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Vuelta de la Juventud: Jaider Muñoz gana la quinta etapa en el Alto de La Antena y consigue la tercera victoria del Sistecrédito
En el primer final picando hacia arriba, Jaider Muñoz aprovechó sus dotes de escalador y se impuso en la quinta etapa de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026, disputada entre el municipio de Villanueva y el Alto de La Antena, con un recorrido de 132 kilómetros.
El pedalista antioqueño, que consiguió la tercera victoria del Team Sistecrédito, salió victorioso luego de más de 3 horas de carrera. a nueve segundos del ganador entraron Daniel Felipe Carvajal (GW Erco Sportfitness) y Emerson Gordillo (NU Colombia), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Muñoz, que ya había ganado en otra edición de la Vuelta de la Juventud, fue el más fuerte en el ascenso final, mientras que su compañero de equipo, el boyacense Robert Plazas entró en la casilla 14° y salvó el liderato que sigue dominado por los hombres del Sistecrédito que acaparan las primeras cuatro posiciones.
La ronda colombiana para corredores sub-23 continuará esta sábado con la sexta etapa, la catalogada etapa reina con 152 kilómetros entre Macheta y el ascenso final al Alto del Cogollo, tras pasar por Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada, Paipa y Duitama.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
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Penoso accidente deja por fuera del Tour de Francia a Einer Rubio a dos jornadas del final
El pedalista boyacense Einer Rubio debió abandonar el Tour de Francia 2026 tras chocar abruptamente contra un carro en plena ascensión al mítico Alpe d’Huez.
Según los primeros relatos de lo sucedido, el pedalista colombiano tuvo que reducir la velocidad por la multitud que ocupaba la carretera y terminó impactando contra la ventana del vehículo acompañante del UAE Team Emirates-XRG.
El incidente, que no fue mostrado por la transmisión oficial de la carrera, se dio en los últimos kilómetros cuando el esloveno Tadej Pogacar pasó el escarabajo, el vehículo del equipo árabe sobrepasó a Rubio y justo al frente un aficionado se atravesó y el carro frenó bruscamente delante de él, ocasionando el accidente.
Una vez finalizada la jornada el Movistar actualizó su situación médica. “Einer Rubio ha recibido alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d’Huez”, escribió el conjunto español en sus redes sociales.
Las últimas pruebas realizadas en el hospital descartaron fracturas. Einer Rubio será dado de alta esta misma noche para iniciar su recuperación tras el accidente que lo dejó fuera de la prestigiosa carrera francesa.
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Tour de Francia: el implacable Tadej Pogacar conquista el coloso Alpe d’Huez con Richard Carapaz 3° y Harold Tejada 10°
La superestrella eslovena Tadej Pogacar vestido de amarillo quedó en la historia como uno de los triunfadores en el coloso Alpe d’Huez y consolidó su dominio abrumador en el Tour de Francia 2026, tras ganar implacablemente la decimonovena etapa, que contó con 3.500 metros de desnivel y un recorrido de 127,9 kilómetros.
El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG, que atacó desde la base de la subida final para descontar tres minutos de desventaja, fue escoltado por el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) y el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), quienes ingresaron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) cerrando el top 10.
La competencia como en días anteriores tuvo una numerosa fuga con más de 40 corredores en la que se colaron los escarabajos Einer Rubio (Movistar Team) y Harold Tejada (XDS Astana Team), y que estuvo integrada por figuras ilustres como Richard Carapaz, Adam Yates, Sepp Kuss, Thymen Arensman, Mads Pedersen y Ben O’Connor, entre otros.
La jornada de sufrimiento para muchos de los corredores tuvo un desenlace espectacular con Pogacar decantándole el tiempo perdido a los punteros a un ritmo asombroso. Con la fuga desintegrándose tras el cambio de ritmo del neerlandés Thymen Arensman que dejó solo en cabeza de carrera a Richard Carapaz, Sepp Kuss y Lenny Martínez. Al final, el trío cedió ante la aceleración de Tadej Pogacar.
La prestigiosa ronda francesa vivirá este sábado su vigesima etapa, la catalogada reina, con un recorrido súper montañoso de 170,9 kilómetros, que saldrá de Le Bourg d’Oisans y terminará nuevamente en el mítico Alpe d’Huez.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 19 | Gap – Alpe d’Huez (127,9 km)
|39
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|15:52
|98
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|28:39
|DNF
|Einer Rubio
|Movistar Team
|Se retiró
Clasificación General Individual
|16
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|1:17:35
|30
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:09:32
|41
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:34:34
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Lorena Wiebes sale victoriosa en el inicio del Tour de Polonia Femenino con Romina Hinojosa en el top 20
Con dominio del Team SD Worx-Protime arrancó el Tour de Polonia Femenino 2026. La neerlandesa Lorena Wiebes ganó la primera etapa, tras ser la más rápida al sprint, luego de recorrer 138,4 kilómetros entre la localidad Tomaszów Lubelski y la ciudad de Zamosc.
La pedalista europea, que esquivó de gran manera una caída en la última rotonda, superó a su compañera de equipo, la italiana Barbara Guarischi y a la belga Marthe Truyen (Fenix-Premier Tech), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La única latinoamericana en competencia, la mexicana Romina Hinojosa, del equipo belga Lotto Intermarché Ladies, entró en el pelotón en el puesto 20° con el mismo tiempo de la ganadora.
La carrera polaca para mujeres, que este año no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con la segunda etapa, una jornada totalmente llana de 117 kilómetros entre las ciudades de Włodawa y Lubartów.
Tour de Polonia Femenino (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Tomaszów Lubelski – Zamość (138,4 km)
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx-Protime
|3:17:12
|2
|Barbara Guarischi
|Team SD Worx-Protime
|m.t.
|3
|Marthe Truyen
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|4
|Josie Nelson
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|5
|Olga Wankiewicz
|MAT ATOM Deweloper Wroclaw
|m.t.
|6
|Alyssa Sarkisov
|USA
|m.t.
|7
|Fityus Lucie
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|8
|Sofia Ungerova
|MAT ATOM Deweloper Wroclaw
|m.t.
|9
|Katherine Sarkisov
|USA
|m.t.
|10
|Quinty Ton
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|20
|Romina Hinojosa
|Lotto-Intermarché Ladies
|m.t.