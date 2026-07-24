Vuelta de la Juventud: Jaider Muñoz gana la quinta etapa en el Alto de La Antena y consigue la tercera victoria del Sistecrédito

En el primer final picando hacia arriba, Jaider Muñoz aprovechó sus dotes de escalador y se impuso en la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, disputada entre el municipio de Villanueva y el Alto de La Antena, con un recorrido de 132 kilómetros.

El pedalista antioqueño, que consiguió la tercera victoria del Team Sistecrédito, salió victorioso luego de más de 3 horas de carrera. a nueve segundos del ganador entraron Daniel Felipe Carvajal (GW Erco Sportfitness) y Emerson Gordillo (NU Colombia), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

Muñoz, que ya había ganado en otra edición de la Vuelta de la Juventud, fue el más fuerte en el ascenso final, mientras que su compañero de equipo, el boyacense Robert Plazas entró en la casilla 14° y salvó el liderato que sigue dominado por los hombres del Sistecrédito que acaparan las primeras cuatro posiciones.

La ronda colombiana para corredores sub-23 continuará esta sábado con la sexta etapa, la catalogada etapa reina con 152 kilómetros entre Macheta y el ascenso final al Alto del Cogollo, tras pasar por Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada, Paipa y Duitama.



Cristian Vélez, Jaider Muñoz y Robert Plazas, en el podio. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

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