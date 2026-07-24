Emerson Gordillo en el podio de la quinta jornada y firme en el Top 5 general de la Vuelta de la Juventud

El equipo de ciclismo Nu Colombia firmó este viernes su mejor actuación colectiva en la Vuelta de la Juventud 2026. Emerson Gordillo terminó tercero en la quinta etapa, disputada entre Villanueva y el Alto de La Antena sobre 132 kilómetros, mientras que Juan Pablo Ortega fue sexto y el campeón nacional de ruta Sub-23, William Colorado, ocupó la séptima posición.

La victoria correspondió a Jaider Muñoz (SIS) quien resolvió a su favor el primer final en ascenso de la carrera. El antioqueño llegó con nueve segundos de ventaja sobre Daniel Felipe Carvajal, segundo, y Emerson Gordillo, tercero. Más atrás, Ortega y Colorado cruzaron la meta a 20 segundos del vencedor.

El resultado llevó a Gordillo hasta la quinta posición de la clasificación general, a 49 segundos del líder Robert Plazas. William Colorado avanzó al séptimo lugar, a 1:01, mientras que David Esteban Hoyos aparece undécimo, Juan Pablo Ortega duodécimo y Johan Rubio decimosexto. El Nu Colombia cuenta así con cinco corredores entre los 16 primeros de la carrera.



Emerson Gordillo, en la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La regularidad del bloque también se reflejó en la clasificación por equipos. El conjunto morado ocupó el tercer puesto de la etapa, a nueve segundos del Team Sistecrédito, y se mantiene segundo en la general por escuadras, a 3:15 del liderato.

“Fue una llegada que se ajustaba bien a mis características. El equipo me llevó bien ubicado hasta el comienzo del ascenso y pude disputar el final con los corredores que están peleando la carrera. Este podio es importante, pero también lo es haber avanzado en la general y tener a varios compañeros cerca. Mañana tendremos una etapa mucho más dura y debemos correr juntos para aprovechar todas nuestras opciones”, señaló Emerson Gordillo al término de la jornada.

La Vuelta de la Juventud disputará este sábado su etapa reina, con 152 kilómetros entre Machetá y el Alto del Cogollo. La jornada incluye los ascensos al Alto del Sisga, de primera categoría; Ventaquemada y Alto del Moral, de tercera; antes de la llegada en subida, también puntuable para la montaña. Será el principal examen para Emerson Gordillo, William Colorado y las aspiraciones del Nu Colombia en la clasificación general.