preseas doradas llegaron de la mano de Kevin Quintero en el keirin y el sprint, además de Stefany Cuadrado en el keirin; Otro de los destacados fue Cristian Ortega, quien obtuvo dos medallas de plata tras escoltar a su compatriota Kevin Quintero en las dos pruebas.
Finalmente, el bronce se consiguió en la rama femenina, con Stefany Cuadrado, quien le ganó el pulso a la canadiense Sarah Orban. El podio lo completaron la belga Nicky Degrendele y la trinitaria Makaira Wallace, quienes terminaron 2° y 3° respectivamente.
Estos eventos sirvieron como preparación para los deportistas que representarán al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, que se llevaran a cabo en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.
Resultados completos
Event Schedulehttps://tracktiming.live/eventpage.php?EventId=26018
Pista
El velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez vibró con la segunda válida de la Copa Nacional de pista
Durante tres días el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez, se sintió con vida gracias a los gritos, aplausos y demás emociones que despertaron los casi 300 deportistas que se dieron cita en la segunda válida de la Copa Nacional de Pista.
Dos selecciones, 14 ligas, 22 equipos y 22 clubes estuvieron presentes con el objetivo de subirse al podio y de paso, prepararse para el Campeonato Nacional de la modalidad, el cual nos llevará la primera semana de julio a la ciudad de Cali.
Hablemos de los deportistas destacados
El medallero general lo encabezó Orgullo Paisa con 7 oros y 5 platas, seguido de Atletas del Futuro con 5 oros y 2 platas; mientras que en la tercera posición se clasificó Valle con 4 oros, 2 platas y 6 bronces.
Cuatro antioqueños ganaron oro en sus respectivas pruebas durante las tres jornadas seguidas: Juan José Calderón (Atletas del Futuro), Stefany Cuadrado y Lina Marcela Hernández (ambas del Orgullo Paisa) y Manuela Loaiza del Club Medio Fondo.
Declaraciones de los protagonistas
Culminada la competencia, varios de los protagonistas expresaron su sentir sobre lo vivido en el velódromo de la capital antioqueña:
“Muy contenta por los resultados obtenidos. Seguiremos analizando el calendario nacional e internacional para continuar en competencia (…) acá, sabíamos que nos íbamos a enfrentar nuevas rivales, di lo mejor y satisfactoriamente logré obtener los tres oros”, Manuela Loaiza.
“Esta carrera fue muy emocionante. La verdad fue muy sufrida. Fue de mucha estrategia… todas estábamos demasiado fuertes, pero al final logramos el objetivo”, Salomé Ospina, prejuvenil ganadora de la prueba del keirin.
“Muy feliz por los logros obtenidos, era lo que me venía platenado. Cada una de las pruebas tenía su cosita diferente, pero muy contenta y agradecida con la Federación y la Liga por traernos estos eventos que nos permiten ver nuestro rendimiento”, Emelith Rodríguez, juvenil damas y ganadora dos oros y dos platas.
RESULTADOS COMPLETOS
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia