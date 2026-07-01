Pista
Campeonato Nacional de Pista: Mariana Pajón refuerza a la delegación antioqueña
Cada competencia tiene su tinte especial, pero el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista es diferente, pues es la oportunidad en la que cada ciclista se pone el uniforme de su delegación, con el objetivo de llevar la bandera de su región a lo más alto del podio y de paso, poder lucir el jersey tricolor por todo un año.
Del 2 al 5 de julio, la ciudad de Cali será la encargada de acoger el evento más importante del circuito local y allí estarán un total de 20 ciclistas representando a Antioquia en el velódromo Alcides Nieto Patiño que tiene como gran novedad la presencia de Mariana Pajón, quien estará en la prueba de velocidad por equipos.
En damas, y con el apoyo de la Liga de Ciclismo de Antioquia, estarán en pista Bárbara Zapata, Lina Marcela Hernández, Luciana Osorio, Elizabeth Castaño, Andrea Alzate, Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza.
En varones la nómina de pedalistas la integran Rubén Murillo, Juan David Ochoa, Juan Esteban Duque, Juan José Calderón Palacio, John Esteban Beltrán, Anderson Arboleda, Juan Esteban Arango, Brayan Sánchez, Johan Colón, Camilo Sepúlveda y Jonathan Restrepo.
Reacciones de los deportistas
“Esta es la carrera más importante que tenemos aquí en Colombia y me siento muy afortunada de poder correrla y más que este será el primer evento importante en el que compito ya como élite. Las expectativas están muy altas. En las carreras de preparación me he desempeñado muy bien, así que voy con la ilusión de hacerlo demasiado bien”, Luciana Osorio.
“Llevamos cuatro meses preparando el Campeonato Nacional y estoy muy agradecido con Dios y el profe Jhon Jaime González por la oportunidad. Yo siempre doy todo en la pista, entonces la sensación de correr me alegra mucho y vamos a darla toda por Antioquia”, Juan David Ochoa.
“Hemos venido haciendo una preparación muy buena, estuvimos en Trinidad y Tobago donde hicimos un gran trabajo. Estoy muy contenta y agradecida por esta delegación que tenemos”, Stefany Cuadrado.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia
Pista
Kevin Quintero arrasó en el Speed Paradise Cycling Grand Prix; Stefany Cuadrado y Cristian Ortega también se destacaron
La Selección Colombia de Pista cumplió una destacada participación durante la gira que realizó en Trinidad y Tobago, en la que estuvo participando en el Speed Paradise Cycling Grand Prix. El destacado desempeño del equipo dirigido por John Jaime González y Andrés Torres le permitió sumar puntos importantes en el ranking UCI, además de conseguir seis medallas: tres oros, dos platas y un bronce.
Las preseas doradas llegaron de la mano de Kevin Quintero en el keirin y el sprint, además de Stefany Cuadrado en el keirin; Otro de los destacados fue Cristian Ortega, quien obtuvo dos medallas de plata tras escoltar a su compatriota Kevin Quintero en las dos pruebas.
Finalmente, el bronce se consiguió en la rama femenina, con Stefany Cuadrado, quien le ganó el pulso a la canadiense Sarah Orban. El podio lo completaron la belga Nicky Degrendele y la trinitaria Makaira Wallace, quienes terminaron 2° y 3° respectivamente.
Estos eventos sirvieron como preparación para los deportistas que representarán al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, que se llevaran a cabo en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.
Resultados completos
Event Schedulehttps://tracktiming.live/eventpage.php?EventId=26018
Pista
El velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez vibró con la segunda válida de la Copa Nacional de pista
Durante tres días el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez, se sintió con vida gracias a los gritos, aplausos y demás emociones que despertaron los casi 300 deportistas que se dieron cita en la segunda válida de la Copa Nacional de Pista.
Dos selecciones, 14 ligas, 22 equipos y 22 clubes estuvieron presentes con el objetivo de subirse al podio y de paso, prepararse para el Campeonato Nacional de la modalidad, el cual nos llevará la primera semana de julio a la ciudad de Cali.
Hablemos de los deportistas destacados
El medallero general lo encabezó Orgullo Paisa con 7 oros y 5 platas, seguido de Atletas del Futuro con 5 oros y 2 platas; mientras que en la tercera posición se clasificó Valle con 4 oros, 2 platas y 6 bronces.
Cuatro antioqueños ganaron oro en sus respectivas pruebas durante las tres jornadas seguidas: Juan José Calderón (Atletas del Futuro), Stefany Cuadrado y Lina Marcela Hernández (ambas del Orgullo Paisa) y Manuela Loaiza del Club Medio Fondo.
Declaraciones de los protagonistas
Culminada la competencia, varios de los protagonistas expresaron su sentir sobre lo vivido en el velódromo de la capital antioqueña:
“Muy contenta por los resultados obtenidos. Seguiremos analizando el calendario nacional e internacional para continuar en competencia (…) acá, sabíamos que nos íbamos a enfrentar nuevas rivales, di lo mejor y satisfactoriamente logré obtener los tres oros”, Manuela Loaiza.
“Esta carrera fue muy emocionante. La verdad fue muy sufrida. Fue de mucha estrategia… todas estábamos demasiado fuertes, pero al final logramos el objetivo”, Salomé Ospina, prejuvenil ganadora de la prueba del keirin.
“Muy feliz por los logros obtenidos, era lo que me venía platenado. Cada una de las pruebas tenía su cosita diferente, pero muy contenta y agradecida con la Federación y la Liga por traernos estos eventos que nos permiten ver nuestro rendimiento”, Emelith Rodríguez, juvenil damas y ganadora dos oros y dos platas.
RESULTADOS COMPLETOS
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia
Paracycling
Campeonato Nacional de Paracycling 2026: Bogotá dominó en el ciclismo de pista
La tercera y última jornada del ciclismo de pista en el Campeonato Nacional de Paracycling, que se desarrolló en el Velódromo Luis Carlos Galán, dejó emociones en cada una de las pruebas disputadas y confirmó el alto nivel competitivo de los mejores exponentes del ciclismo paralímpico colombiano.
La programación estuvo marcada por las finales de velocidad por equipos, kilómetro contrarreloj para deportistas visuales y múltiples competencias de scratch en las diferentes categorías funcionales.
La primera medalla dorada del día se entregó en la prueba de velocidad por equipos, donde la selección de Bogotá, integrada por Carmelo Sánchez, Edwin Fabián Matiz y Paula Andrea Ossa, se impuso con un registro de 1:08.696 para quedarse con el título nacional. La plata fue para Cundinamarca con Ramón Oliveros. Eduardo Cubillos y Laura Valentina Pedroza, mientras que el Valle del Cauca completó el podio con Luis Miguel Cifuentes Renjifo, Samuel Andrés González y Yady Vanessa Fernández.
En el kilómetro contrarreloj masculino para deportistas de la categoría B, el antioqueño Nelson Javier Serna ratificó su condición de favorito al conquistar la medalla de oro con un destacado tiempo de 1:03.148. Su compañero de departamento, Miguel Ángel Bolívar, obtuvo la medalla de plata para consolidar el dominio antioqueño en la especialidad.
La prueba femenina del kilómetro para la categoría B ofreció una cerrada disputa entre las principales especialistas del país. Daniela Alejandra Miranda, de Antioquia, logró el título nacional con un tiempo de 1:19.459, superando por apenas dos décimas a Saray Castillo, del Valle del Cauca. El podio fue completado por la bogotana Sara Cruz, quien se adjudicó la medalla de bronce.
En el scratch femenino C2, la múltiple campeona nacional y referente del paracycling colombiano, Daniela Carolina Munévar Flórez, de Boyacá, volvió a demostrar su jerarquía al quedarse con la victoria. La medalla de plata fue para Yady Vanessa Fernández Bravo, del Valle del Cauca, mientras que Natalia Andrea Correa Zapata, de Antioquia, se llevó el bronce.
La categoría C5 femenina tuvo como vencedora a Paula Andrea Ossa, representante de Bogotá, quien sumó una nueva medalla de oro para la delegación capitalina. Laura Valentina Pedroza, de Cundinamarca, finalizó en la segunda posición para quedarse con la plata.
Otra de las competencias destacadas fue el scratch femenino II1, donde Giselle Natalia Hernández le entregó una nueva victoria a Bogotá tras imponerse en una prueba muy disputada. Ángela María García, de Risaralda, obtuvo la medalla de plata, mientras que Vanessa Alvarado, de Boyacá, completó el podio con el bronce.
En la rama masculina II1, Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, se proclamó campeón nacional luego de una sólida actuación en la prueba de scratch. José Guillermo González, de Boyacá, se adjudicó la medalla de plata y Miguel Ángel Vargas, del Valle del Cauca, consiguió el bronce.
La final masculina C2 fue dominada por el bogotano Eulises Juvenal León, quien cruzó la meta en primer lugar para quedarse con el título nacional. El segundo lugar fue para Iván Camilo Barreto, de Cundinamarca, mientras que Julián Camilo Gil, de Antioquia, cerró el podio en la tercera posición.
Bogotá también celebró en el scratch masculino C3 gracias al triunfo de Esneider Muñoz. La plata quedó en manos de su compañero de delegación David Ricardo Romero, consolidando un valioso uno-dos para la capital del país. Eduardo Cubillos, de Cundinamarca, obtuvo la medalla de bronce.
En la categoría C4 masculina, Diego Germán Dueñas volvió a exhibir su experiencia y potencia para conquistar la medalla de oro. Juan José Ríos aseguró la plata para Bogotá, mientras que Guido Fernando Cardona, del Valle del Cauca, completó el podio con la medalla de bronce.
El cierre de la jornada llegó con el scratch masculino C5, donde Carlos Andrés Vargas, de Antioquia, se impuso en una exigente competencia para adjudicarse el título nacional. Edwin Fabián Matiz, de Bogotá, finalizó segundo, mientras que Mauricio Alejandro Peña, de Fuerzas Armadas, alcanzó la medalla de bronce.
Con los resultados de la pista ya consolidados, Bogotá finalizó como la delegación más laureada del certamen con un total de 37 medallas, distribuidas en 23 oros, ocho platas y seis bronces. Boyacá ocupó el segundo lugar del medallero con 12 preseas, mientras que Antioquia cerró el podio general con 20 medallas. Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Fuerzas Armadas también sumaron actuaciones destacadas durante el campeonato.
*Con Información de Fedeciclismo