“Podemos estar orgullosos de este resultado”: Sergio Higuita tras subirse al segundo cajón del podio en el AlUla Tour
El escarabajo del equipo XDS Astana, Sergio Higuita, terminó subcampeón del AlUla Tour, tras cinco etapas. El antioqueño, que volvió a sentirse cómodo en la alta montaña, se subió al segundo cajón podio de la carrera árabe a 13 segundos del ganador, el suizo Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG).
“Es un segundo puesto en la clasificación general, pero en fin, podemos estar orgullosos de este resultado. Estoy muy agradecido con todo el equipo por todo el trabajo que se hizo”, dijo Higuita, en declaraciones recogidas por la escuadra kazaja.
En la última etapa el antioqueño no la tuvo fácil tras irse al suelo en el transcurso de la jornada, pero el pedalista paisa se repuso y logró continuar la carrera e incluso lanzó varios ataques en los momentos decisivos. Finalmente, cruzó la meta en la sexta posición.
“Desafortunadamente, sufrimos una caída en mitad de la etapa y fue muy doloroso para mí. Aun así, luchamos hasta el final y el equipo me brindó un gran apoyo. Todos me ayudaron, y todos nos sentimos muy bien, especialmente después de la victoria de ayer de Malucelli, que nos dio una gran inyección de motivación”, concluyó el colombiano.
Tobias Lund Andresen gana la Cadel Evans Great Ocean Road Race con Santiago Buitrago en el top 20
En un final a pura velocidad, el danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) se impuso en la Cadel Evans Great Ocean Road Race, prueba del calendario UCI World Tour que se corre en homenaje al gran campeón australiano de la Grand Bouclé 2011. La prueba se disputó en carreteras de Victoria, estado natal de Evans, sobre un recorrido de 182,3 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Geelong, al suroeste de Melbourne.
El joven sprinter escandinavo sorprendió a todos los favoritos y ganó el embalaje por delante del británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) y del australiano Brady Gilmore (NSN Cycling Team), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, completando el podio de la carrera oceánica.
La tradicional prueba australiana, que contó con presencia colombiana, tuvo al bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) como uno de los grandes animadores, terminando como el suramericano más destacado en el top 20, entrando con el mismo tiempo del ganador, además de coronarse en los premios de montaña.
Andresen sucedió en el palmarés de la prueba al suizo Mauro Schmid, ganador del año pasado. El calendario World Tour volverá a ver acción en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos (UAE Tour), que se llevará a cabo del 16 al 22 de febrero.
Resultados Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race – Men (1.UWT)
Geelong – Geelong (182,3 km)
|1
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|4:15:25
|2
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|3
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|m.t.
|4
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|5
|Natnael Tesfatsion
|Movistar Team
|m.t.
|6
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|7
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|8
|Gal Glivar
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|9
|Francesco Busatto
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|10
|Aaron Gate
|XDS Astana Team
|m.t.
|18
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
Ciclo-Retro: un repaso a los podios colombianos en el AlUla Tour
La carrera árabe del calendario UCI, el AlUla Tour, cuenta con buenas actuaciones de los escarabajos en las últimas temporadas, quienes han logrado colarse tres veces entre los puestos de honor. El primero fue Santiago Buitrago al ser subcampeón en 2022 y tercero en 2023.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los pedalistas nacionales en la prestigiosa prueba emiratí, antes conocida como el Saudí Tour, que se corrió por primera vez en 1999 bajo ese nombre.
2022 🥇 Maxim Van Gils – 🥈 Santiago Buitrago – 🥉 Rui Costa
2023 🥇 Ruben Guerreiro – 🥈 Davide Formolo – 🥉 Santiago Buitrago
2026 🥇 Jan Christen – 🥈 Sergio Higuita – 🥉 Igor Arrieta
¡Al rojo vivo! Cristóbal Ramírez gana la etapa reina de la Vuelta a San Juan y le arrebata el liderato a Tomás Contte
El chileno Cristóbal Ramírez, integrante del seleccionado austral, ganó la etapa reina y le arrebató el liderato al argentino Tomás Contte (Municipalidad de Pocito), quien arribó en la segunda posición. Con este resultado, la general quedó al rojo vivo: con solo nueve segundos de diferencia entre los dos a un día del final.
El podio de la jornada lo completó el brasilero Pedro Rossi (Localiza Meoo/Swift Pro Cycling), mientras que el top 5 lo cerraron el chileno Cristóbal Baeza (Plus Racing Cycles) y el costarricense Joseph Ramírez, perteneciente al equipo colombiano HYF Liro Recovery.
La subida al Alto Colorado volvió a ser definitiva para el desenlace final de la ronda sanjuanina. La penúltima jornada, marcada por la dureza del recorrido y más de tres horas y media de esfuerzo continuo, terminó siendo determinante en la pelea por el título. La etapa contó con un recorrido de 139,5 kilómetros de gran desnivel, ascendiendo a 2.626 metros sobre el nivel del mar.
La definición de la carrera gaucha será este domingo con el tradicional circuito en San Juan, donde los ciclistas deberán completar nueve giros completos al anillo capitalino para cerrar un recorrido total de 144,6 kilómetros, en una jornada que definirá sucesor del argentino Nicolas Tivani, campeón del año pasado.
