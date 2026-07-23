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Aprobación del laboratorio de control al dopaje se encuentra en riesgo por falta de un trámite administrativo
La saliente ministra del Deporte, Patricia Duque, quien impulsó la reactivación del laboratorio de control al dopaje en Bogotá con estándares internacionales, dejó todo listo para la aprobación de éste, sin embargo, todo está en riesgo por la falta de un trámite administrativo por parte del secretario general encargado.
Duque, que dejó el cargo poco antes de que inicie el nuevo gobierno, encauzó el proyecto en su administración dejándolo con independencia operativa y con el respaldo institucional para fortalecer la credibilidad de Colombia en materia antidopaje.
La Organización Nacional Antidopaje (ONAD), que funciona como un grupo de trabajo del Ministerio del Deporte, realiza algunas de sus más importantes acciones operativas gracias a un contrato que en los últimos años se ha suscrito con el Comité Paralímpico Colombiano, quien también es signatario del Código Mundial Antidopaje.
Como ejemplo de los controles antidopaje dentro y fuera de competencia, está el trabajo del comité con las autorizaciones de uso terapéutico, entre otras. Actualmente el convenio se encuentra en fase de aprobación por parte de la Secretaría General, desde el pasado 10 de julio. El gran riesgo es, que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) que supervisa y audita todas las actividades de la Organizaciones Antidopaje en el mundo, valida si la ONAD está o no cumpliendo con el Código Mundial Antidopaje.
Ser declarado el no cumplimiento de este requerimiento, deportivamente nos lleva a la prohibición de participación de seleccionados nacionales de Colombia en ciertos eventos. La situación es muy preocupante ya que el convenio está en riesgo por falta de un trámite administrativo que le corresponde a la secretaría general.
Ruta
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: Robert Plazas gana la contrarreloj en Aguazul y se apodera del liderato
En una vibrante lucha contra el cronómetro, Robert Plazas (Team Sistecrédito) ganó la tercera etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. El boyacense fue el mejor en la contrarreloj de 33,2 kilómetros, que se llevó a cabo por los alrededores municipio de Aguazul, en el departamento del Casanare.
El duitamense ganó por fuerza mayor registrando un tiempo de 40:08 a una velocidad media de 49,63 km/h. Segundo ingresó Mauricio Zapata (Team Sistecredito) y tercero concluyó Andrés Umbarila (Motomart SHC Team).
En cuanto a la clasificación general individual, todo cambió en las primeras posiciones y Robert Plazas (Team Sistecrédito) se apoderó del liderato, aventajando por 11 segundos a su compañero de equipo Mauricio Zapata.
La reconocida carrera ciclística colombiana para pedalistas sub-23 continuará este jueves con una jornada en su mayoría llana de 140,8 kilómetros, que conectará Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva.
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 3 | CRI Aguazul -> Aguazul (33,2 km)
|1
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|40:08
|2
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|0:11
|3
|Andrés Umbarila
|Motomart- SHC Team
|0:14
|4
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:36
|5
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:39
|6
|Juan Camilo Espitia
|Avinal Alcaldia El Carmen de Viboral
|0:57
|7
|William Colorado
|Nu Colombia
|1:01
|8
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|1:04
|9
|Jhohan Stiven Marín
|FUNRV -Vima – Machine
|1:25
|10
|William Quintero
|GW Erco Sportfitness
|1:36
Clasificación General Individual
|1
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|7:43:08
|2
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|0:11
|3
|Andrés Umbarila
|Motomart- SHC Team
|0:14
|4
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:36
|5
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:39
|6
|Juan Camilo Espitia
|Avinal Alcaldia El Carmen de Viboral
|0:57
|7
|William Colorado
|Nu Colombia
|1:01
|8
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|1:04
|9
|Jhohan Stiven Marín
|FUNRV -Vima – Machine
|1:25
|10
|William Quintero
|GW Erco Sportfitness
|1:36
Ruta
Tour de Francia: Jasper Philipsen se adjudica la decimoséptima etapa, tras ser el más fuerte de una numerosa fuga
En un final a toda velocidad, Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) le ganó el duelo a sus compañeros de fuga y se quedó con la victoria en la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2026, sobre un trazado de 174,7 kilómetros entre Chambéry y Voiron.
El sprinter belga fue el más rápido, ganando ajustadamente el embalaje por delante del suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y del neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano fue el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) en la casilla 32° a 45 segundos del ganador, mientras que el pelotón entró comandado por el UAE Team Emirates – XRG a más de 8 minutos.
En cuanto a la clasificación general no se presentaron cambios, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) sigue liderando la carrera con una buena ventaja, escoltado por el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).
La fuga del día la integraron más de 40 corredores después de una lucha incansable que terminó dando sus frutos una vez pasada la mitad del recorrido. En la escapada se filtraron tres colombianos Egan Bernal, Einer Rubio y Harold Tejada, pero los tres fueron cortados en los últimos kilometros.
Al final, el belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) se fue en solitario e intentó aguantar la embestida del grupo perseguidor, pero no resistió y lo alcanzaron. Ya en la definición Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) fue el más veloz y terminó llevándose la victoria, la segunda para su equipo en esta edición de la Grand Bouclé.
La prestigiosa ronda francesa continuará este jueves con un recorrido montañoso de 185,2 kilómetros, con inicio en Voiron y arribo en Orcières-Merlette, que incluye cinco puertos categorizados.
|32
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:45
|36
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:57
|37
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|2:57
|139
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|8:46
Clasificación General Individual
|14
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|39:14
|26
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:29:09
|38
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:59:31
|49
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:17:19
Noticias
Grandes figuras del deporte colombiano en los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con aporte del BMX, la ruta y la pista
La delegación colombiana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no solamente se distinguirá por sus 475 atletas, sus 34 deportes y la diversidad de las regiones representadas. En su interior viajará una poderosa colección de medallas olímpicas, títulos mundiales, récords internacionales y nombres que han marcado diferentes épocas del deporte nacional.
Colombia llegará a territorio dominicano con una nómina en la que conviven figuras consagradas, referentes que se han mantenido durante varios ciclos olímpicos y jóvenes que ya comienzan a imponerse en los principales escenarios del planeta. Entre ellos sobresale el medallista olímpico: Carlos Ramírez, quien es uno de los grandes referentes del BMX Racing colombiano. El antioqueño conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Río 2016 y repitió el tercer lugar en Tokio 2020.
En el ciclismo de pista, Kevin Quintero llevará el arcoíris que conquistó como campeón mundial del keirin en 2023. El pistero vallecaucano ha ganado competencias de Copa Mundo, títulos panamericanos y ha representado a Colombia en Juegos Olímpicos. A su lado estará Stefany Cuadrado, una de las grandes promesas convertidas ya en realidad: fue campeona mundial juvenil de keirin en 2023, obtuvo tres camisetas arcoíris en el Mundial Juvenil de 2024 y consiguió su primera medalla mundial élite en 2025, con apenas 19 años.
La ruta también tendrá un referente continental como Walter Vargas. El especialista de la contrarreloj ganó el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y en 2025 alcanzó su sexto título panamericano de la modalidad. Asimismo estarán Diana Peñuela y Marcela Hernández.
Santo Domingo 2026 reunirá, por lo tanto, mucho más que una delegación numerosa. Colombia presentará atletas que ya conocen el peso de una medalla olímpica, deportistas que han escuchado el himno nacional en campeonatos mundiales y referentes que han permanecido durante años entre los mejores de sus disciplinas.
Serán generaciones distintas, recorridos diferentes y decenas de historias deportivas reunidas bajo una misma bandera. Una delegación en la que las medallas del pasado no serán únicamente un recuerdo, sino la principal motivación para buscar nuevas páginas de gloria en Santo Domingo.
*Con Información Prensa Comité Olímpico Colombiano