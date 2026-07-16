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Campeonato Nacional de MTB: Antioquia ganó la prueba de relevos por equipos XCR

Publicado

Hace 4 horas

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El equipo antioqueño se coronó campeón de la prueba de relevos. (Foto Carlos Cruz © FCC)
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Audax Internacional MTB Series: Jhonatan Botero ganó la prueba del Cross Country Olímpico en la competencia UCI

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El antioqueño Jhonatan Botero, en los más alto del podio en la Internacional MTB Series disputada en Brasil, (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Los ganadores de la séptima válida de la Copa Boyacá Raza de Campeones. (Foto © Prensa Indeportes Boyacá)
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Daniela Gaviria, una de las protagonistas de la cuarta válida de la Copa Antioquia de MTB

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7 julio, 2026

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La joven antioqueña Daniela Gaviria se destacó en cuarta válida de la Copa Antioquia de MTB. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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