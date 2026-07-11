El Ministerio del Deporte fortalece la infraestructura recreo deportiva con inversiones que transforman los territorios

El Gobierno Nacional sigue llevando más oportunidades a las regiones a través del deporte, la recreación y la actividad física. Entre julio de 2025 y lo corrido de 2026, el Ministerio del Deporte ha impulsado la construcción y mejoramiento de escenarios recreo deportivos para que miles de colombianos cuenten con espacios adecuados donde practicar deporte, compartir en comunidad y aprovechar su tiempo libre.

En este periodo se entregaron 19 nuevos escenarios recreo deportivos en 19 municipios de 13 departamentos, gracias a una inversión de $187.503.117.902. De ese valor, el Ministerio del Deporte aportó cerca del 75 %, equivalente a $142.359.999.561. Estas obras benefician a más de un millón de personas, quienes hoy cuentan con escenarios modernos, seguros y accesibles para el deporte y la recreación.

Además, estos espacios fueron pensados para que más personas puedan disfrutarlos. Por eso incluyen infraestructura adaptada para el deporte paralímpico y escenarios que responden al crecimiento de disciplinas urbanas y deportes extremos, ampliando las oportunidades para diferentes comunidades y poblaciones.

Además, están en ejecución 69 obras en 65 municipios de 23 departamentos, con una inversión de $587.420.499.710. Estos proyectos, además de mejorar la infraestructura deportiva, han permitido generar 20.272 empleos directos, impulsando la economía de las regiones.

A este esfuerzo se suma el trabajo con los territorios a través de los convenios solidarios. Gracias a esta estrategia se han intervenido 113 canchas y parques recreo deportivos en 49 municipios, con una inversión de $16.950.000.000, beneficiando a cerca de 100 mil personas.

El fortalecimiento del deporte colombiano también avanza en otros frentes. El Ministerio del Deporte avanza en la reactivación del Laboratorio de Control al Dopaje y presentó la postulación del módulo hematológico del Pasaporte Biológico, un paso importante para fortalecer los controles y brindar mayores garantías de transparencia en el deporte nacional.

Con la mirada puesta en el futuro, también comenzó la construcción de cuatro escenarios deportivos para los XXIII Juegos Nacionales y VII Juegos Paranacionales 2027, con una inversión de $86.587.311.644. Estas obras fortalecerán la infraestructura deportiva de Córdoba y Sucre y permitirán que más de 10 mil atletas y para atletas compitan en escenarios adecuados, dejando además un legado que seguirá beneficiando a las comunidades después de las justas.

Con estos resultados, el Ministerio del Deporte continúa acercando el deporte a más territorios del país. Cada escenario construido o mejorado representa un nuevo espacio para el encuentro de las comunidades, la recreación, la actividad física y el desarrollo de niños, jóvenes, atletas, para atletas y familias que hoy encuentran en el deporte una oportunidad para crecer y construir un mejor futuro.