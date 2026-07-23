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Aprobación del laboratorio de control al dopaje se encuentra en riesgo por falta de un trámite administrativo

Publicado

Hace 52 mins

el

Colombia postuló su laboratorio ante la Agencia Mundial Antidopaje. (Foto © Mindeporte)
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Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: Robert Plazas gana la contrarreloj en Aguazul y se apodera del liderato

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El boyacense Robert Plazas ganó la tercera etapa la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Tour de Francia: Jasper Philipsen se adjudica la decimoséptima etapa, tras ser el más fuerte de una numerosa fuga

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El belga Jasper Philipsen ganó la decimoséptimaetapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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Grandes figuras del deporte colombiano en los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con aporte del BMX, la ruta y la pista

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Carlos Ramírez, uno de los grandes referentes del BMX Racing colombiano, estará presente en Santo Domingo 2026. (Foto © COC)
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