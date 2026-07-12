Ruta
Zara Sofía Lamprea conquista su primer triunfo en Europa
Grandes noticias desde el Viejo Continente nos ha regalado este domingo Zara Sofía Lamprea. La joven ciclista colombiana ganó en Italia la 1ª Breganze-Monte Corno (9° Memorial Valeria Cappellotto), carrera de la categoría junior.
Lamprea se encuentra haciendo una pasantía de seis semanas en territorio italiano con el Team Biesse Carrera Girls, como parte de un proceso liderado por AFB Academy y que busca brindarle experiencia en el pedalismo europeo de cara a su preparación para el campeonato mundial de ruta.
Para la prueba juvenil que contó con un recorrido de 60 kilómetros, la talentosa pedalista nacional empleó 2 horas, 05 minutos 33 segundos para vencer a las italianas Eleonora Deotto (Team Mendelspeck E-Work) y Linda Rapporti (Breganze Millenium), quienes quedaron en segunda y tercera posición respectivamente.
Resultados Memorial Valeria Cappellotto 2026
|1
|Zara Sofía Lamprea
|Ciclismo Capital
|2:05:33
|2
|Eleonora Deotto
|Team Mendelspeck E-Work
|m.t.
|3
|Linda Rapporti
|Breganze Millenium
|0:21
|4
|Ilaria Sbrissa
|Breganze Millenium
|0:33
|5
|Jolanda Sambi
|Team Ceresetto Canturino
|0:53
|6
|Gaeta Alhach Siogren
|AR Monex Procycling Team
|1:10
|7
|Emma Gottoli
|Team Wilier Breganze
|1:20
|8
|Laura Anna Benuzzi
|Team Ceresetto Canturino
|1:20
|9
|Samira Sartoretto
|UC Conscio Pedale del Sile
|1:52
|10
|Angelica Coluccini
|Club Corridonia Sc
|2:25
Ruta
Tour de Francia: Mathieu van der Poel sale victorioso en la novena etapa con Einer Rubio como el mejor colombiano
En un final lleno de emociones, Mathieu van der Poel se quedó con la victoria en la novena etapa del Tour de Francia 2026. El corredor del Alpecin – Premier Tech fue el más el más fuerte de la fuga tras recorrer 154,6 kilómetros entre Malemort y Ussel.
El todoterreno neerlandés, que alcanzó la primera victoria para su equipo en la ronda francesa, derrotó a sus compañeros de aventura, el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). El mejor colombiano de la jornada fue el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) en el puesto 29° a 6 segundos del ganador.
En cuanto a las clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) mantuvo el liderato de la carrera sin contratiempos. mientras que el zipaquireño Egan Bernal (Netcomany Ineos) se mantuvo como el mejor escarabajo, pero ahira en el 10° puesto.
La ‘Grande Bouclé’, que tendrá su primera jornada de descanso este lunes, continuará el martes con una etapa rompe-piernas con 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, que incluye ocho puertos categorizados.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Eatapa 9 | Malemort – Ussel (154,6 km)
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|3:27:51
|2
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Pidcock Tom
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Baudin Alex
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|5
|Ganna Filippo
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:06
|6
|Pedersen Mads
|Lidl-Trek
|0:06
|7
|Matthews Michael
|Team Jayco-AlUla
|0:06
|8
|Breuillard Nicolas
|Team TotalEnergies
|0:06
|9
|Jegat Jordan
|Team TotalEnergies
|0:06
|10
|Quinn Sean
|EF Education-EasyPost
|0:06
|29
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:06
|32
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|0:06
|58
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|9:54
|122
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|17:24
|159
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|26:55
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|32:17:04
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|2:42
|3
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|3:27
|4
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:30
|5
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|3:34
|6
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|3:55
|7
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:00
|8
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|4:21
|9
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|4:57
|10
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|9:12
|26
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|22:54
|40
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|45:44
|48
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:04:42
|166
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|2:15:30
Ruta
Gregor Mühlberger es profeta en su tierra y se consagra campeón de la Vuelta a Austria 2026
La carrera del calendario UCI, la Vuelta a Austria 2026, terminó con la consagración del local Gregor Mühlberger como campeón. El corredor austriaco se aseguró la victoria general tras defender el liderato en la jornada final, luego de cinco días de intensa competencia.
El podio de la carrera austriaca, que no contó con participación colombiana, lo completaron el norteamericano Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Mühlberger, que sucedió en el palmarés de la prueba al mexicano Isaac del Toro, recuperó el título para su país tras 13 años sin ganarlo. La última vez que un austriaco había ganado fue en 2013 con Riccardo Zoidl.
La última etapa, que contó con 109 kilómetros de recorrido, la ganó el británico Samuel Watson (Netcompany INEOS), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria en la carrera y la segunda de la temporada.
Tour of Austria (2.1)
Resultados Etapa 5 | Langenlois – Wien (109 km)
|1
|Samuela Watson
|Netcompany INEOS Cycling Team
|2:13:01
|2
|Vincenzo Albanese
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|3
|Patrick Konrad
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Héctor Álvarez
|Lidl-Trek
|m.t.
|5
|Hamish McKenzie
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|6
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|m.t.
|7
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|8
|Fabian Steininger
|Schwingshandl Intralogistics
|m.t.
|9
|António Morgado
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|10
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Gregor Mühlberger
|Austria
|19:26:11
|2
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|1:25
|3
|Bauke Mollema
|Lidl – Trek
|1:40
|4
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS
|1:47
|5
|Paul Double
|Team Jayco AlUla
|1:51
|6
|Andrew August
|Netcompany INEOS
|,,
|7
|James Shaw
|EF Education – EasyPost
|2:31
|8
|Toralf Martinsen
|Team Drali – Repsol
|3:28
|9
|Finlay Pickering
|Team Jayco AlUla
|3:42
|10
|Asbjørn Hellemose
|Team Jayco AlUla
|4:42
Ruta
Tour de Qinghai: triunfo de Gabriele Bessega en la segunda etapa con destaque en la fuga de Jonathan Caicedo y Hernán Aguirre
La segunda etapa del Tour de Qinghai Lake 2026 quedó en manos de Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta). El italiano fue el más rápido en la definición y logró quedarse con la victoria, luego de recorrer 224,6 kilómetros entre las localidades chinas de Huangyuan y Menyuan. El ecuatoriano Jonathan Caicedo y el colombiano Hernán Aguirre fueron protagonistas de la fuga del día.
Bessega, que alcanzó su primera victoria como profesional, superó en la definición a su compatriota Marco Manenti (Bardiani-CSF 7 Saber) y al bielorruso Raman Tsishkou (Li Ning Star), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los cuatro escarabajos en competencia, todos entraron en el pelotón con Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) en el puesto 22°, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 30°, Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) 52° y Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) 53°.
En lo referente a la clasificación general individual, esta sigue muy apretada con el italiano Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta) al comando, con solo 6 segundos de ventaja con su coterráneo Marco Manenti (Bardiani-CSF 7 Saber). El podio parcial lo completa el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team).
La tercera etapa de la carrera asiática se correrá este lunes con una jornada de 167,7 kilómetros entre Menyuan y Huzhu, que incluye dos puertos categorizados en la parte final del trayecto.
Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Huangyuan – Menyuan (224,6 km)
|1
|Gabriele Bessega
|Team Polti VisitMalta
|5:17:42
|2
|Marco Manenti
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|3
|Raman Tsishkou
|Li Ning Star
|m.t.
|4
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|m.t.
|5
|Fernando Barceló
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|6
|Alexis Renard
|Cofidis
|m.t.
|7
|Rodrigo Álvarez
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|8
|Andrea Piras
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|9
|Merhawi Kudus
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|10
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|22
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|30
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|52
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
|53
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Gabriele Bessega
|Team Polti VisitMalta
|07:45:23
|2
|Marco Manenti
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:06
|3
|Jonathan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|0:06
|4
|Raman Tsishkou
|Li Ning Star
|0:08
|5
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:08
|6
|Jon Agirre
|Euskaltel-Euskadi
|0:09
|7
|Samuel Fernández
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:09
|8
|Petr Rikunov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|0:09
|9
|Andrei Stepanov
|Wheeltop Rotor Chengdu Team
|0:10
|10
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|0:10
|28
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:12
|34
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:12
|40
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:12
|50
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|0:12