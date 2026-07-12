Gregor Mühlberger es profeta en su tierra y se consagra campeón de la Vuelta a Austria 2026

La carrera del calendario UCI, la Vuelta a Austria 2026, terminó con la consagración del local Gregor Mühlberger como campeón. El corredor austriaco se aseguró la victoria general tras defender el liderato en la jornada final, luego de cinco días de intensa competencia.

El podio de la carrera austriaca, que no contó con participación colombiana, lo completaron el norteamericano Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Mühlberger, que sucedió en el palmarés de la prueba al mexicano Isaac del Toro, recuperó el título para su país tras 13 años sin ganarlo. La última vez que un austriaco había ganado fue en 2013 con Riccardo Zoidl.

La última etapa, que contó con 109 kilómetros de recorrido, la ganó el británico Samuel Watson (Netcompany INEOS), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria en la carrera y la segunda de la temporada.

Tour of Austria (2.1)

Resultados Etapa 5 | Langenlois – Wien (109 km)

1 Samuela Watson Netcompany INEOS Cycling Team 2:13:01 2 Vincenzo Albanese EF Education-EasyPost m.t. 3 Patrick Konrad Lidl-Trek m.t. 4 Héctor Álvarez Lidl-Trek m.t. 5 Hamish McKenzie Team Jayco-AlUla m.t. 6 Andrea Bagioli Lidl-Trek m.t. 7 Tibor Del Grosso Alpecin-Premier Tech m.t. 8 Fabian Steininger Schwingshandl Intralogistics m.t. 9 António Morgado UAE Team Emirates-XRG m.t. 10 Jermaine Zemke REMBE | rad-net m.t.

Clasificación General Individual