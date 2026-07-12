Zara Sofía Lamprea conquista su primer triunfo en Europa

Grandes noticias desde el Viejo Continente nos ha regalado este domingo Zara Sofía Lamprea. La joven ciclista colombiana ganó en Italia la 1ª Breganze-Monte Corno (9° Memorial Valeria Cappellotto), carrera de la categoría junior.

Lamprea se encuentra haciendo una pasantía de seis semanas en territorio italiano con el Team Biesse Carrera Girls, como parte de un proceso liderado por AFB Academy y que busca brindarle experiencia en el pedalismo europeo de cara a su preparación para el campeonato mundial de ruta.

Para la prueba juvenil que contó con un recorrido de 60 kilómetros, la talentosa pedalista nacional empleó 2 horas, 05 minutos 33 segundos para vencer a las italianas Eleonora Deotto (Team Mendelspeck E-Work) y Linda Rapporti (Breganze Millenium), quienes quedaron en segunda y tercera posición respectivamente.



Zara Sofía Lamprea, ganadora del Memorial Valeria Cappellotto 2026. (Foto © Team Biesse Carrera Girls)

Resultados Memorial Valeria Cappellotto 2026