“Volver a ganar aquí en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho”: Richard Carapaz tras conseguir un histórico triunfo en la Grande Bouclé

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se impuso con autoridad en el alto de Orcières-Merlette, abriendo el tríptico alpino con su segunda victoria histórica en el Tour de Francia 2026. El campeón olímpico en Tokio se impuso con 45 segundos de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson, segundo y tercero respectivamente.

“Mucha felicidad, venía buscando esta victoria en las dos últimas semanas. Ha sido un día muy especial. Para todos los que me siguen en latinoamerica espero que lo hayan difrutado. Creo que para mí el volver a ganar aquí en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho, y se lo quiero dedicar a mi familia”, dijo el jefe de filas del EF Education – EasyPost.



Richard Carapaz volvió a ganar en el Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

La ‘Locomotora del Carchi’, como se le conoce en en mundo ciclístico terminó alcanzando su segunda victoria en la ‘Grande Boucle’, despues de una interminable lucha con los los cinco escapados que lo acompañaron en la parte final y que lógró soltarlos tras un ataque demoledor.

“Al final, la determinación ha sido lo importante. Sabía a lo que venía, tenía que aprovechar todas las oportunidades. Hoy ha sido un día muy duro y desgastante, al final he estado muy listo para coger el momento indicado, sabía que la subida final era buena para mí”, concluyó Carapaz.