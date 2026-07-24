Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Kevin Quintero y Stefany Cuadrado, los abanderados de Colombia en la inauguración

Colombia confirmó a los deportistas encargados de liderar el desfile de la delegación nacional en la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Los ciclistas Kevin Santiago Quintero y Stefany Cuadrado serán los abanderados del país en uno de los momentos más emblemáticos del certamen multideportivo.

La designación reconoce no solo sus recientes resultados deportivos, sino también el presente y el futuro del ciclismo colombiano. Ambos representan generaciones distintas, pero un mismo legado de excelencia que ha convertido a Colombia en una potencia continental y mundial en las pruebas de velocidad.

Kevin Quintero, referente mundial de la velocidad



Kevin Quintero, una de las cartas de Colombia en el ciclismo de pista. (Foto © COC)

Nacido en Palmira, Valle del Cauca, Kevin Santiago Quintero es uno de los máximos exponentes del ciclismo de pista colombiano en toda la historia. Entre sus principales logros sobresale el título de campeón mundial de keirin, conseguido en el Campeonato Mundial de Glasgow 2023, además de múltiples medallas en Copas de Naciones, Campeonatos Panamericanos y Juegos Panamericanos.

Quintero también representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, consolidándose como uno de los referentes del deporte nacional.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe buscará ampliar un palmarés que ya incluye importantes conquistas internacionales y liderará a la delegación colombiana durante el desfile inaugural.

Stefany Cuadrado, una promesa convertida en realidad



Stefany Cuadrado se ha consolidado como una de las grandes figuras emergentes del ciclismo de pista. (Foto © FCC)

A sus 20 años, Stefany Cuadrado se ha consolidado como una de las grandes figuras emergentes del ciclismo colombiano. La antioqueña se comenzó a destacar desde las categorías juveniles y rápidamente dio el salto al alto rendimiento. En 2024 se proclamó campeona mundial júnior del keirin, resultado que confirmó su enorme proyección internacional.

Durante 2025 continuó sumando éxitos en el ciclo olímpico, conquistando títulos panamericanos y destacándose en los principales eventos internacionales de pista. Su potencia y capacidad competitiva la han convertido en una de las principales cartas colombianas para los próximos años.

Santo Domingo 2026 representa un nuevo desafío dentro de su crecimiento deportivo y, ahora, también el honor de portar la bandera nacional junto a uno de los grandes referentes de la velocidad mundial.

La elección de Kevin Quintero y Stefany Cuadrado simboliza la unión entre la experiencia y la renovación del deporte colombiano.

Mientras Quintero llega como un campeón mundial consolidado y referente internacional, Cuadrado representa la nueva generación que comienza a escribir su propia historia con actuaciones sobresalientes en los escenarios más importantes del mundo.

Juntos encabezarán el desfile de los 475 atletas colombianos que competirán durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, llevando en alto la bandera nacional ante miles de espectadores y las delegaciones del continente.

La ceremonia de apertura marcará el inicio oficial de una nueva edición del evento multideportivo más antiguo de América, y serán Kevin Quintero y Stefany Cuadrado quienes tendrán el privilegio de abrir el camino de Colombia hacia un nuevo capítulo en la historia del deporte nacional.

*Con Información Prensa Comité Olímpico Colombiano