Ruta
Panamericano de Ruta: Walter Vargas repite la película por séptima vez y revalida el título de la contrarreloj
El gran especialista al cronómetro Walter Vargas, alcanzó este jueves en Montería su séptimo título panamericano en la prueba de contrarreloj individual. El corredor del Team Medellín-EPM subió a lo más alto del podio tras ratificar su potencial en esta modalidad, que tantas glorias le ha dado.
“Feliz de lo realizado, en una prueba que me gusta y que me da la clasificación al mundial. Creo que aquí damos un paso para estar en Montreal. Esta se convierte en la victoria más especial por lo que fue en casa”, dijo Vargas al finalizar la prueba.
Rodando a una velocidad promedio de 52,84 Km/h, Vargas ganó la medalla de oro al imponer un insuperable guarismo de 48 minutos 54 segundos, para los 43,1 kilómetros sobre los que se desarrolló esta prueba contra al cronómetro en territorio cordobés.
El pedalista antioqueño venció por 56 segundos al mexicano Eder Frayre, quien promedió 51,88 kms/h, para quedarse la medalla de plata. El tercer cajón del podio lo completó el uruguayo Eric Antonio Fagúndez, quien cedió 1 minuto y 12 segundos con Vargas. El otro colombiano en competencia Rodrigo Contreras no tuvo un buen día y terminó en el 6° puesto.
Campeonato Panamericano de Ruta – CRI
Resultados Contrarreloj » Montería (43,1 km)
|1
|Walter Vargas
|Colombia
|48:56
|2
|Eder Frayre
|Mexico
|0:54
|3
|Eric Antonio Fagúndez
|Uruguay
|1:12
|4
|Diego De Jesús Mendes
|Brasil
|1:14
|5
|Héctor Quintana
|Chile
|1:27
|6
|Rodrigo Contreras
|Colombia
|2:13
|7
|Nicholas Narraway
|Bermuda
|2:27
|8
|Edgar David Cadena
|México
|2:57
|9
|Kaden Hopkins
|Bermuda
|3:02
|10
|Joseph Gerardo Ramírez
|Costa Rica
|3:30
|11
|Gabriel Metzger
|Brasil
|4:05
|12
|Francisco Peñuela
|Venezuela
|4:27
|13
|Cory Williams
|Belice
|4:28
|14
|Donovan Ramírez
|Costa Rica
|5:24
|15
|Bolívar Espinosa
|Panamá
|5:58
Ruta
1-2 para México en la crono sub-23 del Panamericano de Ruta Montería 2026; Jerónimo Calderón completa el podio
Los pedalistas mexicanos sub-23 se adueñaron de las medallas de oro y plata en la contrarreloj sub-23 del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, que se lleva a cabo en Montería, Córdoba. Sebastián Ruiz se clasificó primero por delante de su compatriota José Juan Prieto.
El podio lo cerró el antioqueño Jerónimo Calderón al imponer un registro de 43 minutos 8 segundos, para los 36 kilómetros sobre los que se desarrolló esta prueba en la capital del departamento de Córdoba, que le valió para colgarse la presea de bronce.
El top 5 lo completaron el argentino Nehuen Erripa y el ecuatoriano Kevin Navas, mientras que el otro colombiano en competencia, Juan Diego Quintero, se clasificó 6° a 1:53 del ganador.
Con esta nueva presea, la delegación colombiana comanda la tabla de medallería, con dos de oro, una de plata y dos de bronce, en las competencias que se disputan en el departamento de Córdoba.
Campeonato Panamericano de Ruta – CRI
Resultados Contrarreloj » Montería (36 km)
|1
|Sebastián Ruiz
|México
|42:02
|2
|José Juan Prieto
|México
|0:44
|3
|Jerónimo Calderón
|Colombia
|1:08
|4
|Nehuen Erripa
|Argentina
|1:36
|5
|Kevin Navas
|Ecuador
|1:42
|6
|Juan Diego Quintero
|Colombia
|1:53
|7
|Vicente Cárdenas
|Chile
|2:53
|8
|José Sancho
|Costa Rica
|4:00
|9
|Amauri Pérez
|Puerto Rico
|4:54
|10
|Jaylen Briceño
|Belice
|5:23
|11
|Jesús Goyo
|Venezuela
|5:49
|12
|Facundo Arias
|Chile
|6:18
|13
|Jadian Neaves
|Trinidad & Tobago
|7:16
|14
|Denver Alphonse
|Santa Lucía
|9:46
|15
|Giovanni Fonseca
|Nicaragua
|10:0
Ruta
Alec Segaert consigue una espectacular victoria en la clásica francesa del Gran Premio de Denain con Juan Sebastián Molano 16°
¡Coronó la fuga! Alec Segaert consiguió una espectacular victoria en la clásica francesa del Gran Premio de Denain. El belga del Bahrain Victorious, que atacó a menos de 5 kilómetros del final, aguantó y logró sumar su primer éxito del año a su incipiente palmarés profesional.
El podio de la carrera francesa lo completaron el belga Milan Menten (Lotto-Intermarché), en el segundo puesto y el francés Anthony Turgis (Team TotalEnergies) en el tercer lugar.
El único pedalista colombiano en competencia, el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), campeón en 2023, no contó con las fuerzas suficientes para esprintar y llegó en la casilla 16° a dos segundos del ganador.
La carrera estuvo fuertemente marcada por los exigentes tramos adoquinados que la prueba comparte con la famosa París-Roubaix, donde el desgaste fue seleccionando al grupo principal, en el que solo se reportaron 27 pedalistas.
Resultados Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut (1.Pro)
Denain – Denain (200,4 km)
|1
|Alec Segaert
|Bahrain Victorious
|4:21:23
|2
|Milan Menten
|Lotto-Intermarché
|0:02
|3
|Anthony Turgis
|Team TotalEnergies
|0:02
|4
|Henri Uhlig
|Alpecin-Premier Tech
|0:02
|5
|Axel Zingle
|Team Visma | Lease a Bike
|0:02
|6
|Arne Marit
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:02
|7
|Axel Huens
|Groupama-FDJ United
|0:02
|8
|Jenthe Biermans
|Cofidis
|0:02
|9
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|0:02
|10
|Gianluca Pollefliet
|Decathlon CMA CGM Team
|0:02
|11
|Zak Erzen
|Bahrain Victorious
|0:02
|12
|António Morgado
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
|13
|Ward Vanhoof
|Team Flanders-Baloise
|0:02
|14
|Léandre Lozouet
|CIC Pro Cycling Academy
|0:02
|15
|Toon Aerts
|Lotto-Intermarché
|0:02
|16
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
Ruta
La Vuelta a México regresaría en 2027; Colombia espera volver a brillar ante Isaac del Toro
El ciclismo mexicano quiere volver a poner una de sus carreras más emblemáticas en el mapa internacional. La Vuelta a México podría regresar en 2027, en lo que sería un paso importante dentro del proceso de reestructuración y relanzamiento que vive este deporte en el país norteamericano. La intención de sus impulsores es recuperar la prueba con ambición, proyección internacional y el deseo de contar con figuras de primer nivel.
La histórica ronda mexicana tuvo su primera edición en 1948 y forma parte de la memoria grande del ciclismo latinoamericano. A lo largo de los años se disputó bajo distintos formatos y nombres, y su última versión se celebró en 2015 como la Vuelta México Telmex. En su palmarés figuran corredores de peso y referentes del pedal continental, en una carrera que durante décadas fue una vitrina clave para el ciclismo de América Latina.
El proyecto de resucitar la carrera llega en un momento especial para el ciclismo de México, impulsado en buena parte por el crecimiento de Isaac del Toro, una de las grandes referencias del pelotón latinoamericano actual tras su irrupción internacional. La idea sería ubicar la Vuelta a México en una franja temprana del calendario, probablemente en enero, y buscar una categoría que permita atraer equipos de alto nivel. Entre los grandes anhelos aparece incluso la posibilidad de ver en la prueba al propio Del Toro y al UAE Team Emirates-XRG.
Detrás de esta nueva apuesta aparece la Unión Ciclista de México, organismo que asumió el reto de reconstruir institucionalmente este deporte en el país y de devolverle visibilidad en el escenario internacional. Más allá de lo deportivo, el eventual regreso de la carrera tendría un valor simbólico muy fuerte: recuperar una prueba por etapas de tradición, historia y alcance regional reforzaría el calendario latinoamericano y abriría una nueva vitrina para corredores, equipos y patrocinadores.
Además, la historia de la Vuelta a México también tiene una marcada huella colombiana. El ciclismo nacional suma ocho títulos en la ronda mexicana, desde la primera conquista de Julio César Ortegón en 1991, hasta la más reciente de Francisco Colorado en 2015, precisamente en la última edición disputada. En ese recorrido quedaron también páginas memorables para los escarabajos, incluidas las barridas completas del podio en 2003, 2010 y 2012, confirmando el profundo vínculo competitivo que Colombia ha tenido con la carrera azteca.
Y si la Vuelta a México regresa en 2027, todo indica que volverá a tener acento colombiano. Por historia, tradición y cercanía con el calendario continental, no sería extraño ver nuevamente a equipos y corredores colombianos en la línea de partida, esta vez enfrentando, ojalá, a Isaac del Toro, la nueva gran sensación del ciclismo mexicano. Sería, en cierto modo, una escena que conecta generaciones: así como en su momento los escarabajos midieron fuerzas en suelo azteca con referentes de la talla de Raúl Alcalá, ahora podrían hacerlo frente al corredor llamado a liderar una nueva era para el ciclismo de su país.
Si el proyecto logra concretarse, 2027 podría marcar el renacimiento de una carrera con peso histórico y enorme potencial. México quiere volver a tener su gran vuelta, y Colombia, que tantas veces fue protagonista en esas carreteras, seguramente volverá a sentirse parte de una historia que aún tiene capítulos por escribir.