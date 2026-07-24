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“Este resultado es de todo el equipo”: Daniel Felipe Carvajal, tras ser 2° en la primera llegada en alto de la Vuelta de la Juventud 2026
Daniel Felipe Carvajal firmó una destacada actuación en la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud 2026 al cruzar la meta en la segunda posición en Sabanalarga, un resultado que le permitió ascender al octavo lugar de la clasificación general individual y consolidarse como la principal carta del GW Erco Sortfitness en la lucha por los puestos de privilegio de la carrera.
“Contento, fue una etapa muy exigente, todo el día hizo mucho calor, hubo fugas y ataques constantes. Al final logramos un bonito segundo lugar acá en este alto y ubicarnos octavos en la general”, dijo Carvajal, en declaraciones recogidas por su equipo.
La fracción, disputada entre Villanueva y Sabanalarga sobre 132 kilómetros, se corrió a un promedio de velocidad de 41,31 km/h y estuvo marcada por las altas temperaturas que acompañaron al pelotón durante gran parte del recorrido. El constante ritmo de carrera, los múltiples intentos de fuga y los ataques permanentes hicieron de esta una jornada selectiva desde los primeros kilómetros.
Carvajal respondió con inteligencia y potencia en el momento decisivo para finalizar segundo en la etapa, a tan solo nueve segundos Jaider Muñoz del equipo Sistecrédito. Gracias a este resultado, Carvajal se ubica octavo en la clasificación general, a 1 minuto y 25 segundos del líder de la competencia, manteniéndose en la pelea por un lugar de privilegio a falta de las jornadas más exigentes.
“En la definición había que tener calma, pensando en tomar la mejor decisión sin afectar a los demás. Decidí arrancar y eso me permitió conseguir una bonificación importante. Cada día esta carrera deja una enseñanza y seguimos aprendiendo junto a nuestros compañeros. Somos un equipo muy unido”, agregó el corredor del GW Erco Sortfitness.
La jornada, sin embargo, también dejó un momento amargo para el equipo. Nelson Jiménez fue protagonista durante la primera mitad de la competencia al integrar uno de los intentos de fuga del día. Cuando la carrera transitaba por un momento clave del recorrido, se presentó un enredón entre varios corredores que terminó provocando su caída.
“Quiero mandarle un saludo muy especial a Nelson. Hoy tuvo una caída muy fuerte y tuvo que retirarse porque se partió la clavícula. Espero que se recupere pronto. Este resultado es de todo el equipo y también va dedicado para él. Estamos muy contentos de ser parte de esta bonita familia del GW”, concluyo Carvajal.
*Con información Prensa GW Erco Sportfitness
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Vuelta de la Juventud: Jaider Muñoz gana la quinta etapa en el Alto de La Antena y consigue la tercera victoria del Sistecrédito
En el primer final picando hacia arriba, Jaider Muñoz aprovechó sus dotes de escalador y se impuso en la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, disputada entre el municipio de Villanueva y el Alto de La Antena, con un recorrido de 132 kilómetros.
El pedalista antioqueño, que consiguió la tercera victoria del Team Sistecrédito, salió victorioso luego de más de 3 horas de carrera. a nueve segundos del ganador entraron Daniel Felipe Carvajal (GW Erco Sportfitness) y Emerson Gordillo (NU Colombia), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Muñoz, que ya había ganado en otra edición de la Vuelta de la Juventud, fue el más fuerte en el ascenso final, mientras que su compañero de equipo, el boyacense Robert Plazas entró en la casilla 14° y salvó el liderato que sigue dominado por los hombres del Sistecrédito que acaparan las primeras cuatro posiciones.
La ronda colombiana para corredores sub-23 continuará esta sábado con la sexta etapa, la catalogada etapa reina con 152 kilómetros entre Macheta y el ascenso final al Alto del Cogollo, tras pasar por Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada, Paipa y Duitama.
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 5 | Villanueva -> Alto de La Antena (132 km)
|1
|Jaider Muñoz
|Team Sistecredito
|3:11:42
|2
|Daniel Felipe Carvajal
|GW Erco SportFitness
|0:09
|3
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|0:09
|4
|David Riaño
|Boyacá es para Vivirla
|0:12
|5
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|0:20
|6
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|0:20
|7
|William Colorado
|Nu Colombia
|0:20
|8
|Juan Sebastián Pinilla
|GW Erco SportFitness
|0:20
|9
|Jhohan Marín
|FUNRV – VIma – Machine
|0:20
|10
|Michael Moreno
|LMC Bogotá
|0:20
Clasificación General Individual
|1
|Robert Plazas
|Team Sistecrédito
|13:50:58
|2
|Mauricio Zapata
|Team Sistecrédito
|0:11
|3
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:36
|4
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:39
|5
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|0:49
|6
|Juan Camilo Espitia
|Avinal Alcaldia El Carmen de Viboral
|0:50
|7
|William Colorado
|Nu Colombia
|1:01
|8
|Daniel Felipe Carvajal
|GW Erco Sportfitness
|1:25
|9
|Jhohan Stiven Marín
|FUNRV -Vima – Machine
|1:25
|10
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:34
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Penoso accidente deja por fuera del Tour de Francia a Einer Rubio a dos jornadas del final
El pedalista boyacense Einer Rubio debió abandonar el Tour de Francia 2026 tras chocar abruptamente contra un carro en plena ascensión al mítico Alpe d’Huez.
Según los primeros relatos de lo sucedido, el pedalista colombiano tuvo que reducir la velocidad por la multitud que ocupaba la carretera y terminó impactando contra la ventana del vehículo acompañante del UAE Team Emirates-XRG.
El incidente, que no fue mostrado por la transmisión oficial de la carrera, se dio en los últimos kilómetros cuando el esloveno Tadej Pogacar pasó el escarabajo, el vehículo del equipo árabe sobrepasó a Rubio y justo al frente un aficionado se atravesó y el carro frenó bruscamente delante de él, ocasionando el accidente.
Una vez finalizada la jornada el Movistar actualizó su situación médica. “Einer Rubio ha recibido alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d’Huez”, escribió el conjunto español en sus redes sociales.
Las últimas pruebas realizadas en el hospital descartaron fracturas. Einer Rubio será dado de alta esta misma noche para iniciar su recuperación tras el accidente que lo dejó fuera de la prestigiosa carrera francesa.
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Tour de Francia: el implacable Tadej Pogacar conquista el coloso Alpe d’Huez con Richard Carapaz 3° y Harold Tejada 10°
La superestrella eslovena Tadej Pogacar vestido de amarillo quedó en la historia como uno de los triunfadores en el coloso Alpe d’Huez y consolidó su dominio abrumador en el Tour de Francia 2026, tras ganar implacablemente la decimonovena etapa, que contó con 3.500 metros de desnivel y un recorrido de 127,9 kilómetros.
El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG, que atacó desde la base de la subida final para descontar tres minutos de desventaja, fue escoltado por el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) y el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), quienes ingresaron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) cerrando el top 10.
La competencia como en días anteriores tuvo una numerosa fuga con más de 40 corredores en la que se colaron los escarabajos Einer Rubio (Movistar Team) y Harold Tejada (XDS Astana Team), y que estuvo integrada por figuras ilustres como Richard Carapaz, Adam Yates, Sepp Kuss, Thymen Arensman, Mads Pedersen y Ben O’Connor, entre otros.
La jornada de sufrimiento para muchos de los corredores tuvo un desenlace espectacular con Pogacar decantándole el tiempo perdido a los punteros a un ritmo asombroso. Con la fuga desintegrándose tras el cambio de ritmo del neerlandés Thymen Arensman que dejó solo en cabeza de carrera a Richard Carapaz, Sepp Kuss y Lenny Martínez. Al final, el trío cedió ante la aceleración de Tadej Pogacar.
La prestigiosa ronda francesa vivirá este sábado su vigesima etapa, la catalogada reina, con un recorrido súper montañoso de 170,9 kilómetros, que saldrá de Le Bourg d’Oisans y terminará nuevamente en el mítico Alpe d’Huez.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 19 | Gap – Alpe d’Huez (127,9 km)
|39
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|15:52
|98
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|28:39
|DNF
|Einer Rubio
|Movistar Team
|Se retiró
Clasificación General Individual
|16
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|1:17:35
|30
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:09:32
|41
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:34:34