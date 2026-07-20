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Grandes figuras del deporte colombiano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con aporte del BMX, la ruta y la pista
La delegación colombiana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no solamente se distinguirá por sus 475 atletas, sus 34 deportes y la diversidad de las regiones representadas. En su interior viajará una poderosa colección de medallas olímpicas, títulos mundiales, récords internacionales y nombres que han marcado diferentes épocas del deporte nacional.
Colombia llegará a territorio dominicano con una nómina en la que conviven figuras consagradas, referentes que se han mantenido durante varios ciclos olímpicos y jóvenes que ya comienzan a imponerse en los principales escenarios del planeta. Entre ellos sobresale el medallista olímpico: Carlos Ramírez, quien es uno de los grandes referentes del BMX Racing colombiano. El antioqueño conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Río 2016 y repitió el tercer lugar en Tokio 2020.
En el ciclismo de pista, Kevin Quintero llevará el arcoíris que conquistó como campeón mundial del keirin en 2023. El pistero vallecaucano ha ganado competencias de Copa Mundo, títulos panamericanos y ha representado a Colombia en Juegos Olímpicos. A su lado estará Stefany Cuadrado, una de las grandes promesas convertidas ya en realidad: fue campeona mundial juvenil de keirin en 2023, obtuvo tres camisetas arcoíris en el Mundial Juvenil de 2024 y consiguió su primera medalla mundial élite en 2025, con apenas 19 años.
La ruta también tendrá un referente continental como Walter Vargas. El especialista de la contrarreloj ganó el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y en 2025 alcanzó su sexto título panamericano de la modalidad. Asimismo estarán Diana Peñuela y Marcela Hernández.
Santo Domingo 2026 reunirá, por lo tanto, mucho más que una delegación numerosa. Colombia presentará atletas que ya conocen el peso de una medalla olímpica, deportistas que han escuchado el himno nacional en campeonatos mundiales y referentes que han permanecido durante años entre los mejores de sus disciplinas.
Serán generaciones distintas, recorridos diferentes y decenas de historias deportivas reunidas bajo una misma bandera. Una delegación en la que las medallas del pasado no serán únicamente un recuerdo, sino la principal motivación para buscar nuevas páginas de gloria en Santo Domingo.
*Con Información Prensa Comité Olímpico Colombiano
Ruta
Cristian Vélez repite la película del año pasado y gana la jornada inaugural de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Victoria y liderato para el Team Sistecrédito con Cristian Vélez, quien se impuso con solvencia en la primera etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, una jornada para velocistas disputada entre los municipios de Yopal y Trinidad con 126,4 kilómetros de recorrido.
El primer capítulo de la carrera para menores de 23 años fue una batalla de velocidad y ubicación entre los hombres más rápidos de los 28 equipos en competencia. Al final, Vélez repitió la película del año pasado y terminó siendo el más rápido.
“No nos pudo salir mejor el trabajo, feliz de darle la victoria a todo mi equipo. Poco a poco voy cogiendo más confianza. La presión se la pone uno agradecido con mis compañeros y a disfrutar”, dijo Vélez al finalizar la etapa.
La segunda etapa de la ronda colombiana para pedalistas sub-23, está programada para este martes, siendo una de las más extensas de la carrera con 181,5 kilómetros entre el municipio de Aguazul y la capital del departamento de Casanare.
MountainBike
Daniela Gaviria, gran protagonista del campeonato nacional de MTB al conquistar cuatro títulos
El GW Erco Sportfitness cerró con broche de oro su participación en el Campeonato Nacional de MTB disputado en Pereira, Risaralda, luego de conquistar importantes títulos y medallas nacionales que ratifican el gran momento deportivo del equipo. La gran protagonista del certamen fue Daniela Gaviria, quien hizo historia al convertirse en la primera deportista en coronarse campeona nacional en las cuatro modalidades en las que participó: relevos por equipos (XCR), Short Track (XCC), Cross Country Olímpico (XCO) y Maratón (XCM), consolidándose como la corredora más completa del campeonato.
“Estamos muy satisfechos con los resultados del equipo. Felices con lo de Daniela, que se convierte en una de las deportistas más consagradas en la historia porque nunca antes había ocurrido que una misma deportista ganara todas las modalidades en las cuales participaba. Son pruebas totalmente diferentes para condiciones físicas totalmente diferentes y eso muestra el gran nivel y performance que tiene actualmente“, destacó Héctor Pérez, director deportivo del GW Erco Sportfitness.
El campeonato comenzó con la medalla de oro en la prueba de relevos por equipos (XCR), en la que Gaviria aportó para que Antioquia volviera a lo más alto del podio nacional después de varios años. Este fue el primero de los cuatro títulos nacionales que conquistaría la joven figura durante el certamen.
La segunda jornada trajo consigo otra destacada actuación en el Short Track (XCC), donde Gaviria se coronó campeona nacional en la categoría élite femenina y Santiago Quintero hizo lo propio en la categoría junior masculina.
La prueba reina del mountain bike colombiano, el Cross Country Olímpico (XCO), volvió a dejar grandes resultados para el equipo. Daniela conquistó su tercer título nacional del campeonato, mientras que Jhonatan Botero recuperó el título nacional élite masculino, Santiago Quintero volvió a subir a lo más alto del podio al proclamarse campeón nacional junior.
La histórica actuación de Daniela Gaviria se selló en la última jornada del campeonato con la conquista del título nacional en la Maratón (XCM). Con esta victoria, la corredora antioqueña logró una hazaña sin precedentes al convertirse en la única deportista del certamen en ganar las cuatro modalidades en las que tomó la partida, confirmando su condición como la corredora más completa del Campeonato Nacional de MTB 2026.
“Ganamos el Short Track y el Cross Country en la categoría junior, que además sirven como preparación para el Campeonato Mundial que se acerca muy pronto. Ver a nuestros corredores siendo protagonistas en las diferentes categorías nos llena de satisfacción y nos motiva a seguir trabajando por el desarrollo del MTB nacional“, concluyó Pérez.
Con cuatro títulos nacionales para Daniela Gaviria, dos para Santiago Quintero y dos para Jhonatan Botero, además de importantes medallas obtenidas por sus corredores en las diferentes modalidades, el GW Erco GW Erco Sportfitness se despidió de Pereira tras un campeonato histórico que quedará marcado por la hazaña de Gaviria, quien escribió una página dorada para el mountain bike colombiano al conquistar las cuatro pruebas que disputó.
*Con infirmación Prensa GW Erco Sportfitness
Ruta
“Íbamos por la victoria de etapa, y quizás entramos en la rotonda demasiado rápido”: Jonas Vingegaard tras su caída que lo dejó fuera del Tour
El jefe de filas del Visma-Lease a Bike, Jonas Vingegaard, quien se retiró del Tour de Francia 2026 tras una dura caída en la decimoquinta etapa habló de los sucedido con una cadena televisiva de su país.
“Es muy decepcionante tener que abandonar así la carrera, y que el Tour termine de esta forma, pero así es el ciclismo. Por suerte, solo fue una fractura de clavícula”, declaró el ciclista escandinavo al canal danés TV2.
Vingegaard, que ganó el Tour en las ediciones de 2022 y 2023 y terminó segundo en 2021, 2024 y 2025, explicó cómo se produjo el accidente. “Íbamos por la victoria de etapa, y quizás entramos en la rotonda demasiado rápido. Fue entonces cuando mi rueda delantera derrapó y no tuve tiempo de reaccionar. Así son a veces las carreras. Sinceramente, es una verdadera lástima para nosotros”, agregó el danés.
Por último, refiriéndose a la declaraciones de su compañero Davide Piganzoli, quien culpó a una moto de causar la caída, Vingegaard evitó entrar en polémicas. “Quizás la moto cometió un error, pero nosotros tenemos que seguir nuestro propio criterio. Además, ya no podemos hacer nada al respecto”, concluyó el pedalista del Visma.