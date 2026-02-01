Carlos Oquendo, nuevo embajador del programa Escuela de Talentos

Como parte de una estrategia para llegar a las regiones más apartadas del país y fortalecer el trabajo formativo con niños y jóvenes con proyección hacia el alto rendimiento, la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, confirmó que 14 atletas se convertirán en embajadores de la entidad y acompañarán el programa Escuela de Talentos que se ejecuta a través del Comité Olímpico Colombiano.

La jefe de la Cartera se reunió de manera virtual con un histórico del BMX Colombiano, Carlos Oquendo, y otros referentes del deporte colombiano, una combinación que incluye medallistas olímpicos y panamericanos, así como grandes figuras del fútbol del país.

“Hoy podemos contarle al país que tendremos 14 embajadores: atletas que ya nos llenaron de orgullo con sus logros y que ahora asumen una nueva misión, quizás la más valiosa de todas: acompañar y fortalecer este programa, convirtiéndose en referentes vivos de disciplina, esfuerzo y sueños posibles”, afirmó. “Su experiencia, su ejemplo y su voz serán guía para procesos vitales en el desarrollo deportivo de nuestros niños, niñas y jóvenes, sembrando inspiración en cada territorio y construyendo, desde la base, el futuro del deporte nacional”, añadió.

La labor de los atletas estará enfocada en compartir vivencias, brindar charlas motivacionales y acompañar a las niñas, niños y jóvenes beneficiarios de Escuela de Talentos, fortaleciendo no solo sus habilidades deportivas, sino también su desarrollo personal, psicológico y social.

Con esta iniciativa, la ministra del Deporte cumple su compromiso con aquellos atletas que le han dado orgullo al país con cada una de sus presentaciones, al tiempo que los vincula de manera activa en la construcción del futuro del deporte colombiano. Su rol como embajadores permitirá fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y quienes ya han recorrido el camino del alto rendimiento, convirtiendo la experiencia en una herramienta pedagógica y motivacional

El programa Escuela de Talentos busca desarrollar niñas, niños y jóvenes con potencial deportivo, identificados en la etapa de formación y vinculadas a un proceso de preparación que se basa principalmente en el entrenamiento. El objetivo es descubrir y formar talentos para la práctica de diversas modalidades deportivas.

En estas escuelas, los participantes pueden acceder a beneficios como entrenamientos, seguimiento técnico, dotación de implementos deportivos, acompañamiento de los Centros de Ciencias del Deporte y participación en competencias deportivas.

*Con Información de Mindeporte