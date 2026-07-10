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Neilson Powless le gana el duelo a Igor Arrieta en la tercera etapa de la Vuelta a Austria
La tercera etapa de la Vuelta a Austria 2026 quedó en manos del estadounidense Neilson Powless (EF Education-EasyPost). El pedalista norteamericano fue el más fuerte en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 189,5 kilómetros entre la ciudad de Lienz y la localidad de St. Johann Alpendorf.
Powless, que fue operado de la rodilla al comienzo de la temporada, le ganó el duelo al español Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG), quien entró 2° con el mismo tiempo del ganador. El pelotón ingresó a más de un minuto encabezado por el checo Václav Ježek (Kasper crypto4me).
En cuanto a la clasificación general, el austriaco Gregor Mühlberger mantuvo el liderato. El podio parcial lo completan el norteamericano Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek).
La carrera austriaca continuara este sábado con la cuarta y penúltima etapa, otra jornada rompe-piernas de 170,5 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Steyr, que incluye varios repechos y tres puertos categorizados.
Vuelta a Austria (2.1)
Resultados Etapa 3 | Lienz – St. Johann Alpendorf (189,5 km)
|1
|Neilson Powless
|EF Education-EasyPost
|4:09:20
|2
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|3
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:28
|4
|Vincenzo Albanese
|EF Education-EasyPost
|1:03
|5
|António Morgado
|UAE Team Emirates-XRG
|1:03
|6
|Sam Watson
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:03
|7
|Michael Gogl
|Alpecin-Premier Tech
|1:03
|8
|Asbjørn Hellemose
|Team Jayco-AlUla
|1:03
|9
|Héctor Álvarez
|Lidl-Trek
|1:06
|10
|Piotr Pekala
|ATT Investments
|1:08
Clasificación General Individual
|1
|Gregor Mühlberger
|Austria
|13:18:19
|2
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|1:31
|3
|Bauke Mollema
|Lidl-Trek
|1:41
|4
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:47
|5
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|1:51
|6
|Andrew August
|Netcompany INEOS Cycling Team
|1:57
|7
|James Shaw
|EF Education-EasyPost
|2:31
|8
|Toralf Martinsen
|Team Drali-Repsol
|2:55
|9
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|3:42
|10
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|3:54
Ruta
Oficial: confirmado el recorrido de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido oficial de la edición 76 de la Vuelta a Colombia Sistecrédito, la carrera por etapas más importante del calendario ciclístico nacional, que se disputará del 8 al 16 de agosto por las carreteras de los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia.
La competencia contará con nueve etapas, distribuidas entre jornadas para velocistas, recorridos de media y alta montaña, una exigente contrarreloj individual y un circuito de cierre en Medellín, que definirá al sucesor de Rodrigo Contreras, actual bicampeón de la carrera.
La carrera comenzará el sábado 8 de agosto con una fracción de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito, atravesando los municipios de Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira y Timaná, en una jornada ideal para comenzar a perfilar a los principales aspirantes al título.
Al día siguiente, el pelotón partirá desde el Parque Arqueológico de San Agustín para disputar una etapa de 169.9 kilómetros con final en Garzón, recorriendo Pitalito, Timaná, Altamira y Gigante antes de regresar a la capital diocesana del Huila.
La tercera jornada llevará nuevamente la competencia hacia Neiva sobre 160.5 kilómetros, en un recorrido que pasará por Gigante, Hobo, Campoalegre y el sector de El Juncal antes de concluir en la capital huilense.
La cuarta etapa marcará la despedida del Huila con un recorrido de 196.9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, atravesando Aipe, Natagaima, Castilla, Saldaña, Guamo, Espinal, Chicoral y el túnel de Gualanday hasta llegar al Parque Deportivo de la capital tolimense.
La alta montaña hará su aparición en la quinta jornada con 164,7 kilómetros entre Ibagué y el Alto El Sifón, luego de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo, en uno de los ascensos más exigentes de la edición 2026.
El sexto día de competencia trasladará la carrera al Eje Cafetero y Antioquia con una etapa de 161.1 kilómetros entre Manizales y Jericó, pasando por La Manuela, Irra, La Felisa y La Pintada.
La séptima fracción, de 135,2 kilómetros, será otra jornada clave para los escaladores, con salida en Jericó y llegada al Alto Ecosiembra, después de recorrer La Pintada, Peñalisa, Anzá y Santa Fe de Antioquia
Las diferencias entre los favoritos podrían definirse el 15 de agosto, cuando se dispute una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y la entrada al Túnel de Occidente.
Finalmente, el domingo 16 de agosto, Medellín volverá a recibir el tradicional circuito de cierre. El recorrido comprenderá ocho vueltas a un circuito de 13.1 kilómetros, para completar 104 kilómetros, con salida y llegada en el Parque El Poblado, donde será coronado el campeón de la edición 76 de la Vuelta a Colombia Sistecrédito.
En total, el recorrido comprenderá 1.473 kilómetros de competencia, ofreciendo un equilibrio entre etapas para diferentes características de corredores y jornadas decisivas en la montaña y la lucha contra el cronómetro, ingredientes que prometen una intensa batalla por el título de una de las carreras más emblemáticas del ciclismo colombiano.
Recorrido Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026
ETAPA 1 – sábado 8 de agosto
Neiva – Campoalegre – Hobo – Gigante – Garzón – Altamira – Timaná – Pitalito (187 km)
ETAPA 2 – domingo 9 de agosto
San Agustín – Pitalito – Timaná – Altamira – Garzón – Gigante – Garzón (169,9 km)
ETAPA 3 – lunes 10 de agosto
Garzón – Gigante – Hobo – Campoalegre – El Juncal – Guacirco – Neiva (160,5 km)
ETAPA 4 – martes 11 de agosto
Neiva – Aipe – Natagaima – Castilla – Saldaña – Guamo – Espinal – Chicoral – Gualanday – Ibagué (196,9 km)
ETAPA 5 – miércoles 12 de agosto
Ibagué – Alvarado – Venadillo – Lérida – Armero – Líbano – Murillo – Alto El Sifón (164,7 km)
ETAPA 6 – jueves 13 de agosto
Manizales – La Manuela – Irra – La Felisa – La Pintada – Jericó (161,1 km)
ETAPA 7 – viernes 14 de agosto
Jericó – La Pintada – Peñalisa – Anzá – Santa Fe de Antioquia – Alto Ecosiembra (135,2 km)
ETAPA 8 – sábado 15 de agosto
Contrarreloj Individual (CRI): Santa Fe de Antioquia – Sopetrán – San Jerónimo – Entrada al Túnel de Occidente (33,6 km)
ETAPA 9 – domingo 16 de agosto
Circuito Medellín (8 vueltas de 13.1 km): Parque El Poblado – San Diego – Vía Las Palmas – Parque El Poblado (104 km)
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Tour de Francia: Tim Merlier se adjudica la séptima etapa con Fernando Gaviria en el top 15
En un final a toda velocidad, Tim merlier (Soudal Quick-Step) se quedó con la victoria en la séptima etapa del Tour de Francia 2026, que contó con un recorrido de 175,1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos, en terreno plano. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) mantuvo el liderato de la carrera sin contratiempos.
El belga, que alcanzó su sexta victoria de la temporada, fue el más rápido en la definición, derrotando al noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y al eritreo Biniam Girmay (INEOS Grenadiers), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, tres llegaron en el grupo principal, siendo el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) el mejor de los nuestros en la casilla 14° con el mismo tiempo del ganador.
Los protagonistas del día fueron el checo Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA) y el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), quienes se escaparon, pero a 18 kilómetros para la llegada el dúo fue capturado por el pelotón.
La prestigiosa ronda francesa continuará este viernes con la octava etapa, otra jornada llana de 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac, que incluye dos subidas de cuarta categoría pasando la mitad del trayecto.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Hagetmau – Bordeaux (175,1 km)
|14
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|27
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|66
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|m.t.
|133
|Einer Rubio
|Movistar Team
|2:05
|135
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:05
Clasificación General Individual
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|9:12
|21
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:06
|30
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|26:37
|63
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:03:39
|163
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:48:41
Ruta
Benjamín Noval triunfa en el inicio del Tour du Valromey ante los mejores ciclistas junior del mundo con Juan Esteban Canchón 11°
La gran promesa del ciclismo español, Benjamín Noval, inició con pie derecho su incursión en el Tour du Valromey, la gran cita del ciclismo junior que se lleva a cabo en territorio francés. En esta primera etapa, el pelotón tuvo que superar dos puertos de primera categoría a lo largo de un recorrido de 111 kilómetros.
Noval atacó a su compañero de escapada a siete kilómetros del final y se fue en solitario hasta la meta, donde le sacó 48 segundos al belga Vic De Smet (Soudal Quick-Step U19) y 53 segundos a su compatriota Aitor Martínez (Vangi Sama Ricambi Il Pirata).
En cuando a los dos colombianos en competencia, Juan Esteban Canchón (Ciclistica Trevigliese) cumplió una destacada actuación, entrando en el puesto 11° a 1:05 del ganador, mientras que Jhonatan David Morales (Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team) ingresó en la casilla 55° a más de 5 minutos.
La importante carrera francesa del calendario UCI para los junior continuará este sábado con la segunda etapa, de las cinco pactadas, una jornada ondulada de 103 kilómetros entre Lhuis y Saint-Victor-de-Morestel.
Ain Bugey Valromey Tour (2.1)
Resultados Etapa 1 | Brégnier-Cordon – Artemare (111 km)
|1
|Benjamín Noval
|MMR Cycling Academy
|3:05:27
|2
|Vic De Smet
|Soudal Quick-Step U19
|0:48
|3
|Aitor Martínez
|Team Vangi Tommasini Il Pirata
|0:53
|4
|Sander Willems
|Grenke – Auto Eder
|0:57
|5
|Patrik Zacharzewski
|Gepla – Watersley R+D Road Team U19
|0:58
|6
|Milo de la Mare
|Camsmajaco
|0:58
|7
|Marius Retho
|CREF – TotalEnergies U19
|1:02
|8
|Sebastián Suppi
|Cannibal B Victorious
|1:05
|9
|Elias Wändel
|JEGG-SKIL-DJR U19
|1:05
|10
|Patrik Pezzo
|Team Nordest Petrucci Assali Stefen
|1:05
|11
|Juan Esteban Canchón
|Ciclistica Trevigliese
|1:05
|55
|Jhonatan David Morales
|Tscherning Cycling Academy
|5:18