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Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Kevin Quintero y Stefany Cuadrado, los abanderados de Colombia en la inauguración
Colombia confirmó a los deportistas encargados de liderar el desfile de la delegación nacional en la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Los ciclistas Kevin Santiago Quintero y Stefany Cuadrado serán los abanderados del país en uno de los momentos más emblemáticos del certamen multideportivo.
La designación reconoce no solo sus recientes resultados deportivos, sino también el presente y el futuro del ciclismo colombiano. Ambos representan generaciones distintas, pero un mismo legado de excelencia que ha convertido a Colombia en una potencia continental y mundial en las pruebas de velocidad.
Kevin Quintero, referente mundial de la velocidad
Nacido en Palmira, Valle del Cauca, Kevin Santiago Quintero es uno de los máximos exponentes del ciclismo de pista colombiano en toda la historia. Entre sus principales logros sobresale el título de campeón mundial de keirin, conseguido en el Campeonato Mundial de Glasgow 2023, además de múltiples medallas en Copas de Naciones, Campeonatos Panamericanos y Juegos Panamericanos.
Quintero también representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, consolidándose como uno de los referentes del deporte nacional.
En los Juegos Centroamericanos y del Caribe buscará ampliar un palmarés que ya incluye importantes conquistas internacionales y liderará a la delegación colombiana durante el desfile inaugural.
Stefany Cuadrado, una promesa convertida en realidad
A sus 20 años, Stefany Cuadrado se ha consolidado como una de las grandes figuras emergentes del ciclismo colombiano. La antioqueña se comenzó a destacar desde las categorías juveniles y rápidamente dio el salto al alto rendimiento. En 2024 se proclamó campeona mundial júnior del keirin, resultado que confirmó su enorme proyección internacional.
Durante 2025 continuó sumando éxitos en el ciclo olímpico, conquistando títulos panamericanos y destacándose en los principales eventos internacionales de pista. Su potencia y capacidad competitiva la han convertido en una de las principales cartas colombianas para los próximos años.
Santo Domingo 2026 representa un nuevo desafío dentro de su crecimiento deportivo y, ahora, también el honor de portar la bandera nacional junto a uno de los grandes referentes de la velocidad mundial.
La elección de Kevin Quintero y Stefany Cuadrado simboliza la unión entre la experiencia y la renovación del deporte colombiano.
Mientras Quintero llega como un campeón mundial consolidado y referente internacional, Cuadrado representa la nueva generación que comienza a escribir su propia historia con actuaciones sobresalientes en los escenarios más importantes del mundo.
Juntos encabezarán el desfile de los 475 atletas colombianos que competirán durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, llevando en alto la bandera nacional ante miles de espectadores y las delegaciones del continente.
La ceremonia de apertura marcará el inicio oficial de una nueva edición del evento multideportivo más antiguo de América, y serán Kevin Quintero y Stefany Cuadrado quienes tendrán el privilegio de abrir el camino de Colombia hacia un nuevo capítulo en la historia del deporte nacional.
*Con Información Prensa Comité Olímpico Colombiano
Ruta
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: David Vásquez gana en Villanueva la cuarta etapa y Robert Plazas sigue líder
En otro final para velocistas, esta vez la victoria le correspondió a David Vásquez (Óxido Jeans Team Risaralda), quien ganó la cuarta etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, que comprendió un recorrido total de 140,8 kilómetros, pasando por Yopal, Aguazul, Monterrey y terminando en el municipio de Villanueva.
Vásquez, entró en la meta en primer lugar, tras superar en el sprint a Juan David Urán (Team Sistecrédito) y a Daniel Felipe Carvajal (GW Erco Sportfitness), los tres con el mismo tiempo.
En lo referente a la caslificación general no se presentaron cambios significativos. El boyacense Robert Plazas (Team Sistecrédito) mantuvo el liderato con 11” segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Mauricio Zapata. El podio lo completa Andrés Umbarila (Motomart SHC Team) a 14” segundos.
Este viernes se correrá la quinta etapa de la ronda colombiana para corredores sub-23 y donde la montaña comenzará a tomar protagonismo. La jornada transcurrirá entre Villanueva, Agus Claras, Villa Carola y Guateque, con un recorrido de 132 kilómetros, que marcará el ingreso a territorio boyacense.
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 4 | Yopal ->Villanueva (137,8 km)
|1
|David Vásquez
|Óxido Jeans Team Risaralda
|2:55:41
|2
|Juan David Urián
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Daniel Felipe Carvajal
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|4
|Andrés Camilo López
|FUNRV -Vima – Machine
|m.t.
|5
|Juan Sebatián Sáenz
|Aguardiente Néctar – Cundinamarca
|m.t.
|6
|Juan Pablo Colmenares
|Cotrafa S-Bielas Occidente
|m.t.
|7
|David Umba
|Team Boyacá es para Vivirla
|m.t.
|8
|Johan Steven Rubio
|Nu Colombia
|m.t.
|9
|David Rodas
|Cotrafa S-Bielas Occidente
|m.t.
|10
|Juan Camilo Espitia
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|10:38:56
|2
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|0:11
|3
|Andrés Umbarila
|Motomart- SHC Team
|0:14
|4
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:36
|5
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:39
|6
|Juan Camilo Espitia
|Avinal Alcaldia El Carmen de Viboral
|0:50
|7
|William Colorado
|Nu Colombia
|1:01
|8
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|1:04
|9
|Jhohan Stiven Marín
|FUNRV -Vima – Machine
|1:25
|10
|William Quintero
|GW Erco Sportfitness
|1:36
RESULTADOS COMPLETOS
Ruta
“Volver a ganar aquí en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho”: Richard Carapaz tras conseguir un histórico triunfo en la Grande Bouclé
El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se impuso con autoridad en el alto de Orcières-Merlette, abriendo el tríptico alpino con su segunda victoria histórica en el Tour de Francia 2026. El campeón olímpico en Tokio se impuso con 45 segundos de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson, segundo y tercero respectivamente.
“Mucha felicidad, venía buscando esta victoria en las dos últimas semanas. Ha sido un día muy especial. Para todos los que me siguen en latinoamerica espero que lo hayan difrutado. Creo que para mí el volver a ganar aquí en el Tour ha sido algo que nos ha costado mucho, y se lo quiero dedicar a mi familia”, dijo el jefe de filas del EF Education – EasyPost.
La ‘Locomotora del Carchi’, como se le conoce en en mundo ciclístico terminó alcanzando su segunda victoria en la ‘Grande Boucle’, despues de una interminable lucha con los los cinco escapados que lo acompañaron en la parte final y que lógró soltarlos tras un ataque demoledor.
“Al final, la determinación ha sido lo importante. Sabía a lo que venía, tenía que aprovechar todas las oportunidades. Hoy ha sido un día muy duro y desgastante, al final he estado muy listo para coger el momento indicado, sabía que la subida final era buena para mí”, concluyó Carapaz.
Noticias
Aprobación del laboratorio de control al dopaje se encuentra en riesgo por falta de un trámite administrativo
La saliente ministra del Deporte, Patricia Duque, quien impulsó la reactivación del laboratorio de control al dopaje en Bogotá con estándares internacionales, dejó todo listo para la aprobación de éste, sin embargo, todo está en riesgo por la falta de un trámite administrativo por parte del secretario general encargado.
Duque, que dejó el cargo poco antes de que inicie el nuevo gobierno, encauzó el proyecto en su administración dejándolo con independencia operativa y con el respaldo institucional para fortalecer la credibilidad de Colombia en materia antidopaje.
La Organización Nacional Antidopaje (ONAD), que funciona como un grupo de trabajo del Ministerio del Deporte, realiza algunas de sus más importantes acciones operativas gracias a un contrato que en los últimos años se ha suscrito con el Comité Paralímpico Colombiano, quien también es signatario del Código Mundial Antidopaje.
Como ejemplo de los controles antidopaje dentro y fuera de competencia, está el trabajo del comité con las autorizaciones de uso terapéutico, entre otras. Actualmente el convenio se encuentra en fase de aprobación por parte de la Secretaría General, desde el pasado 10 de julio. El gran riesgo es, que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) que supervisa y audita todas las actividades de la Organizaciones Antidopaje en el mundo, valida si la ONAD está o no cumpliendo con el Código Mundial Antidopaje.
Ser declarado el no cumplimiento de este requerimiento, deportivamente nos lleva a la prohibición de participación de seleccionados nacionales de Colombia en ciertos eventos. La situación es muy preocupante ya que el convenio está en riesgo por falta de un trámite administrativo que le corresponde a la secretaría general.