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Así quedaron los escarabajos en la clasificación general del Tour Auvergne-Rhone-Alpes tras la contrarreloj

Publicado

Hace 41 mins

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El bogotano Santiago Buitrago en acción, en la contrarreloj por equipos Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026. (Foto © Tour Auvergne-Rhône-Alpes)
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El Team Visma Lease a Bike ganó la crono por equipos en el Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
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