Connect with us

Noticias

Con resultados en todo el país, el Ministerio del Deporte le rindió cuentas a los colombianos

Publicado

Hace 1 hora

el

Mindeporte fortaleció los procesos de formación deportiva. (Foto © Prensa Mindeporte)
Temas relacionados:
Anuncio

Noticias

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Kevin Quintero y Stefany Cuadrado, los abanderados de Colombia en la inauguración

Publicado

Hace 11 mins

el

24 julio, 2026

Por

Kevin Quintero y Stefany Cuadrado portarán la bandera de Colombia en la inauguración de los Centroamericanos. (Foto © COC)
Seguir leyendo

Ruta

Lorena Wiebes sale victoriosa en el inicio del Tour de Polonia Femenino con Romina Hinojosa en el top 20

Publicado

Hace 16 mins

el

24 julio, 2026

Por

La neerlandesa Lorena Wiebes ganó la primera etapa del Tour de Polonia Femenino 2026. (Foto © Team SD Worx-Protime)
Seguir leyendo

Noticias

Aprobación del laboratorio de control al dopaje se encuentra en riesgo por falta de un trámite administrativo

Publicado

Hace 2 horas

el

24 julio, 2026

Por

Colombia postuló su laboratorio ante la Agencia Mundial Antidopaje. (Foto © Mindeporte)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 1976-2026 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.