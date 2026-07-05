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BMX

Campeonato Nacional de BMX: Antioquia volvió a demostrar su poderío en la categoría championship

Publicado

Hace 2 horas

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La delegación antioqueña conquistó tres títulos de seis posibles en championship. (Foto © BMX Antioquia)
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Ibagué recibirá el Campeonato Nacional de BMX Racing 2026; Antioquia parte como favorito

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La Pista Profesional de BMX – Parque Deportivo de Ibagué. (Foto © BMX Antioquia)
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Medellín también tiene su Mundial con la gran fiesta del bicicrós infantil. (Foto © BMX Antioquia)
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Copa Nacional de BMX Freestyle: Armenia fue epicentro de la segunda válida

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17 junio, 2026

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Carlos Bedoya, Luis Rincón y Andrés Felipe Pardo, en el podio de los élites de la segunda válida de la Copa Nacional de BMX Freestyle. (Foto © Comisión Distrital de BMX Freestyle)
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