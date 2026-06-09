Ruta
El Team Medellín-EPM dispone lo mejor de su nómina para defender el título en el Tour de Beauce
Con la firme intención de revalidar el título obtenido el año pasado con Diego Camargo, el Team Medellín-EPM viajó a Norteamérica para participar en el Tour de Beauce, prueba canadiense que actualmente forma parte del UCI América Tour y que se correrá entre el 10 y el 14 de junio.
El conjunto antioqueño estará representando al país en territorio canadiense con un poderoso equipo conformado por el actual campeón, el boyacense Diego Camargo, quien estará rodeado de Óscar Sevilla, Álvaro Hodeg, Wilmar Paredes, Brayan Sánchez, Róbigzon Oyola y Walter Vargas.
La escuadra paisa dirigida por José Julián Velásquez se enfrentará a cinco días de competencia en la edición 38 de la prueba canadiense que tendrá cuatro etapas en línea y una crono para sumar un total de 668,7 kilómetros de recorrido.
El Tour de Beauce, que se celebra desde 1986, cuenta con tres podios colombianos, dos gestados en 2009 con el segundo puesto de Sergio Luis Henao y el tercer puesto de Darwin Atapuma, sumados al título de Diego Camargo obtenido el año pasado.
Ruta
Así quedaron los escarabajos en la clasificación general del Tour Auvergne-Rhone-Alpes tras la contrarreloj
El Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, en el que permanecen en competencia tres escarabajos, vivió su tercera etapa, una crono por equipos de 28,4 kilómetros por los alrededores de la población de Perreux, que fue ganada por el Team Visma Lease a Bike.
Transcurrida la tercera jornada de la carrera francesa, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) se mantuvo como el mejor colombiano de la general, que es liderada por el francés Alex Baudin (EF Education – EasyPost).
A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de los tres pedalistas nacionales en la prestigiosa prueba del calendario UCI, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, que sirve de antesala y de preparación para el Tour de Francia, luego de tres días de competencia.
Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026 – Clasificación General de los Colombianos
|18
|14
|▼4
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:21
|24
|17
|▼7
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:54
|27
|36
|▲9
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:05
Ruta
El Giro Next Gen confirmó la lista de participantes; dos colombianos estarán en competencia
Cinco días antes de iniciar el Giro Next Gen, la organización de la carrera al mando de RCS Sport, la misma que organiza la ‘Corsa Rosa’ de los élite, confirmó la lista oficial de participantes. En esta aparecen dos pedalistas colombianos: el antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) y el boyacense Jonathan Guatibonza (Movistar Team Academy).
Las mejores canteras del mundo estarán presentes en una nueva edición de la ronda italiana que por tradición y esencia, promueve a las nuevas estrellas del ciclismo mundial. Entre los pedalistas más esperados en la salida se encuentran el campeón del mundo Lorenzo Finn.
La carrera dedicada a los mejores talentos de la categoría sub-23 comenzará el 14 de junio en Reggio Calabria y finalizará el 21 de junio en L’Aquila. Serán ocho exigentes días de competición, con dos finales en alto y más de 14.000 metros de desnivel positivo.
LA BATALLA POR LA MAGLIA ROSA
A pesar de su caída en el Tour de los Alpes, se espera que Lorenzo Finn llegue recuperado y peleé por la ‘Maglia Rosa’. El corredor del Red Bull–Bora Hansgrohe Rookies es uno de los principales favoritos para la victoria final.
Entre sus principales rivales se encuentran Henrique Bravo, reciente ganador del Tour de Antalya y del Tour de Oberösterreich; el dúo del Bahrain Development Team, Kasper Borremans y Jan Jackowiak; el neerlandés Daan Dijkman, ganador de la Lieja-Bastogne-Lieja sub-23; el francés Remi Daumas, que impresionó en el Tour de l’Isard; el belga Kamiel Eeman, ganador del Course de la Paix; y su compatriota Matisse Van Kerckhove, vencedor del Tour de los Alpes Isère.
La lista de participantes también incluye, a otros dos ciclistas que terminaron entre los diez primeros de la edición de 2025: Matteo Vanhuffel (8º) y Matteo Scalco (9º).
LISTA OFICIAL DE PARTICIPANTES
Ruta
Tour Auvergne-Rhone-Alpes: el Team Visma Lease a Bike se lleva la crono por equipos
Los corredores del Team Visma Lease a Bike salieron vencedores en la tercera etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes, una contrarreloj por equipos de 28,4 kilómetros por los alrededores de la población de Perreux, en el departamento del Loira. El francés Alex Baudin (EF Education – EasyPost) mantuvo el liderato de la carrera.
La escuadra neerlandesa fue la mejor de todas en la jornada al cronómetro, superando por 9 segundos al Netcompany Ineos de gran actuación en el exigente trazado y por 29 segundos a la formación estadounidense del EF Education – EasyPost.
El Red Bull – BORA – hansgrohe con Daniel Felipe Martínez cerró el top 5, mientras que el Bahrain – Victorious de Santiago Buitrago perdió 1:05 y el XDS Astana Team de Harold Tejada cedió 1:39 con los ganadores.
La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este miércoles con la disputa de la cuarta etapa, una jornada ondulada de 167,4 kilómetros, en un final totalmente llano.
Clasificación General Individual
|1
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|10:01:01
|2
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS
|0:12
|3
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|0:12
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:15
|5
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|0:47
|6
|Mattias Skjelmose
|Lidl – Trek
|0:47
|7
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:50
|8
|Maxim Van Gils
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:56
|9
|Carlos Rodríguez
|Team Visma | Lease a Bike
|0:57
|10
|Bruno Armirail
|Netcompany INEOS
|0:57
|18
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:21
|24
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:54
|27
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:05