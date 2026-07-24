Noticias
Con resultados en todo el país, el Ministerio del Deporte le rindió cuentas a los colombianos
El Ministerio del Deporte le rindió cuentas a Colombia sobre la gestión desarrollada entre julio de 2025 y junio de 2026, un periodo en el que continuó fortaleciendo su presencia en las regiones y amplió el acceso al deporte, la recreación y la actividad física mediante programas, inversiones y proyectos que benefician a millones de colombianos.
La rendición, que fue transmitida por Canal Trece y las redes sociales de la entidad, presentó los principales avances alcanzados durante el último año en materia de infraestructura deportiva, fortalecimiento del Sistema Nacional del Deporte, apoyo al alto rendimiento, promoción de la recreación, la actividad física y el deporte escolar, así como las acciones dirigidas a garantizar una gestión pública más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía.
Desde el Viceministerio, el trabajo se concentró en ampliar la participación de las comunidades étnicas en la construcción de las políticas públicas del sector. Se culminó el 100 % de la consulta previa para la Política Pública de Juegos y Prácticas Ancestrales con 28 encuentros en 12 departamentos y la participación de más de 2.000 personas. También se construyó una hoja de ruta con el pueblo Rrom y, mediante un convenio de 550 millones de pesos con el CRIC, se fortalecieron procesos deportivos y recreativos que benefician a más de 1.000 personas de 138 comunidades indígenas.
En Fomento y Desarrollo, los Juegos Intercolegiados alcanzaron un récord de 643.000 niños, niñas y adolescentes inscritos en 2026, con una inversión de 64.500 millones de pesos. A esto se suman más de 123.000 estudiantes beneficiados con la Jornada Deportiva Escolar Complementaria y más de 368.000 colombianos vinculados a programas de actividad física. La recreación también llegó a miles de personas mediante estrategias como Mandalavida, Entremundos, Campamentos Juveniles y Nuevo Comienzo, mientras que iniciativas como Deportes+, los Juegos Nacionales Comunales, los Juegos Fronterizos, los Juegos de la Orinoquía y la Amazonía y los primeros Juegos de la Agenda Campesina fortalecieron la integración y la convivencia en los territorios.
El trabajo en Posicionamiento y Liderazgo Deportivo estuvo enfocado en el desarrollo del talento y el alto rendimiento. Con una inversión de 15.500 millones de pesos se apoyó la reserva deportiva nacional, que hoy reúne a 2.376 niños, niñas y adolescentes con proyección al alto rendimiento. Cerca de 500 deportistas hacen parte del programa Atleta Excelencia y reciben acompañamiento integral del Centro de Ciencias del Deporte. Este respaldo se refleja en cerca de 500 medallas obtenidas por Colombia en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile, los Juegos Sordolímpicos de Tokio y los Juegos Bolivarianos de Perú. Además, el ministerio apoyó 13 eventos internacionales y garantizó la realización de los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba y Sucre 2027 con una inversión superior a 167.000 millones de pesos.
La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control acompañó a 79 federaciones y 1.113 ligas deportivas mediante asistencia técnica y capacitación. Durante el último año realizó 37 encuentros territoriales, 22 jornadas de formación presencial y capacitó a más de 26.000 personas a través de la Escuela Virtual del Deporte. Además, gestionó más de 14.000 trámites, expidió más de 330 actos administrativos y atendió más de 1.300 quejas ciudadanas, fortaleciendo la transparencia y la legalidad en el Sistema Nacional del Deporte.
En materia de infraestructura, la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema entregó 19 escenarios recreodeportivos en 19 municipios de 13 departamentos, con una inversión superior a 177.000 millones de pesos. Estas obras benefician a más de un millón de personas, han generado cerca de 10.000 empleos e incorporan espacios adaptados para el deporte paralímpico y nuevas disciplinas. A la fecha, continúan en ejecución 69 proyectos en 65 municipios de 23 departamentos, con inversiones superiores a 676.000 millones de pesos.
Así mismo, la entidad continuó fortaleciendo las acciones para prevenir y atender las violencias basadas en género en el deporte; certificó a más de 9.900 personas a través de la Escuela Virtual del Deporte; reglamentó el Fondo Cuenta del Ministerio del Deporte y se lanzó la Cuenta Satélite del Deporte con el DANE.
Estos resultados reflejan una gestión orientada a ampliar las oportunidades para los colombianos, con programas e inversiones que hacen del deporte, la recreación y la actividad física un motor de inclusión y desarrollo en todo el país.
*Con Información Prensa Mindeporte
Noticias
Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Kevin Quintero y Stefany Cuadrado, los abanderados de Colombia en la inauguración
Colombia confirmó a los deportistas encargados de liderar el desfile de la delegación nacional en la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Los ciclistas Kevin Santiago Quintero y Stefany Cuadrado serán los abanderados del país en uno de los momentos más emblemáticos del certamen multideportivo.
La designación reconoce no solo sus recientes resultados deportivos, sino también el presente y el futuro del ciclismo colombiano. Ambos representan generaciones distintas, pero un mismo legado de excelencia que ha convertido a Colombia en una potencia continental y mundial en las pruebas de velocidad.
Kevin Quintero, referente mundial de la velocidad
Nacido en Palmira, Valle del Cauca, Kevin Santiago Quintero es uno de los máximos exponentes del ciclismo de pista colombiano en toda la historia. Entre sus principales logros sobresale el título de campeón mundial de keirin, conseguido en el Campeonato Mundial de Glasgow 2023, además de múltiples medallas en Copas de Naciones, Campeonatos Panamericanos y Juegos Panamericanos.
Quintero también representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, consolidándose como uno de los referentes del deporte nacional.
En los Juegos Centroamericanos y del Caribe buscará ampliar un palmarés que ya incluye importantes conquistas internacionales y liderará a la delegación colombiana durante el desfile inaugural.
Stefany Cuadrado, una promesa convertida en realidad
A sus 20 años, Stefany Cuadrado se ha consolidado como una de las grandes figuras emergentes del ciclismo colombiano. La antioqueña se comenzó a destacar desde las categorías juveniles y rápidamente dio el salto al alto rendimiento. En 2024 se proclamó campeona mundial júnior del keirin, resultado que confirmó su enorme proyección internacional.
Durante 2025 continuó sumando éxitos en el ciclo olímpico, conquistando títulos panamericanos y destacándose en los principales eventos internacionales de pista. Su potencia y capacidad competitiva la han convertido en una de las principales cartas colombianas para los próximos años.
Santo Domingo 2026 representa un nuevo desafío dentro de su crecimiento deportivo y, ahora, también el honor de portar la bandera nacional junto a uno de los grandes referentes de la velocidad mundial.
La elección de Kevin Quintero y Stefany Cuadrado simboliza la unión entre la experiencia y la renovación del deporte colombiano.
Mientras Quintero llega como un campeón mundial consolidado y referente internacional, Cuadrado representa la nueva generación que comienza a escribir su propia historia con actuaciones sobresalientes en los escenarios más importantes del mundo.
Juntos encabezarán el desfile de los 475 atletas colombianos que competirán durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, llevando en alto la bandera nacional ante miles de espectadores y las delegaciones del continente.
La ceremonia de apertura marcará el inicio oficial de una nueva edición del evento multideportivo más antiguo de América, y serán Kevin Quintero y Stefany Cuadrado quienes tendrán el privilegio de abrir el camino de Colombia hacia un nuevo capítulo en la historia del deporte nacional.
*Con Información Prensa Comité Olímpico Colombiano
Ruta
Lorena Wiebes sale victoriosa en el inicio del Tour de Polonia Femenino con Romina Hinojosa en el top 20
Con dominio del Team SD Worx-Protime arrancó el Tour de Polonia Femenino 2026. La neerlandesa Lorena Wiebes ganó la primera etapa, tras ser la más rápida al sprint, luego de recorrer 138,4 kilómetros entre la localidad Tomaszów Lubelski y la ciudad de Zamosc.
La pedalista europea, que esquivó de gran manera una caída en la última rotonda, superó a su compañera de equipo, la italiana Barbara Guarischi y a la belga Marthe Truyen (Fenix-Premier Tech), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La única latinoamericana en competencia, la mexicana Romina Hinojosa, del equipo belga Lotto Intermarché Ladies, entró en el pelotón en el puesto 20° con el mismo tiempo de la ganadora.
La carrera polaca para mujeres, que este año no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con la segunda etapa, una jornada totalmente llana de 117 kilómetros entre las ciudades de Włodawa y Lubartów.
Tour de Polonia Femenino (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Tomaszów Lubelski – Zamość (138,4 km)
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx-Protime
|3:17:12
|2
|Barbara Guarischi
|Team SD Worx-Protime
|m.t.
|3
|Marthe Truyen
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|4
|Josie Nelson
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|5
|Olga Wankiewicz
|MAT ATOM Deweloper Wroclaw
|m.t.
|6
|Alyssa Sarkisov
|USA
|m.t.
|7
|Fityus Lucie
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|8
|Sofia Ungerova
|MAT ATOM Deweloper Wroclaw
|m.t.
|9
|Katherine Sarkisov
|USA
|m.t.
|10
|Quinty Ton
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|20
|Romina Hinojosa
|Lotto-Intermarché Ladies
|m.t.
Noticias
Aprobación del laboratorio de control al dopaje se encuentra en riesgo por falta de un trámite administrativo
La saliente ministra del Deporte, Patricia Duque, quien impulsó la reactivación del laboratorio de control al dopaje en Bogotá con estándares internacionales, dejó todo listo para la aprobación de éste, sin embargo, todo está en riesgo por la falta de un trámite administrativo por parte del secretario general encargado.
Duque, que dejó el cargo poco antes de que inicie el nuevo gobierno, encauzó el proyecto en su administración dejándolo con independencia operativa y con el respaldo institucional para fortalecer la credibilidad de Colombia en materia antidopaje.
La Organización Nacional Antidopaje (ONAD), que funciona como un grupo de trabajo del Ministerio del Deporte, realiza algunas de sus más importantes acciones operativas gracias a un contrato que en los últimos años se ha suscrito con el Comité Paralímpico Colombiano, quien también es signatario del Código Mundial Antidopaje.
Como ejemplo de los controles antidopaje dentro y fuera de competencia, está el trabajo del comité con las autorizaciones de uso terapéutico, entre otras. Actualmente el convenio se encuentra en fase de aprobación por parte de la Secretaría General, desde el pasado 10 de julio. El gran riesgo es, que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) que supervisa y audita todas las actividades de la Organizaciones Antidopaje en el mundo, valida si la ONAD está o no cumpliendo con el Código Mundial Antidopaje.
Ser declarado el no cumplimiento de este requerimiento, deportivamente nos lleva a la prohibición de participación de seleccionados nacionales de Colombia en ciertos eventos. La situación es muy preocupante ya que el convenio está en riesgo por falta de un trámite administrativo que le corresponde a la secretaría general.