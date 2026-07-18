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BMX

Campeonato Mundial de BMX 2026: Colombia voló alto en Australia, en la primera jornada de clasificaciones

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Hace 2 horas

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Se disputó la primera jornada del Campeonato Mundial de BMX 2026 en la categoría Championship. (Foto UCI BMX Racing © Craig Dutton)
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