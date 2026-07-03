Ibagué recibirá el Campeonato Nacional de BMX Racing 2026; Antioquia parte como favorito

La emoción del BMX Racing se toma Ibagué este 4 y 5 de julio, con el Campeonato Nacional y la IX Válida de la Copa Nacional. Los mejores bicicrosistas del país llegarán a la Pista Profesional de BMX – Parque Deportivo para disputar cada manga con un solo objetivo: ¡alcanzar la gloria!

La capital musical de Colombia recibirá uno de los eventos más importantes del calendario colombiano que reunirá a 1172 deportistas de todo el país. En esta competencia Antioquia estará representada por una delegación de 216 deportistas entre challenger y championship con el objetivo de repetir lo hecho el 2023 allí en tierras tolimenses.

La delegación antioqueña contará con varios bicicrosistas que llegan a Ibagué con el objetivo de repetir los títulos obtenidos el año anterior y continuar dominando en sus categorías. Entre ellos aparecen Nicol Foronda, quien buscará conquistar su undécimo Gran Nacional y el primero en la categoría sub-23; Valentina Jiménez, campeona en damas 16 y que afrontará su debut en junior; Sergio ‘Nacho’ Salazar (sénior máster), Antonella Puyo (damas 14), Martín Vásquez (expertos 8) y Gustavo García, quien defenderá lo conseguido en sénior máster y cruceros 40-44.



La Pista Profesional de BMX – Parque Deportivo de Ibagué. (Foto © BMX Antioquia)

En la categoría championship serán 17 los antioqueños que representarán al departamento en la ciudad musical con un objetivo ambicioso: volver a hacer historia. El reto será intentar repetir lo conseguido en 2023, cuando Antioquia se coronó campeona nacional en las categorías junior, sub-23 y élite, tanto en damas como en varones, consolidando una de las actuaciones más destacadas del BMX antioqueño en los últimos años.

Por parte de las damas, Valentina Muñoz buscará conquistar su primer título de Gran Nacional en championship. La antioqueña llega motivada tras consagrarse campeona panamericana. El listado femenino lo completan Mariana Agudelo, quien intentará volver al oro nacional luego de tres años, e Isabela Carranza, que regresa a las competencias nacionales.

Diego Arboleda encabeza el listado en la rama masculina. El antioqueño llega a Ibagué luego de una brillante actuación en Copas Mundo, donde recientemente se coronó campeón en Sarrians. Asimismo, el deportista olímpico Mateo Carmona se pondrá el buzo blanco y verde y junto a él también aparece Juan José López, Santiago Santa, Isaac Granada, Juan José Arango, Samuel Marulanda, Mathías Serna, Matías Estévez, Nicolás Restrepo y Samuel Castro.

Las competencias se disputarán este sábado, mientras que el domingo se llevará a cabo la IX válida de la Copa Nacional que cerrará el fin de semana de emociones en Ibagué.

*Con Información de BMX Antioquia