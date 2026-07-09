Ruta
Tour de Francia: Tadej Pogacar derrota de forma categórica a Jonas Vingegaard en los Pirineos
En un día para súper escaladores, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) le ganó de forma categórica el duelo a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) en los Pirineos, luego de recorrer 144,9 kilómetros entre Évaux Les-Bains y Le Lioran.
Pogacar, que recorrió en solitario los últimos de 42 kilómetros, nunca bajó el ritmo para cruzar la línea de meta con una ventaja muy amplia, asestándole un mazazo a su máximo rival. El campeón del mundo cumplirá este viernes camino a Burdeos, el día 56 vestido de amarillo en la ronda francesa.
La superestrella eslovena, que batió el récord de ascensión al Tourmalet, consiguió una de sus más brillantes victorias y la número 23 en la Grande Bouclé por los alrededores de las montañas pirenaicas. El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) entró tercero, Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) 4° y Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) cerró el top 5.
En cuanto a los escarabajos, Egan Bernal (Netcompany Ineos) fue el mejor colombiano en el puesto 11° a 4:47 del ganador, luego llegó Harold Tejada (XDS Astana Team) en la casilla 13° a más de 8 minutos de Pogacar, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasificó en la posición 35° y Einer Rubio (Movistar Team) 56°.
La prestigiosa ronda francesa vivirá este viernes la séptima etapa, una jornada llana diseñada sobre 175,1 kilómetros, que se correrá entre Hagetmau y Burdeos con solo un premio de montaña de cuarta categoría.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Pau – Gavarnie-Gèdre (186,2 km)
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|4:47
|13
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|8:18
|35
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|20:59
|56
|Einer Rubio
|Movistar Team
|30:47
|171
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|45:24
Ruta
Vuelta a Austria: Gregor Mühlberger repite la dosis en los Alpes y se afianza en el liderato
El austriaco Gregor Mühlberger ganó de forma magistral la segunda etapa de la Vuelta a Austria 2026 y se afianzó en el liderato. La jornada montañosa, que contó con 142,9 kilómetros de recorrido, se disputó entre la localidad de Bad Kleinkirchheim y Gaisberg, la mayor cumbre de los Alpes.
El corredor austriaco, de 32 años, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, superó por más de un minuto al británico James Shaw (EF Education-EasyPost) y al estadounidense Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general esta no sufrió garndes cambios en los primeros puestos y el austriaco Gregor Mühlberger reforzó su liderato. El podio parcial lo completan el norteamericano Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek).
La carrera austriaca del calendario UCI continuará este viernes, con la tercera etapa, una jornada rompe-piernas de 189,5 kilómetros con cuatro puertos categorizados, que se disputará entre la ciudad de Lienz y la localidad de St. Johann Alpendorf.
Tour of Austria (2.1)
Resultados Etapa 2 | Bad Kleinkirchheim – Großglockner (Kaiser-Franz-Josef-Höhe) (188,8 km)
|1
|Gregor Mühlberger
|Selección de Austria
|4:46:29
|2
|James Shaw
|EF Education-EasyPost
|1:10
|3
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|1:10
|4
|Bauke Mollema
|Lidl-Trek
|1:10
|5
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:16
|6
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|1:20
|7
|Andrew August
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:26
|8
|Toralf Martinsen
|Team Drali-Repsol
|1:28
|9
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|3:11
|10
|Peter Øxenberg
|Netcompany INEOS Cycling Team
|3:25
|11
|Vaclav Jezek
|Kasper crypto4me
|3:27
Clasificación General Individual
|1
|Gregor Mühlberger
|Selección de Austria
|9:07:11
|2
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|1:31
|3
|Bauke Mollema
|Lidl – Trek
|1:41
|4
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS
|1:47
|5
|Paul Double
|Team Jayco AlUla
|1:51
|6
|Andrew August
|Netcompany INEOS
|1:57
|7
|James Shaw
|EF Education – EasyPost
|2:31
|8
|Toralf Martinsen
|Team Drali – Repsol
|2:55
|9
|Finlay Pickering
|Team Jayco AlUla
|3:42
|10
|Peter Øxenberg
|Netcompany INEOS
|4:52
Ruta
Ciclo-Retro: los escarabajos que conquistaron la famosa camiseta de ‘pepas rojas’ en el Tour de Francia
En la rica historia del Tour de Francia los escarabajos han sido grandes protagonistas de la montaña en varias ediciones, después de la tercera aparición en 1985, Lucho Herrera fue el primer colombiano en ganar la camiseta de las ‘pepas rojas’, la que identifica al mejor escalador de la ronda gala. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento de los cuatro colombianos que se llevaron la ‘camiseta de la montaña’ para su casa.
El ‘Jardinerito de Fusagasugá es el único ciclista colombiano que ha llegado a París vistiendo la camiseta de la montaña en dos ocasiones. La primera en el año 1985, cuando ganó dos de las etapas más importantes de la carrera en Morzine y en Saint Etienne, y luego en 1987 cuando fue 5º en la clasificación general.
13 años después, Santiago Botero logró llevarse esta clasificación nuevamente para el país, ganando una etapa y llevando la camiseta de los ‘lunares rojos’ desde la etapa 14 hasta París. Ese año, el pedalista antioqueño fue 7º en la clasificación general.
Luego el turno fue para Mauricio Soler cuando en el 2007 fue el mejor escalador de la carrera, ganando una etapa y siendo 2º en la clasificación de mejor joven detrás del español Alberto Contador, desafortunadamente cuatro años más tarde sufrió una terrible caída que lo alejó del ciclismo, cuando preparaba el Tour de Francia de 2011.
Por último, en 2013, Nairo Quintana sorprendió a propios y extraños cuando en su debut en la Grand Bouclé logró ser subcampeón de la clasificación general, campeón de los jóvenes y mejor escalador, además de ganar la etapa 20.
‘Nairoman’ dictó en el Tour de 2013 por última vez, ‘LA LEY DE LA MONTAÑA’ y dejó escrito un nuevo capítulo para admiración de Colombia y del planeta ciclístico, lo que volvió a poner a los escarabajos en la élite del ciclismo mundial como los mejores escaladores.
Ruta
Vuelta a Madrid Sub-23: Mika Vijvinkel también triunfa en Alcalá de Henares y es más líder
¡Cero y van dos! El neerlandés Mika Vijvinkel (GD Súper Froiz) repitió la dosis del primer día y levantó los brazos vestido de rojo en Alcalá de Henares, con una jornada de intenso calor en la que un apretado sprint el líder ganó por delante de los españoles Aimar Galdós (BBK Euskadi) y Luca Martínez (Selección Española júnior).
En cuanto al joven boyacense Alejandro Peña (Equipo Cortizo), este llegó perdiendo más de dos minutos con en el grupo de favoritos, luego de realizarle un gran trabajo a su líder, Manuel Sanroma, el actual campeón de España en la categoría sub-23
El trayecto de la segunda jornada contó con un recorrido de 134 kilómetros, en un doble circuito, que incluyó las subidas de Villalbilla y Loranca, así como las metas volantes al paso por Nuevo Baztán. La etapa tuvo desde los primeros compases el protagonismo de tres fugados: Joaquín Medina (Telco ON Clima Osés), el líder de la montaña Cornee Vanslembrouck (Dovy Keukens) y Loewis Bockstaele (Supermercados Froiz).
La carrera madrileña para los sub-23 continuará este jueves con la tercera etapa, que se llevará a cabo en el municipio de Parla sobre un recorrido de 126 kilómetros con varios tramos de sterrato.