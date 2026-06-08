Alejandro Pamplona dominó de principio a fin la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026; Simón Loaiza ganó el circuito final

El GW Erco Sportfitness celebra una actuación histórica al conquistar la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026 con Alejandro Pamplona, quien se coronó campeón de la clasificación general tras una destacada presentación a lo largo de los cuatro días de competencia.

El podio de la carrera del vecino país para los juveniles lo completaron el venezolano Alejandro Camargo (Family Team Gallina Dorada) y el colombiano Andrés Walteros (Avinal Vicman Bikes), quienes ocuparon el 2° y 3°, puesto, respectivamente.

En otras clasificaciones los escarabajos también se destacaron, quedándose con los títulos de la montaña, la clasificación por puntos, además el equipo de mejor rendimiento fue el equipo GW Erco Sprotfitness.



GW Erco Sportfitness, el mejor equipo de la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)

Para redondear la buena actuación de los colombianos Simón Loaiza (Avinal Vicman Bikes) terminó ganando la cuarta y última etapa del giro venezolano 2026 que acabó en un sprint tal y como se esperaba.

Pamplona, quien consiguió su primera victoria en el ámbito internacional, se convirtió en el sextocolombiano que logra ganar el título del giro joven de Venezuela, los anteriores fueron los paisas Julián Cardona (2015), Rigoberto Urán (2005) y Mauricio Ardila (2001), además del boyacense Javier Gómez (2009) y del cucuteño José Aguillón (2007), aunque figura con licencia venezolana.

CLASIFICACIONES FINALES