Sin latinoamericanos en la Étoile de Bessèges 2026; Dylan Groenewegen una de las atracciones
La 56ª edición de la Étoile de Bessèges (Estrella de Bessèges) no contará con la participación de pedalistas colombianos ni de la región. La carrera francesa por etapas del calendario europeo de la UCI tendrá cinco jornadas y se correrá del 4 al 8 de febrero.
Uno de los referentes será el sprinter neerlandés Dylan Groenewegen, quien comandará al Unibet Rose Rockets. En la carrera francesa tomarán la salida solamente cuatro equipos World Tour y los mejores Pro Teams del ranking UCI, por lo que se espera un gran nivel.
Entre los participantes se encuentran: el francés Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team), el italiano Attilio Viviani (Solution Tech NIPPO Rali), el belga Dylan Teuns (Cofidis) y el canadiense Hugo Houle (Alpecin-Premier Tech), entre otras figuras.
Es la segunda competencia por etapas de la temporada en suelo francés. Para la mayoría de los ciclistas, esta carrera sirve como preparación para las clásicas más importantes de la primavera. El último ganador fue el francés Kévin Vauquelin, quien no defenderá el título obtenido el año pasado, ya que su nuevo equipo el Ineos Grenadiers no estará en competencia.
La carrera se llevará a cabo por el departamento de Gard, en el sur de Francia. Es una prueba exigente en las típicas carreteras estrechas que mantienen abiertos los escenarios incluso en etapas que sobre el papel parecerían destinadas al sprint, como la segunda etapa en Domessargues y la cuarta en Vauvert. La llegada inaugural será explosiva, en la Côte de Bellegarde al final de un recorrido llano, mientras que la tercera etapa, con final en la ciudad de Bessèges, será la más quebrada. La carrera se decidirá el domingo en la corta cronoescalada de Alès.
La tradicional ronda gala debe su existencia al empresario francés Roland Fangille, quien consiguió que la carrera por etapas viera la luz en 1971. En las cincuenta ediciones que sucedieron, Fangille vio crecer la prueba hasta convertirse en una carrera de preparación establecida para los ciclistas franceses; el fundador murió a finales de 2020 a causa del coronavirus.
Alejandro Callejas, la cuota colombiana en la edición 77 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana
Este miércoles arranca con una etapa rompe-piernas la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que tendrá en la línea de salida al colombiano Alejandro Callejas (Petrolike), quien viene de abrir su temporada en la Challenge de Mallorca en territorio español.
La edición 77 de la ronda valenciana tendrá entre sus nombres ilustres figuran el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) y los belgas Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), entre otros.
Al margen de los favoritos para la victoria en la clasificación general, otro de los grandes atractivos de la ronda valenciana será el duelo entre los hombres rápidos donde sobresalen el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team), el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek), el belga Arne Marit (Red Bull – BORA – hansgrohe), además del venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA) y el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH).
La carrera española, que presenta un recorrido exigente de cinco etapas muy variadas, arranca mañana desde la histórica ciudad andaluza de Segorbe, y lo hace con una jornada rompe-piernas de 160 kilómetros, que llegará a Torreblanca por tierras castellonenses, ideal para los sprinters.
Haciendo referencia a la historia de los escarabajos en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Colombia cuenta con los títulos del boyacense Nairo Quintana, quien fue campeón en 2017 y el de el bogotano Santiago Buitrago, quien ganó el año pasado.
“Vamos sin miedo a ningún rival y darla toda”: Rodrigo Contreras antes de encarar los nacionales de ruta
El formidable rutero cundinamarqués Rodrigo Contreras habló con la Revista Mundo Ciclístico sobre lo que será su tercera temporada con el NU Colombia y de lo que viene para él en el Campeonato Nacional de ruta, que tendrá como epicentro a Cundinamarca.
“La verdad que muy contento, muy motivado, se ha consolidado un gran equipo, con mucha ilusión de hacerlo bien en los Campeonatos Nacionales. En lo personal, la contrarreloj es un objetivo importante y en la ruta tenemos corredores fuertes que ya han ganado como Sergio Luis Henao y Óscar Quiroz, tenemos muchas cartas sobre la mesa para dar un bonito espectáculo” dijo Contreras.
El jefe de filas del conjunto morado, que cumple su tercera temporada en el equipo de Raúl y Gabriel Jaime Mesa, espera comportarse como un verdadero campeón, así como lo hiciera en 2024 en el Tour Colombia, donde venció a los World Tour y compañía.
“Obviamente Egan y Brandon son rivales fuertes, pero digamos que nada que no podamos enfrentar. Las sensaciones son buenas siempre con la mentalidad positiva y de ser el número uno, vamos sin miedo a ningún rival y darla toda como es nuestra característica”, añadió el nacido en Villapinzón, Cundinamarca, hace 31 años.
Por último, Contreras no desaprovechó la oportunidad para mencionar la experiencia que adquirió en el ciclismo europeo y las grandes diferencias que existen con el ciclismo nacional a la hora de afrontar las extensos ascensos.
“De correr en Europa a compararlo con lo que se hace en nuestro país es bastante diferente, para correr aquí en Colombia sí o sí tenemos que estar delgados para subir, en Europa los puertos son muy explosivos y con dos o tres kilos más lo pasamos sin problemas, pero aquí no, para ganar hay que saber escalar, ser delgado y con mucha fuerza en las piernas”, concluyó el pedalista del Nu Colombia.
Fernando Gaviria seguirá su temporada con el Caja Rural-Seguros RGA en Omán
Después de se debut con los colores del Caja Rural-Seguros RGA en territorio árabe, el sprinter antioqueño Fernando Gaviria volverá a la acción en el Oriente Medio. A partir del viernes en el Golfo Pérsico con la Muscat Classic y luego el sábado con el Tour de Omán.
A Gaviria lo acompañarán Jan Castellón y Sebastián Berwick, quienes repetirán respecto al AlUla Tour y se sumarán además escaladores y corredores con buen punch como Stefano Oldani, José Félix Parra, Eduard Prades y Alex Díaz.
Seis días y dos carreras en Omán
La cuarta edición de la Muscat Classic abrirá la competición el viernes sobre un trazado ondulado en su parte final, encadenando seis pequeñas subidas antes de la llegada en Al-Bustan.
Sin descanso, el Tour de Omán partirá el sábado con una primera etapa para velocistas, que no volverán a disponer de un final propicio hasta la cuarta jornada. Domingo y lunes se vivirán dos finales en repecho, si bien la general debería resolverse el último día en la ya conocida subida a Green Mountain, con casi 6 kilómetros de ascenso a una pendiente media superior al 10%.
*Con Información Prensa Caja Rural-Seguros RGA