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BMX

Ibagué recibirá el Campeonato Nacional de BMX Racing 2026; Antioquia parte como favorito

Publicado

Hace 54 mins

el

Antioquia estará representada por una delegación de 216 deportistas entre challenger y championship. (Foto © BMX Antioquia)
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Cuarto Mundialito de Bicicrós: la pista Antonio Roldán Betancur recibirá la gran fiesta del BMX infantil

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Medellín también tiene su Mundial con la gran fiesta del bicicrós infantil. (Foto © BMX Antioquia)
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Copa Nacional de BMX Freestyle: Armenia fue epicentro de la segunda válida

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17 junio, 2026

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Carlos Bedoya, Luis Rincón y Andrés Felipe Pardo, en el podio de los élites de la segunda válida de la Copa Nacional de BMX Freestyle. (Foto © Comisión Distrital de BMX Freestyle)
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Diego Arboleda se lució en Francia y ganó la segunda válida de la Copa Mundo de BMX 2026

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8 junio, 2026

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Diego Arboleda ganó la segunda válida de la Copa Mundo de BMX 2026. (Foto © @filmsbymuni)
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