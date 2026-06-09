Tour Auvergne-Rhone-Alpes: el Team Visma Lease a Bike se lleva la crono por equipos

Los corredores del Team Visma Lease a Bike salieron vencedores en la tercera etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes, una contrarreloj por equipos de 28,4 kilómetros por los alrededores de la población de Perreux, en el departamento del Loira. El francés Alex Baudin (EF Education – EasyPost) mantuvo el liderato de la carrera.

La escuadra neerlandesa fue la mejor de todas en la jornada al cronómetro, superando por 9 segundos al Netcompany Ineos de gran actuación en el exigente trazado y por 29 segundos a la formación estadounidense del EF Education – EasyPost.



El Team Visma Lease a Bike, ganador de la crono por equipos en el Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)

El Red Bull – BORA – hansgrohe con Daniel Felipe Martínez cerró el top 5, mientras que el Bahrain – Victorious de Santiago Buitrago perdió 1:05 y el XDS Astana Team de Harold Tejada cedió 1:39 con los ganadores.

La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este miércoles con la disputa de la cuarta etapa, una jornada ondulada de 167,4 kilómetros, en un final totalmente llano.



Alex Baudin, líder del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. (Foto EF Pro Cycling © Getty Images)

Clasificación General Individual

1 Alex Baudin EF Education – EasyPost 10:01:01 2 Kévin Vauquelin Netcompany INEOS 0:12 3 Oscar Onley Netcompany INEOS 0:12 4 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 0:15 5 Juan Ayuso Lidl – Trek 0:47 6 Mattias Skjelmose Lidl – Trek 0:47 7 Jørgen Nordhagen Team Visma | Lease a Bike 0:50 8 Maxim Van Gils Red Bull – BORA – hansgrohe 0:56 9 Carlos Rodríguez Team Visma | Lease a Bike 0:57 10 Bruno Armirail Netcompany INEOS 0:57