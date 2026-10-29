El ciclismo de ruta colombiano ya tiene sus nombres para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Dos jóvenes ciclistas lideran la representación de Colombia en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, un evento histórico que se celebrará del 31 de octubre al 13 de noviembre. Juan Esteban Sánchez y Salomé Vargas han sido los pedalistas seleccionados para vestir los colores nacionales en la modalidad de ciclismo de ruta. Ambos deportistas asumen el reto de competir al más alto nivel en un escenario sin precedentes para el olimpismo juvenil.

La delegación colombiana está conformada por un selecto grupo de 22 deportistas, integrado por 10 mujeres y 12 hombres de distintas disciplinas. Esta competencia adquiere un significado especial a nivel global, ya que Dakar 2026 se convertirá oficialmente en el primer evento olímpico en la historia que se celebre en territorio africano. El certamen promete ser una vitrina excepcional para las futuras estrellas del deporte mundial.



Juan Esteban Sánchez, el actual campeón panamericano júnior de la ruta, también estará en Dakar 2026.(Foto Anderson Bonilla © RMC)

De los 22 atletas que viajarán a territorio africano, 16 de ellos se han consolidado gracias a su paso por los programas de formación y desarrollo del Ministerio del Deporte. Esto demuestra la efectividad de los procesos de detección de talentos en las regiones colombianas.

Con las maletas llenas de ilusiones, el ciclismo de ruta colombiano buscará ratificar su prestigio internacional en las carreteras senegalesas. La presencia de Sánchez y Vargas en las justas de la juventud ratifica el recambio generacional de una de las disciplinas que más glorias le ha entregado al país, encendiendo la expectativa de todo un país que seguirá de cerca cada pedalazo.