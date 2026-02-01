“Podemos estar orgullosos de este resultado”: Sergio Higuita tras subirse al segundo cajón del podio en el AlUla Tour

El escarabajo del equipo XDS Astana, Sergio Higuita, terminó subcampeón del AlUla Tour, tras cinco etapas. El antioqueño, que volvió a sentirse cómodo en la alta montaña, se subió al segundo cajón podio de la carrera árabe a 13 segundos del ganador, el suizo Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG).

“Es un segundo puesto en la clasificación general, pero en fin, podemos estar orgullosos de este resultado. Estoy muy agradecido con todo el equipo por todo el trabajo que se hizo”, dijo Higuita, en declaraciones recogidas por la escuadra kazaja.



Jan Christen y Sergio Higuita, en el podio del AlUla Tour 2026. (Foto © XDS Astana)

En la última etapa el antioqueño no la tuvo fácil tras irse al suelo en el transcurso de la jornada, pero el pedalista paisa se repuso y logró continuar la carrera e incluso lanzó varios ataques en los momentos decisivos. Finalmente, cruzó la meta en la sexta posición.

“Desafortunadamente, sufrimos una caída en mitad de la etapa y fue muy doloroso para mí. Aun así, luchamos hasta el final y el equipo me brindó un gran apoyo. Todos me ayudaron, y todos nos sentimos muy bien, especialmente después de la victoria de ayer de Malucelli, que nos dio una gran inyección de motivación”, concluyó el colombiano.