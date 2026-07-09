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El Ministerio del Deporte rendirá cuentas

Publicado

Hace 4 horas

el

El balance incluirá lo hecho en el deporte escolar. (Foto © Prensa Mindeporte)
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Tour de Francia: Tadej Pogacar derrota de forma categórica a Jonas Vingegaard en los Pirineos

Publicado

Hace 39 mins

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9 julio, 2026

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El esloveno Tadej Pogacar ganó la sexta etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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Ruta

Vuelta a Austria: Gregor Mühlberger repite la dosis en los Alpes y se afianza en el liderato

Publicado

Hace 2 horas

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9 julio, 2026

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El austriaco Gregor Mühlberger también ganó la segunda etapa de la Vuelta a Austria 2026. (Foto © Cycling Austria)
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Tópaga vibró con la séptima válida de la Copa Raza de Campeones en la modalidad de MTB

Publicado

Hace 3 horas

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9 julio, 2026

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Los ganadores de la séptima válida de la Copa Boyacá Raza de Campeones. (Foto © Prensa Indeportes Boyacá)
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