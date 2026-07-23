Tour de Francia: heroica victoria de Richard Carapaz en la decimoctava etapa con los favoritos a más de cuatro minutos

El formidable rutero ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) salió victorioso en la decimoctava del Tour de Francia 2026, disputada sobre 185,2 kilómetros entre Voiron y Orcières-Merlette. Los colombianos Einer Rubio, Harold Tejada y Egan Bernal lo intentaron en la numerosa fuga, pero al final terminaron cediendo.

El pedalista suramericano se impuso en solitario, que tras un ataque demoledor en los últimos kilómetros, terminó superando a sus compañeros de escapada. El suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) entró segundo y el estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) finalizó tercero.

Los favoritos no se atacaron entre ellos y entraron juntos a más de cuatro minutos del ganador. El grupo llegó comandado por el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious), mientras que el mejor de los colombianos fue el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) en la casilla 24° a 5:48 de Carapaz.

En cuanto a la clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) se mantuvo al frente sin inconvenientes, mientras que el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) se consolidan en el podio.

La prestigiosa ronda francesa vivirá este viernes su decimonovena etapa con un recorrido súper montañoso de 127,9 kilómetros, con inicio en Gap y arribo al Alpe d’Huez , que incluye cuatro puertos categorizados.

Tour de France (2.UWT)

Resultados Etapa 18 | Voiron – Orcières-Merlette (185,2 km)

24 Sergio Higuita XDS Astana Team 5:48 35 Harold Tejada XDS Astana Team 11:04 46 Einer Rubio Movistar Team 14:07 47 Egan Bernal Netcompany INEOS 14:07

Clasificación General Individual