Ruta
Tour de Francia: heroica victoria de Richard Carapaz en la decimoctava etapa con los favoritos a más de cuatro minutos
El formidable rutero ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) salió victorioso en la decimoctava del Tour de Francia 2026, disputada sobre 185,2 kilómetros entre Voiron y Orcières-Merlette. Los colombianos Einer Rubio, Harold Tejada y Egan Bernal lo intentaron en la numerosa fuga, pero al final terminaron cediendo.
El pedalista suramericano se impuso en solitario, que tras un ataque demoledor en los últimos kilómetros, terminó superando a sus compañeros de escapada. El suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) entró segundo y el estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) finalizó tercero.
Los favoritos no se atacaron entre ellos y entraron juntos a más de cuatro minutos del ganador. El grupo llegó comandado por el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious), mientras que el mejor de los colombianos fue el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) en la casilla 24° a 5:48 de Carapaz.
En cuanto a la clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) se mantuvo al frente sin inconvenientes, mientras que el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) se consolidan en el podio.
La prestigiosa ronda francesa vivirá este viernes su decimonovena etapa con un recorrido súper montañoso de 127,9 kilómetros, con inicio en Gap y arribo al Alpe d’Huez , que incluye cuatro puertos categorizados.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 18 | Voiron – Orcières-Merlette (185,2 km)
|24
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|5:48
|35
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:04
|46
|Einer Rubio
|Movistar Team
|14:07
|47
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|14:07
Clasificación General Individual
|15
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|48:46
|27
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:38:41
|37
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:06:00
|44
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:18:32
Ruta
“Volver a ganar aquí en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho”: Richard Carapaz tras conseguir un histórico triunfo en la Grande Bouclé
El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se impuso con autoridad en el alto de Orcières-Merlette, abriendo el tríptico alpino con su segunda victoria histórica en el Tour de Francia 2026. El campeón olímpico en Tokio se impuso con 45 segundos de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson, segundo y tercero respectivamente.
“Mucha felicidad, venía buscando esta victoria en las dos últimas semanas. Ha sido un día muy especial. Para todos los que me siguen en latinoamerica espero que lo hayan difrutado. Creo que para mí el volver a ganar aquí en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho, y se lo quiero dedicar a mi familia”, dijo el jefe de filas del EF Education – EasyPost.
La ‘Locomotora del Carchi’, como se le conoce en en mundo ciclístico terminó alcanzando su segunda victoria en la ‘Grande Boucle’, despues de una interminable lucha con los los cinco escapados que lo acompañaron en la parte final y que lógró soltarlos tras un ataque demoledor.
“Al final, la determinación ha sido lo importante. Sabía a lo que venía, tenía que aprovechar todas las oportunidades. Hoy ha sido un día muy duro y desgastante, al final he estado muy listo para coger el momento indicado, sabía que la subida final era buena para mí”, concluyó Carapaz.
Ruta
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: Robert Plazas gana la contrarreloj en Aguazul y se apodera del liderato
En una vibrante lucha contra el cronómetro, Robert Plazas (Team Sistecrédito) ganó la tercera etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. El boyacense fue el mejor en la contrarreloj de 33,2 kilómetros, que se llevó a cabo por los alrededores municipio de Aguazul, en el departamento del Casanare.
El duitamense ganó por fuerza mayor registrando un tiempo de 40:08 a una velocidad media de 49,63 km/h. Segundo ingresó Mauricio Zapata (Team Sistecredito) y tercero concluyó Andrés Umbarila (Motomart SHC Team).
En cuanto a la clasificación general individual, todo cambió en las primeras posiciones y Robert Plazas (Team Sistecrédito) se apoderó del liderato, aventajando por 11 segundos a su compañero de equipo Mauricio Zapata.
La reconocida carrera ciclística colombiana para pedalistas sub-23 continuará este jueves con una jornada en su mayoría llana de 140,8 kilómetros, que conectará Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva.
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 3 | CRI Aguazul -> Aguazul (33,2 km)
|1
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|40:08
|2
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|0:11
|3
|Andrés Umbarila
|Motomart- SHC Team
|0:14
|4
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:36
|5
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:39
|6
|Juan Camilo Espitia
|Avinal Alcaldia El Carmen de Viboral
|0:57
|7
|William Colorado
|Nu Colombia
|1:01
|8
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|1:04
|9
|Jhohan Stiven Marín
|FUNRV -Vima – Machine
|1:25
|10
|William Quintero
|GW Erco Sportfitness
|1:36
Clasificación General Individual
|1
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|7:43:08
|2
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|0:11
|3
|Andrés Umbarila
|Motomart- SHC Team
|0:14
|4
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:36
|5
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:39
|6
|Juan Camilo Espitia
|Avinal Alcaldia El Carmen de Viboral
|0:57
|7
|William Colorado
|Nu Colombia
|1:01
|8
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|1:04
|9
|Jhohan Stiven Marín
|FUNRV -Vima – Machine
|1:25
|10
|William Quintero
|GW Erco Sportfitness
|1:36
Ruta
Tour de Francia: Jasper Philipsen se adjudica la decimoséptima etapa, tras ser el más fuerte de una numerosa fuga
En un final a toda velocidad, Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) le ganó el duelo a sus compañeros de fuga y se quedó con la victoria en la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2026, sobre un trazado de 174,7 kilómetros entre Chambéry y Voiron.
El sprinter belga fue el más rápido, ganando ajustadamente el embalaje por delante del suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y del neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano fue el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) en la casilla 32° a 45 segundos del ganador, mientras que el pelotón entró comandado por el UAE Team Emirates – XRG a más de 8 minutos.
En cuanto a la clasificación general no se presentaron cambios, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) sigue liderando la carrera con una buena ventaja, escoltado por el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).
La fuga del día la integraron más de 40 corredores después de una lucha incansable que terminó dando sus frutos una vez pasada la mitad del recorrido. En la escapada se filtraron tres colombianos Egan Bernal, Einer Rubio y Harold Tejada, pero los tres fueron cortados en los últimos kilometros.
Al final, el belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) se fue en solitario e intentó aguantar la embestida del grupo perseguidor, pero no resistió y lo alcanzaron. Ya en la definición Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) fue el más veloz y terminó llevándose la victoria, la segunda para su equipo en esta edición de la Grand Bouclé.
La prestigiosa ronda francesa continuará este jueves con un recorrido montañoso de 185,2 kilómetros, con inicio en Voiron y arribo en Orcières-Merlette, que incluye cinco puertos categorizados.
|32
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:45
|36
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:57
|37
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|2:57
|139
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|8:46
Clasificación General Individual
|14
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|39:14
|26
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:29:09
|38
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:59:31
|49
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:17:19