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El Ministerio del Deporte fortalece la infraestructura recreo deportiva con inversiones que transforman los territorios
El Gobierno Nacional sigue llevando más oportunidades a las regiones a través del deporte, la recreación y la actividad física. Entre julio de 2025 y lo corrido de 2026, el Ministerio del Deporte ha impulsado la construcción y mejoramiento de escenarios recreo deportivos para que miles de colombianos cuenten con espacios adecuados donde practicar deporte, compartir en comunidad y aprovechar su tiempo libre.
En este periodo se entregaron 19 nuevos escenarios recreo deportivos en 19 municipios de 13 departamentos, gracias a una inversión de $187.503.117.902. De ese valor, el Ministerio del Deporte aportó cerca del 75 %, equivalente a $142.359.999.561. Estas obras benefician a más de un millón de personas, quienes hoy cuentan con escenarios modernos, seguros y accesibles para el deporte y la recreación.
Además, estos espacios fueron pensados para que más personas puedan disfrutarlos. Por eso incluyen infraestructura adaptada para el deporte paralímpico y escenarios que responden al crecimiento de disciplinas urbanas y deportes extremos, ampliando las oportunidades para diferentes comunidades y poblaciones.
Además, están en ejecución 69 obras en 65 municipios de 23 departamentos, con una inversión de $587.420.499.710. Estos proyectos, además de mejorar la infraestructura deportiva, han permitido generar 20.272 empleos directos, impulsando la economía de las regiones.
A este esfuerzo se suma el trabajo con los territorios a través de los convenios solidarios. Gracias a esta estrategia se han intervenido 113 canchas y parques recreo deportivos en 49 municipios, con una inversión de $16.950.000.000, beneficiando a cerca de 100 mil personas.
El fortalecimiento del deporte colombiano también avanza en otros frentes. El Ministerio del Deporte avanza en la reactivación del Laboratorio de Control al Dopaje y presentó la postulación del módulo hematológico del Pasaporte Biológico, un paso importante para fortalecer los controles y brindar mayores garantías de transparencia en el deporte nacional.
Con la mirada puesta en el futuro, también comenzó la construcción de cuatro escenarios deportivos para los XXIII Juegos Nacionales y VII Juegos Paranacionales 2027, con una inversión de $86.587.311.644. Estas obras fortalecerán la infraestructura deportiva de Córdoba y Sucre y permitirán que más de 10 mil atletas y para atletas compitan en escenarios adecuados, dejando además un legado que seguirá beneficiando a las comunidades después de las justas.
Con estos resultados, el Ministerio del Deporte continúa acercando el deporte a más territorios del país. Cada escenario construido o mejorado representa un nuevo espacio para el encuentro de las comunidades, la recreación, la actividad física y el desarrollo de niños, jóvenes, atletas, para atletas y familias que hoy encuentran en el deporte una oportunidad para crecer y construir un mejor futuro.
Ruta
Oficial: confirmado el recorrido de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido oficial de la edición 76 de la Vuelta a Colombia Sistecrédito, la carrera por etapas más importante del calendario ciclístico nacional, que se disputará del 8 al 16 de agosto por las carreteras de los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia.
La competencia contará con nueve etapas, distribuidas entre jornadas para velocistas, recorridos de media y alta montaña, una exigente contrarreloj individual y un circuito de cierre en Medellín, que definirá al sucesor de Rodrigo Contreras, actual bicampeón de la carrera.
La carrera comenzará el sábado 8 de agosto con una fracción de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito, atravesando los municipios de Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira y Timaná, en una jornada ideal para comenzar a perfilar a los principales aspirantes al título.
Al día siguiente, el pelotón partirá desde el Parque Arqueológico de San Agustín para disputar una etapa de 169.9 kilómetros con final en Garzón, recorriendo Pitalito, Timaná, Altamira y Gigante antes de regresar a la capital diocesana del Huila.
La tercera jornada llevará nuevamente la competencia hacia Neiva sobre 160.5 kilómetros, en un recorrido que pasará por Gigante, Hobo, Campoalegre y el sector de El Juncal antes de concluir en la capital huilense.
La cuarta etapa marcará la despedida del Huila con un recorrido de 196.9 kilómetros entre Neiva e Ibagué, atravesando Aipe, Natagaima, Castilla, Saldaña, Guamo, Espinal, Chicoral y el túnel de Gualanday hasta llegar al Parque Deportivo de la capital tolimense.
La alta montaña hará su aparición en la quinta jornada con 164,7 kilómetros entre Ibagué y el Alto El Sifón, luego de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo, en uno de los ascensos más exigentes de la edición 2026.
El sexto día de competencia trasladará la carrera al Eje Cafetero y Antioquia con una etapa de 161.1 kilómetros entre Manizales y Jericó, pasando por La Manuela, Irra, La Felisa y La Pintada.
La séptima fracción, de 135,2 kilómetros, será otra jornada clave para los escaladores, con salida en Jericó y llegada al Alto Ecosiembra, después de recorrer La Pintada, Peñalisa, Anzá y Santa Fe de Antioquia
Las diferencias entre los favoritos podrían definirse el 15 de agosto, cuando se dispute una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y la entrada al Túnel de Occidente.
Finalmente, el domingo 16 de agosto, Medellín volverá a recibir el tradicional circuito de cierre. El recorrido comprenderá ocho vueltas a un circuito de 13.1 kilómetros, para completar 104 kilómetros, con salida y llegada en el Parque El Poblado, donde será coronado el campeón de la edición 76 de la Vuelta a Colombia Sistecrédito.
En total, el recorrido comprenderá 1.473 kilómetros de competencia, ofreciendo un equilibrio entre etapas para diferentes características de corredores y jornadas decisivas en la montaña y la lucha contra el cronómetro, ingredientes que prometen una intensa batalla por el título de una de las carreras más emblemáticas del ciclismo colombiano.
Recorrido Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026
ETAPA 1 – sábado 8 de agosto
Neiva – Campoalegre – Hobo – Gigante – Garzón – Altamira – Timaná – Pitalito (187 km)
ETAPA 2 – domingo 9 de agosto
San Agustín – Pitalito – Timaná – Altamira – Garzón – Gigante – Garzón (169,9 km)
ETAPA 3 – lunes 10 de agosto
Garzón – Gigante – Hobo – Campoalegre – El Juncal – Guacirco – Neiva (160,5 km)
ETAPA 4 – martes 11 de agosto
Neiva – Aipe – Natagaima – Castilla – Saldaña – Guamo – Espinal – Chicoral – Gualanday – Ibagué (196,9 km)
ETAPA 5 – miércoles 12 de agosto
Ibagué – Alvarado – Venadillo – Lérida – Armero – Líbano – Murillo – Alto El Sifón (164,7 km)
ETAPA 6 – jueves 13 de agosto
Manizales – La Manuela – Irra – La Felisa – La Pintada – Jericó (161,1 km)
ETAPA 7 – viernes 14 de agosto
Jericó – La Pintada – Peñalisa – Anzá – Santa Fe de Antioquia – Alto Ecosiembra (135,2 km)
ETAPA 8 – sábado 15 de agosto
Contrarreloj Individual (CRI): Santa Fe de Antioquia – Sopetrán – San Jerónimo – Entrada al Túnel de Occidente (33,6 km)
ETAPA 9 – domingo 16 de agosto
Circuito Medellín (8 vueltas de 13.1 km): Parque El Poblado – San Diego – Vía Las Palmas – Parque El Poblado (104 km)
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Tour de Francia: Tim Merlier se adjudica la séptima etapa con Fernando Gaviria en el top 15
En un final a toda velocidad, Tim merlier (Soudal Quick-Step) se quedó con la victoria en la séptima etapa del Tour de Francia 2026, que contó con un recorrido de 175,1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos, en terreno plano. El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) mantuvo el liderato de la carrera sin contratiempos.
El belga, que alcanzó su sexta victoria de la temporada, fue el más rápido en la definición, derrotando al noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y al eritreo Biniam Girmay (INEOS Grenadiers), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, tres llegaron en el grupo principal, siendo el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) el mejor de los nuestros en la casilla 14° con el mismo tiempo del ganador.
Los protagonistas del día fueron el checo Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA) y el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), quienes se escaparon, pero a 18 kilómetros para la llegada el dúo fue capturado por el pelotón.
La prestigiosa ronda francesa continuará este viernes con la octava etapa, otra jornada llana de 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac, que incluye dos subidas de cuarta categoría pasando la mitad del trayecto.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Hagetmau – Bordeaux (175,1 km)
|14
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|27
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|66
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|m.t.
|133
|Einer Rubio
|Movistar Team
|2:05
|135
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:05
Clasificación General Individual
|11
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|9:12
|21
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:06
|30
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|26:37
|63
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:03:39
|163
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:48:41
Ruta
Benjamín Noval triunfa en el inicio del Tour du Valromey ante los mejores ciclistas junior del mundo con Juan Esteban Canchón 11°
La gran promesa del ciclismo español, Benjamín Noval, inició con pie derecho su incursión en el Tour du Valromey, la gran cita del ciclismo junior que se lleva a cabo en territorio francés. En esta primera etapa, el pelotón tuvo que superar dos puertos de primera categoría a lo largo de un recorrido de 111 kilómetros.
Noval atacó a su compañero de escapada a siete kilómetros del final y se fue en solitario hasta la meta, donde le sacó 48 segundos al belga Vic De Smet (Soudal Quick-Step U19) y 53 segundos a su compatriota Aitor Martínez (Vangi Sama Ricambi Il Pirata).
En cuando a los dos colombianos en competencia, Juan Esteban Canchón (Ciclistica Trevigliese) cumplió una destacada actuación, entrando en el puesto 11° a 1:05 del ganador, mientras que Jhonatan David Morales (Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team) ingresó en la casilla 55° a más de 5 minutos.
La importante carrera francesa del calendario UCI para los junior continuará este sábado con la segunda etapa, de las cinco pactadas, una jornada ondulada de 103 kilómetros entre Lhuis y Saint-Victor-de-Morestel.
Ain Bugey Valromey Tour (2.1)
Resultados Etapa 1 | Brégnier-Cordon – Artemare (111 km)
|1
|Benjamín Noval
|MMR Cycling Academy
|3:05:27
|2
|Vic De Smet
|Soudal Quick-Step U19
|0:48
|3
|Aitor Martínez
|Team Vangi Tommasini Il Pirata
|0:53
|4
|Sander Willems
|Grenke – Auto Eder
|0:57
|5
|Patrik Zacharzewski
|Gepla – Watersley R+D Road Team U19
|0:58
|6
|Milo de la Mare
|Camsmajaco
|0:58
|7
|Marius Retho
|CREF – TotalEnergies U19
|1:02
|8
|Sebastián Suppi
|Cannibal B Victorious
|1:05
|9
|Elias Wändel
|JEGG-SKIL-DJR U19
|1:05
|10
|Patrik Pezzo
|Team Nordest Petrucci Assali Stefen
|1:05
|11
|Juan Esteban Canchón
|Ciclistica Trevigliese
|1:05
|55
|Jhonatan David Morales
|Tscherning Cycling Academy
|5:18