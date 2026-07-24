Ruta
Emerson Gordillo en el podio de la quinta jornada y firme en el Top 5 general de la Vuelta de la Juventud
El equipo de ciclismo Nu Colombia firmó este viernes su mejor actuación colectiva en la Vuelta de la Juventud 2026. Emerson Gordillo terminó tercero en la quinta etapa, disputada entre Villanueva y el Alto de La Antena sobre 132 kilómetros, mientras que Juan Pablo Ortega fue sexto y el campeón nacional de ruta Sub-23, William Colorado, ocupó la séptima posición.
La victoria correspondió a Jaider Muñoz (SIS) quien resolvió a su favor el primer final en ascenso de la carrera. El antioqueño llegó con nueve segundos de ventaja sobre Daniel Felipe Carvajal, segundo, y Emerson Gordillo, tercero. Más atrás, Ortega y Colorado cruzaron la meta a 20 segundos del vencedor.
El resultado llevó a Gordillo hasta la quinta posición de la clasificación general, a 49 segundos del líder Robert Plazas. William Colorado avanzó al séptimo lugar, a 1:01, mientras que David Esteban Hoyos aparece undécimo, Juan Pablo Ortega duodécimo y Johan Rubio decimosexto. El Nu Colombia cuenta así con cinco corredores entre los 16 primeros de la carrera.
La regularidad del bloque también se reflejó en la clasificación por equipos. El conjunto morado ocupó el tercer puesto de la etapa, a nueve segundos del Team Sistecrédito, y se mantiene segundo en la general por escuadras, a 3:15 del liderato.
“Fue una llegada que se ajustaba bien a mis características. El equipo me llevó bien ubicado hasta el comienzo del ascenso y pude disputar el final con los corredores que están peleando la carrera. Este podio es importante, pero también lo es haber avanzado en la general y tener a varios compañeros cerca. Mañana tendremos una etapa mucho más dura y debemos correr juntos para aprovechar todas nuestras opciones”, señaló Emerson Gordillo al término de la jornada.
La Vuelta de la Juventud disputará este sábado su etapa reina, con 152 kilómetros entre Machetá y el Alto del Cogollo. La jornada incluye los ascensos al Alto del Sisga, de primera categoría; Ventaquemada y Alto del Moral, de tercera; antes de la llegada en subida, también puntuable para la montaña. Será el principal examen para Emerson Gordillo, William Colorado y las aspiraciones del Nu Colombia en la clasificación general.
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Vuelta de la Juventud: Jaider Muñoz gana la quinta etapa en el Alto de La Antena y consigue la tercera victoria del Sistecrédito
En el primer final picando hacia arriba, Jaider Muñoz aprovechó sus dotes de escalador y se impuso en la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, disputada entre el municipio de Villanueva y el Alto de La Antena, con un recorrido de 132 kilómetros.
El pedalista antioqueño, que consiguió la tercera victoria del Team Sistecrédito, salió victorioso luego de más de 3 horas de carrera. a nueve segundos del ganador entraron Daniel Felipe Carvajal (GW Erco Sportfitness) y Emerson Gordillo (NU Colombia), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Muñoz, que ya había ganado en otra edición de la Vuelta de la Juventud, fue el más fuerte en el ascenso final, mientras que su compañero de equipo, el boyacense Robert Plazas entró en la casilla 14° y salvó el liderato que sigue dominado por los hombres del Sistecrédito que acaparan las primeras cuatro posiciones.
La ronda colombiana para corredores sub-23 continuará esta sábado con la sexta etapa, la catalogada etapa reina con 152 kilómetros entre Macheta y el ascenso final al Alto del Cogollo, tras pasar por Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada, Paipa y Duitama.
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 5 | Villanueva -> Alto de La Antena (132 km)
|1
|Jaider Muñoz
|Team Sistecredito
|3:11:42
|2
|Daniel Felipe Carvajal
|GW Erco SportFitness
|0:09
|3
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|0:09
|4
|David Riaño
|Boyacá es para Vivirla
|0:12
|5
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|0:20
|6
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|0:20
|7
|William Colorado
|Nu Colombia
|0:20
|8
|Juan Sebastián Pinilla
|GW Erco SportFitness
|0:20
|9
|Jhohan Marín
|FUNRV – VIma – Machine
|0:20
|10
|Michael Moreno
|LMC Bogotá
|0:20
Clasificación General Individual
|1
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|13:50:58
|2
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|0:11
|3
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:36
|4
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:39
|5
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|0:49
|6
|Juan Camilo Espitia
|Avinal Alcaldia El Carmen de Viboral
|0:50
|7
|William Colorado
|Nu Colombia
|1:01
|8
|Daniel Felipe Carvajal
|GW Erco Sportfitness
|1:25
|9
|Jhohan Stiven Marín
|FUNRV -Vima – Machine
|1:25
|10
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:34
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Penoso accidente deja por fuera del Tour de Francia a Einer Rubio a dos jornadas del final
El pedalista boyacense Einer Rubio debió abandonar el Tour de Francia 2026 tras chocar abruptamente contra un carro en plena ascensión al mítico Alpe d’Huez.
Según los primeros relatos de lo sucedido, el pedalista colombiano tuvo que reducir la velocidad por la multitud que ocupaba la carretera y terminó impactando contra la ventana del vehículo acompañante del UAE Team Emirates-XRG.
El incidente, que no fue mostrado por la transmisión oficial de la carrera, se dio en los últimos kilómetros cuando el esloveno Tadej Pogacar pasó el escarabajo, el vehículo del equipo árabe sobrepasó a Rubio y justo al frente un aficionado se atravesó y el carro frenó bruscamente delante de él, ocasionando el accidente.
Una vez finalizada la jornada el Movistar actualizó su situación médica. “Einer Rubio ha recibido alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d’Huez”, escribió el conjunto español en sus redes sociales.
Las últimas pruebas realizadas en el hospital descartaron fracturas. Einer Rubio será dado de alta esta misma noche para iniciar su recuperación tras el accidente que lo dejó fuera de la prestigiosa carrera francesa.
Ruta
“Este resultado es de todo el equipo”: Daniel Felipe Carvajal, tras ser 2° en la primera llegada en alto de la Vuelta de la Juventud 2026
Daniel Felipe Carvajal firmó una destacada actuación en la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud 2026 al cruzar la meta en la segunda posición en Sabanalarga, un resultado que le permitió ascender al octavo lugar de la clasificación general individual y consolidarse como la principal carta del GW Erco Sortfitness en la lucha por los puestos de privilegio de la carrera.
“Contento, fue una etapa muy exigente, todo el día hizo mucho calor, hubo fugas y ataques constantes. Al final logramos un bonito segundo lugar acá en este alto y ubicarnos octavos en la general”, dijo Carvajal, en declaraciones recogidas por su equipo.
La fracción, disputada entre Villanueva y Sabanalarga sobre 132 kilómetros, se corrió a un promedio de velocidad de 41,31 km/h y estuvo marcada por las altas temperaturas que acompañaron al pelotón durante gran parte del recorrido. El constante ritmo de carrera, los múltiples intentos de fuga y los ataques permanentes hicieron de esta una jornada selectiva desde los primeros kilómetros.
Carvajal respondió con inteligencia y potencia en el momento decisivo para finalizar segundo en la etapa, a tan solo nueve segundos Jaider Muñoz del equipo Sistecrédito. Gracias a este resultado, Carvajal se ubica octavo en la clasificación general, a 1 minuto y 25 segundos del líder de la competencia, manteniéndose en la pelea por un lugar de privilegio a falta de las jornadas más exigentes.
“En la definición había que tener calma, pensando en tomar la mejor decisión sin afectar a los demás. Decidí arrancar y eso me permitió conseguir una bonificación importante. Cada día esta carrera deja una enseñanza y seguimos aprendiendo junto a nuestros compañeros. Somos un equipo muy unido”, agregó el corredor del GW Erco Sortfitness.
La jornada, sin embargo, también dejó un momento amargo para el equipo. Nelson Jiménez fue protagonista durante la primera mitad de la competencia al integrar uno de los intentos de fuga del día. Cuando la carrera transitaba por un momento clave del recorrido, se presentó un enredón entre varios corredores que terminó provocando su caída.
“Quiero mandarle un saludo muy especial a Nelson. Hoy tuvo una caída muy fuerte y tuvo que retirarse porque se partió la clavícula. Espero que se recupere pronto. Este resultado es de todo el equipo y también va dedicado para él. Estamos muy contentos de ser parte de esta bonita familia del GW”, concluyo Carvajal.
*Con información Prensa GW Erco Sportfitness