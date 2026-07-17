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Inspección Vigilancia y Control le cumple a los organismos deportivos en todas las regiones

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Hace 5 horas

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Naki, mascota oficial de los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba y Sucre 2027. (Foto © Gobernanción de Córdoba)
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Ruta

William Colorado lidera al Nu Colombia en la Vuelta de la Juventud 2026

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Hace 1 hora

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17 julio, 2026

Por

El risaraldense William Colorado comandará al Nu Colombia en la Vuelta de la Juventud 2026. (Foto © RMC)
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Ruta

Tour de Francia: Harold Tejada termina segundo en la decimotercera etapa por detrás del suizo Mauro Schmid

Publicado

Hace 2 horas

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17 julio, 2026

Por

Mauro Schmid 1° y Harold Tejada 2°, en la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)
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Ruta

Giro Valle D’Aosta: Niels Driesen le gana el duelo a Mateo Ramírez y a Henrique Bravo en la primera etapa en línea

Publicado

Hace 3 horas

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17 julio, 2026

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El belga Niels Driesen ganó la primera etapa en línea del Giro del Valle d'Aosta 2026. (Foto © Lotto - Groupe Wanty)
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