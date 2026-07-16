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El Ministerio del Deporte le sigue apostando al talento y al futuro del deporte colombiano
La continuidad es fundamental en cualquier proceso. Y esa es la que ha garantizado el futuro del deporte colombiano. Con una inversión de $15.500 millones entre 2025 y 2026, se ha afianzado la Escuela de Talentos, que identifica, forma y proyecta a niños, niñas y adolescentes con condiciones para el alto rendimiento deportivo en el sector olímpico y paralímpico.
Y para que el impacto sea aún mayor, este programa del Ministerio del Deporte llega a los 32 departamentos del territorio nacional. En la presente vigencia, son 127 escuelas que desarrollan las habilidades deportivas de la población, entre los 6 y 17 años, como estrategia para consolidar la reserva deportiva.
Con 2.376 beneficiarios en toda Colombia, el futuro de nuestro deporte crece y se fortalece. En dicho propósito, también se retomó el Programa Avanzado de Desarrollo (PAD), con una inversión de $1.000 millones para cinco deportes priorizados: atletismo; ciclismo pista; levantamiento de pesas; gimnasia artística y tiro con arco.
Esa inversión se verá en los futuros podios, aunque el apoyo al alto rendimiento del Ministerio ya también se refleja en resultados. Casi 600 medallas en los Parapanamericanos Juveniles de Chile, los Sordolímpicos de Tokio, los Bolivarianos de Perú, los Suramericanos Juveniles de Panamá y los Parasuramericanos de Valledupar impulsan de cara a los ciclos hacia Los Angeles 2028.
Son los resultados los que llevan a los deportistas a ser parte del programa Atleta Excelencia. En el último año, 500 en promedio, hacen parte él y cuentan así con un estímulo económico mensual y el apoyo integral para su preparación, como el acompañamiento del Centro de Ciencias del Deporte, que en 2026, con una inversión de $3.500 millones, tendrá 22.500 atenciones para los atletas y para atletas.
Este año, el camino hacia los Olímpicos tiene dos citas clave: los XXV Centroamericanos de Santo Domingo (julio 24 a agosto 8) y los XIII Suramericanos de Santa Fe (Argentina, septiembre 12 al 26).
Grandes retos para nuestros atletas y para atletas, quienes también tienen la oportunidad de competir al más alto nivel gracias a los eventos internacionales que el Ministerio del Deporte ha apoyado este año para su realización en Colombia, con una inversión de $18.000 millones para 13 certámenes.
Entre 2025 y 2026 se han destinado $29.200 millones en 45 eventos, con los cuales se consolida al país como referente, lo cual además de dinamizar la economía nacional, aporta al desarrollo de los deportistas por su alto nivel competivivo, además de fomentar el posicionamiento y masificación del deporte en nuestra nación.
Y para remarcar que el presente importa, pero el futuro aún más, los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba y Sucre 2027 avanzan. Ya se han destinado $167.287 millones para su organización e infraestructura. Y lo mejor, se firmó desde octubre pasado el documento CONPES que asegura los compromisos presupuestales y las vigencias futuras para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto.
Ruta
Una fractura de clavícula deja a Fernando Gaviria fuera del Tour de Francia 2026
No fue el mejor día para Fernando Gaviria en el Tour de Francia 2026. El velocista colombiano del Caja Rural-Seguros RGA tuvo una fuerte caída en el sprint de la décimo segunda etapa, después de que otro corredor se cruzara en su camino con la llegada lanzada.
El pedalista antioqueño se fue al suelo estrepitosamente, llevándose un duro un duro golpe en el lado izquierdo de su cuerpo. Una vez terminada la etapa se le realizaron las pruebas pertinente que confirmaron las primeras sospechas.
En las redes sociales del Caja Rural publicaron la mala noticia. “Una caída en el sprint ha dado al traste con el Tour de Fernando Gaviria. El colombiano debe dejar la carrera por culpa de una fractura en su clavícula izquierda. Mucho ánimo al bravo velocista colombiano”, ecribió el equipo español.
Gaviria, entró a meta muy magullado ayudado por su compañero de equipo Stefano Oldani, quien fue el que el primero que lo auxilió tras dejarlo bien ubicado en la parte decisiva de la jornada, antes de que sucediera el incidente. “He ido hablando con él desde el punto en el que se ha caído hasta el autobús y la verdad es que se encontraba bastante fastidiado. Se ha dado un golpe muy fuerte y me ha insistido mucho en que le dolía la clavícula”, contó Oldani.
Ruta
Oficial: el Clásico RCN Sistecrédito 2026 revela su recorrido
La organización del Clásico RCN Sistecrédito 2026 presentó oficialmente el recorrido de la edición número 66 del tradicional “Duelo de Titanes”, que se disputará del 19 al 27 de septiembre y reunirá a los mejores ciclistas del país en un exigente trazado de 1.272 kilómetros.
La competencia partirá desde Mosquera (Cundinamarca) y, tras nueve jornadas de intensa lucha por las carreteras colombianas, concluirá con una decisiva contrarreloj individual entre Medellín y el Alto de Las Palmas, escenario que definirá al nuevo campeón de una de las carreras más emblemáticas del calendario ciclístico nacional.
El recorrido fue diseñado para responder a las exigencias del ciclismo moderno y ofrecer una preparación de alto nivel al talento colombiano que posteriormente afrontará las principales competencias del calendario internacional.
Durante nueve días, el pelotón recorrerá carreteras de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia, enfrentando un trazado que combina etapas llanas, recorridos de media montaña, exigentes ascensos, largos descensos y una espectacular cronoescalada como cierre de la competencia.
Las diferentes condiciones geográficas y climáticas del recorrido convertirán esta edición en un auténtico reto para los mejores ruteros del país, manteniendo la esencia competitiva que durante décadas ha caracterizado al Clásico RCN.
Recorrido oficial – Clásico RCN Sistecrédito 2026
1.ª etapa – Sábado 19 de septiembre
Mosquera – Madrid – Facatativá – El Rosal – Subachoque – Tabio – Cajicá – Ubaté – Zipaquirá
- Distancia: 182,9 km
- Hora de salida: 8:00 a.m.
2.ª etapa – Domingo 20 de septiembre
Funza – Mosquera – Madrid – Facatativá – Alto de La Tribuna – Sasaima – Villeta – Guaduas – Honda
- Distancia: 131,3 km
- Hora de salida: 9:00 a.m.
3.ª etapa – Lunes 21 de septiembre
Honda – Mariquita – Armero Guayabal – Lérida – Venadillo – Alvarado – Ibagué (Villa Restrepo)
- Distancia: 153,1 km
- Hora de salida: 8:30 a.m.
4.ª etapa – Martes 22 de septiembre
Ibagué – Cajamarca – Calarcá – Barcelona – Caicedonia – Sevilla
- Distancia: 133,0 km
- Hora de salida: 8:30 a.m.
5.ª etapa – Miércoles 23 de septiembre
Caicedonia – Sevilla – La Uribe – Bugalagrande – Tuluá – Buga – Amaime – Palmira – Cali (CAM)
- Distancia: 171,7 km
- Hora de salida: 8:00 a.m.
6.ª etapa – Jueves 24 de septiembre
Palmira – Amaime – Buga – Tuluá – Andalucía – La Uribe – Zarzal – La Victoria – Obando – Cartago – Cerritos – La Virginia – Viterbo – Anserma
- Distancia: 225,2 km
- Hora de salida: 9:15 a.m.
7.ª etapa – Viernes 25 de septiembre
Supía – La Pintada – Caldas – La Estrella
- Distancia: 121,6 km
- Hora de salida: 8:45 a.m.
8.ª etapa – Sábado 26 de septiembre
Bello – Copacabana – Girardota – Hatillo – Barbosa – Cisneros – Alto de La Quiebra – Barbosa – Santo Domingo
- Distancia: 136,0 km
- Hora de salida: 8:30 a.m.
9.ª etapa – Domingo 27 de septiembre
Contrarreloj individual
Medellín (Edificio Inteligente EPM) – Alto de Las Palmas
- Distancia: 17,2 km
- Hora de salida: 9:00 a.m.
*Con Información Prensa Clásico RCN
BMX
La Selección Colombia de BMX Racing, lista para afrontar el Campeonato Mundial UCI en Brisbane, Australia
La Selección Colombia de BMX Racing ya se encuentra lista para afrontar uno de los desafíos más importantes de la temporada: el Campeonato Mundial UCI de BMX Racing 2026, certamen que se disputará en la categoría Championship, del 17 al 19 de julio en Brisbane, Australia, y que reunirá a los mejores exponentes del planeta en las categorías Junior, Sub-23 y Élite.
La delegación nacional llega al máximo evento orbital de la modalidad con un grupo de nueve deportistas convocados oficialmente por la Federación Colombiana de Ciclismo, tras cumplir los criterios de selección establecidos con base en sus resultados internacionales durante la presente temporada, incluyendo el Ranking de la Copa Mundo UCI, el Campeonato Panamericano de BMX Racing y el Ranking Individual UCI.
En la categoría Élite masculina competirán el actual campeón panamericano Diego Arboleda; el medallista olímpico Carlos Alberto Ramírez y el reciente campeón nacional Mateo Carmona. En la rama femenina estarán la campeona nacional y panamericana Valentina Muñoz y Sharid Fayad.
Por su parte, la representación Sub-23 estará integrada por los campeones panamericanos Juan José Velásquez y Nicole Foronda, mientras que en junior defenderán los colores nacionales los también monarcas panamericanos de su categoría, Valentina Jiménez y Sergio Andrés Garzón.
Cabe recordar que, Gabriela Bolle estará ausente en el Mundial debido a la lesión que sufrió tras la caída en la Copa Mundo en Papendal, en Países Bajos.
El equipo estará dirigido por el seleccionador nacional Fabián Hernández, acompañado por el técnico mecánico Leonardo Antonio Pérez, la médica Ruvy Estella Rodríguez y la fisioterapeuta Saray Correa, quienes conforman el staff encargado de respaldar el desempeño de los corredores durante la cita mundialista.
Además de la selección oficial, Colombia contará con una importante representación de deportistas avalados que obtuvieron su clasificación de acuerdo con los parámetros establecidos por la Federación Colombiana de Ciclismo. Entre ellos figuran Santiago Ángel Suárez, Juan Esteban Naranjo, Andrea Escobar y Manuela Martínez, en élite; Santiago Santa, Andrés Felipe Ariza, Mariana Agudelo, Natalia Mendieta, Manuela Muñoz y Luisa Fernanda Moreno, en Sub-23; Mathias Serna, Samuel Esteban Orjuela, Samuel Marulanda, Guadalupe Palacios, Kmila Buitrago y Mariana Sainea, quienes competirán en la categoría junior.
El programa de competencias para las categorías Championship comenzará este viernes 17 de julio con las sesiones oficiales de entrenamiento para las categorías Junior, Sub-23 y Élite, tanto en damas como en varones. La actividad competitiva iniciará el sábado 18 de julio, jornada en la que se disputarán las mangas de la primera ronda, el repechaje (Last Chance Qualifier) y las rondas eliminatorias, con los octavos de final para la categoría Élite masculina y los cuartos de final en las categorías Junior.
Finalmente, el domingo 19 de julio se definirán los nuevos campeones del mundo con la disputa de los cuartos de final, semifinales y las finales de las categorías Junior, Sub-23 y Élite, para concluir con la ceremonia oficial de premiación del Campeonato Mundial UCI de BMX Racing 2026.
Con una combinación de experiencia y juventud, Colombia buscará nuevamente ser protagonista en el escenario más importante del BMX Racing mundial, disciplina en la que el país se ha consolidado como una de las principales potencias internacionales gracias a los resultados alcanzados en campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos y certámenes continentales.
*Con Información de Fedeciclismo