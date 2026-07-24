“Este resultado es de todo el equipo”: Daniel Felipe Carvajal, tras ser 2° en la primera llegada en alto de la Vuelta de la Juventud 2026

Daniel Felipe Carvajal firmó una destacada actuación en la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud 2026 al cruzar la meta en la segunda posición en Sabanalarga, un resultado que le permitió ascender al octavo lugar de la clasificación general individual y consolidarse como la principal carta del GW Erco Sortfitness en la lucha por los puestos de privilegio de la carrera.

“Contento, fue una etapa muy exigente, todo el día hizo mucho calor, hubo fugas y ataques constantes. Al final logramos un bonito segundo lugar acá en este alto y ubicarnos octavos en la general”, dijo Carvajal, en declaraciones recogidas por su equipo.

La fracción, disputada entre Villanueva y Sabanalarga sobre 132 kilómetros, se corrió a un promedio de velocidad de 41,31 km/h y estuvo marcada por las altas temperaturas que acompañaron al pelotón durante gran parte del recorrido. El constante ritmo de carrera, los múltiples intentos de fuga y los ataques permanentes hicieron de esta una jornada selectiva desde los primeros kilómetros.

Carvajal respondió con inteligencia y potencia en el momento decisivo para finalizar segundo en la etapa, a tan solo nueve segundos Jaider Muñoz del equipo Sistecrédito. Gracias a este resultado, Carvajal se ubica octavo en la clasificación general, a 1 minuto y 25 segundos del líder de la competencia, manteniéndose en la pelea por un lugar de privilegio a falta de las jornadas más exigentes.

“En la definición había que tener calma, pensando en tomar la mejor decisión sin afectar a los demás. Decidí arrancar y eso me permitió conseguir una bonificación importante. Cada día esta carrera deja una enseñanza y seguimos aprendiendo junto a nuestros compañeros. Somos un equipo muy unido”, agregó el corredor del GW Erco Sortfitness.

La jornada, sin embargo, también dejó un momento amargo para el equipo. Nelson Jiménez fue protagonista durante la primera mitad de la competencia al integrar uno de los intentos de fuga del día. Cuando la carrera transitaba por un momento clave del recorrido, se presentó un enredón entre varios corredores que terminó provocando su caída.

“Quiero mandarle un saludo muy especial a Nelson. Hoy tuvo una caída muy fuerte y tuvo que retirarse porque se partió la clavícula. Espero que se recupere pronto. Este resultado es de todo el equipo y también va dedicado para él. Estamos muy contentos de ser parte de esta bonita familia del GW”, concluyo Carvajal.

*Con información Prensa GW Erco Sportfitness