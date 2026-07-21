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Tour de Francia: Remco Evenepoel hace valer su condición de favorito y gana la contrarreloj individual

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El belga Remco Evenepoel ganó la decimosexta etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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El antioqueño Felpe Bravo ganó la segunda etapa la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Tres colombianos se destacaron con el equipo ODL Team – Lasal Cocinas en la Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora 2026. (Foto © Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora)
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