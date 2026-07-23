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Tour de Francia: heroica victoria de Richard Carapaz en la decimoctava etapa con los favoritos a más de cuatro minutos

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El ecuatoriano Richard Carapaz ganó la decimoctava etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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“Volver a ganar aquí en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho”: Richard Carapaz tras conseguir un histórico triunfo en la Grande Bouclé

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El belga Jasper Philipsen ganó la decimoséptimaetapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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