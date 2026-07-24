Penoso accidente deja por fuera del Tour de Francia a Einer Rubio a dos jornadas del final

El pedalista boyacense Einer Rubio debió abandonar el Tour de Francia 2026 tras chocar abruptamente contra un carro en plena ascensión al mítico Alpe d’Huez.

Según los primeros relatos de lo sucedido, el pedalista colombiano tuvo que reducir la velocidad por la multitud que ocupaba la carretera y terminó impactando contra la ventana del vehículo acompañante del UAE Team Emirates-XRG.

El incidente, que no fue mostrado por la transmisión oficial de la carrera, se dio en los últimos kilómetros cuando el esloveno Tadej Pogacar pasó el escarabajo, el vehículo del equipo árabe sobrepasó a Rubio y justo al frente un aficionado se atravesó y el carro frenó bruscamente delante de él, ocasionando el accidente.

Una vez finalizada la jornada el Movistar actualizó su situación médica. “Einer Rubio ha recibido alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d’Huez”, escribió el conjunto español en sus redes sociales.

Las últimas pruebas realizadas en el hospital descartaron fracturas. Einer Rubio será dado de alta esta misma noche para iniciar su recuperación tras el accidente que lo dejó fuera de la prestigiosa carrera francesa.