Tour de Francia: el implacable Tadej Pogacar conquista el coloso Alpe d’Huez con Richard Carapaz 3° y Harold Tejada 10°

La superestrella eslovena Tadej Pogacar vestido de amarillo quedó en la historia como uno de los triunfadores en el coloso Alpe d’Huez y consolidó su dominio abrumador en el Tour de Francia 2026, tras ganar implacablemente la decimonovena etapa, que contó con 3.500 metros de desnivel y un recorrido de 127,9 kilómetros.

El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG, que atacó desde la base de la subida final para descontar tres minutos de desventaja, fue escoltado por el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) y el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), quienes ingresaron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) cerrando el top 10.

La competencia como en días anteriores tuvo una numerosa fuga con más de 40 corredores en la que se colaron los escarabajos Einer Rubio (Movistar Team) y Harold Tejada (XDS Astana Team), y que estuvo integrada por figuras ilustres como Richard Carapaz, Adam Yates, Sepp Kuss, Thymen Arensman, Mads Pedersen y Ben O’Connor, entre otros.



Tadej Pogacar durante la subida al Alpe d’Huez. (Foto © Tour de France)

La jornada de sufrimiento para muchos de los corredores tuvo un desenlace espectacular con Pogacar decantándole el tiempo perdido a los punteros a un ritmo asombroso. Con la fuga desintegrándose tras el cambio de ritmo del neerlandés Thymen Arensman que dejó solo en cabeza de carrera a Richard Carapaz, Sepp Kuss y Lenny Martínez. Al final, el trío cedió ante la aceleración de Tadej Pogacar.

La prestigiosa ronda francesa vivirá este sábado su vigesima etapa, la catalogada reina, con un recorrido súper montañoso de 170,9 kilómetros, que saldrá de Le Bourg d’Oisans y terminará nuevamente en el mítico Alpe d’Huez.

Tour de France (2.UWT)

Resultados Etapa 19 | Gap – Alpe d’Huez (127,9 km)

39 Sergio Higuita XDS Astana Team 15:52 98 Egan Bernal Netcompany INEOS 28:39 DNF Einer Rubio Movistar Team Se retiró



Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

Clasificación General Individual