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El ciclismo de ruta colombiano ya tiene sus nombres para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Dos jóvenes ciclistas lideran la representación de Colombia en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, un evento histórico que se celebrará del 31 de octubre al 13 de noviembre. Juan Esteban Sánchez y Salomé Vargas han sido los pedalistas seleccionados para vestir los colores nacionales en la modalidad de ciclismo de ruta. Ambos deportistas asumen el reto de competir al más alto nivel en un escenario sin precedentes para el olimpismo juvenil.
La delegación colombiana está conformada por un selecto grupo de 22 deportistas, integrado por 10 mujeres y 12 hombres de distintas disciplinas. Esta competencia adquiere un significado especial a nivel global, ya que Dakar 2026 se convertirá oficialmente en el primer evento olímpico en la historia que se celebre en territorio africano. El certamen promete ser una vitrina excepcional para las futuras estrellas del deporte mundial.
De los 22 atletas que viajarán a territorio africano, 16 de ellos se han consolidado gracias a su paso por los programas de formación y desarrollo del Ministerio del Deporte. Esto demuestra la efectividad de los procesos de detección de talentos en las regiones colombianas.
Con las maletas llenas de ilusiones, el ciclismo de ruta colombiano buscará ratificar su prestigio internacional en las carreteras senegalesas. La presencia de Sánchez y Vargas en las justas de la juventud ratifica el recambio generacional de una de las disciplinas que más glorias le ha entregado al país, encendiendo la expectativa de todo un país que seguirá de cerca cada pedalazo.
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Ciclo-Retro: un repaso a todos los títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Guatemala
La Vuelta a Guatemala, que este año disputa su sexagésima quinta edición, cuenta con grandes actuaciones de los escarabajos, quienes han sido protagonistas de primer orden a lo largo de su historia, por eso es bueno recordarla.
La prestigiosa carrera centroamericana, que llegó al mundo del ciclismo en 1957, cuenta con 27 títulos colombianos. El antioqueño Hernán Medina Calderón fue el primer corredor nacional en ganarla en 1958.
Los pedalistas de Colombia a lo largo de todas las ediciones que se han disputado consiguieron hacer en 15 ocasiones el 1-2-3 en la historia de la ronda guatemalteca. La última vez fue el año pasado con Óscar Santiago Garzón 1°, Carlos Gutiérrez 2° y Cristian Camilo Muñoz 3°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de todos los títulos de los colombianos, en una de las carreras más importantes de Centroamérica y que actualmente hace parte del calendario UCI.
TÍTULOS COLOMBIANOS EN LA VUELTA A GUATEMALA
2025 🥇 Óscar Santiago Garzón🥈 Carlos Gutiérrez 🥉 Cristian Muñoz
2024 🥇 Róbinson López 🥈 Mardoqueo Vásquez 🥉 David González
2014 🥇 Alex Cano 🥈 Francisco Colorado 🥉 Óscar Sevilla
2013 🥇 Óscar Sánchez 🥈 Jonathan Millán 🥉 Juan Sebastián Tamayo
2012 🥇 Ramiro Rincón 🥈 Freddy Piamonte 🥉 Román Villalobos
2010 🥇 Giovanni Báez 🥈 Juan Pablo Suárez 🥉 Francisco Colorado
2003 🥇 César Salazar 🥈 Julio César Rangel 🥉 Mauricio Ortega
2002 🥇 Víctor Hugo González 🥈 José Daniel Bernal 🥉 Amílcar Gramajo
2001 🥇 Gregorio Ladino 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Álvaro Lozano
1998 🥇 Ismael Sarmiento 🥈 Ubaldo Mesa 🥉 Julio César Rangel
1996 🥇 Graciano Fonseca 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Raúl Gómez Suárez
1995 🥇 Jairo Hernández 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Luis Cárdenas
1993 🥇 José Robles 🥈 Luis Cárdenas 🥉 José Castelblanco
1992 🥇 José Castelblanco 🥈 Jair Bernal 🥉 Hugo Bolívar
1990 🥇 Adolfo Rico 🥈 Raúl Gómez 🥉 Edín Roberto Nova
1989 🥇 Dinael Vargas 🥈 Edín Roberto Nova 🥉 Jair Bernal
1987 🥇 Orlando Castillo 🥈 Jair Bernal 🥉 Dubán Ramírez
1986 🥇 Josué López 🥈 Juan Carlos Arias 🥉 Marco Quezada
1985 🥇 Héctor Julio Patarroyo 🥈 Robenson Pacheco 🥉 Andrés Brenes
1982 🥇 Rafael Tolosa 🥈 Martín Ramírez 🥉 Jesús María Segura
1980 🥇 Samuel Cabrera 🥈 Israel Corredor 🥉 Antônio Silvestre
1977 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Carlos Julio Siachoque 🥉 Luis Enrique Murillo
1976 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Wilfredo Insuasti 🥉 Carlos Julio Siachoque
1973 🥇 Luis Leonardo Tovar 🥈 Carlos Campaña 🥉 Alberto Duarte
1964 🥇 Rubén Darío Gómez 🥈 Pablo Hernández 🥉 Juan Pontaza
1960 🥇 Jorge Alfonso Luque 🥈 Eduardo Bustos 🥉 Aureliano Cuque
1958 🥇 Hernán Medina Calderón 🥈 Honorio Rúa 🥉 Roberto Buitrago
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Germán Darío Gómez extiendió su contrato con el equipo ProTeam de Alberto Contador
El equipo Polti VisitMalta anunció la renovación del colombiano Germán Darío Gómez, que continuará vinculado al conjunto ProTeam de la Fundación Contador durante el próximo año.
“Me encuentro muy contento y agradecido de poder seguir formando parte del equipo la próxima campaña. Ha sido un año difícil para mí, pero el equipo me ha respaldado de la mejor manera y me ha apoyado mucho”, dijo Gómez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El pedalista santandereano de 25 años será pieza importante de la estructura en la temporada 2027, después de un 2026 muy complicado para el corredor nacional, en el que solo tuvo siete días de competición.
“Saber que tengo la oportunidad de continuar me llena de motivación para afrontar un nuevo año con ganas de competir, hambre de victoria y muchas ganas de dar lo mejor de mí sobre la bicicleta”, agregó el escarabajo, que cumplirá su cuarta campaña en el Polti VisitMalta.
Por su parte Giovanni Ellena, director deportivo, también valoró la continuidad del colombiano: “Es muy importante que haya vuelto a competir. Lo hemos echado de menos durante la temporada y será un corredor muy importante el próximo año por sus características, especialmente en las jornadas de montaña”.
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Santiago Buitrago terminó la temporada 2026 como el mejor colombiano en el ranking de la UCI
Concluida oficialmente la temporada 2026 del ciclismo mundial, le hechamos un vistazo a como quedaron los colombianos en al ranking de la Unión Ciclista Internacional, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas y que comanda sin afugias el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) con 9.331 puntos.
Para encontrar al primer nacional de la lista hay que bajar hasta el puesto 61°, donde hallamos a Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). El bogotano, que el proximo año correrá para el NSN Cycling Team, terminó como el mejor el escarabajo del escalafón con 1.293 puntos.
Dentro de la lista de los 100 mejores del mundo se encuantran clasificados otros dos corredores nacionales; el zipaquireño Egan Bernal, del Ineos Netcompany, finalizó el año en la posición 71°, mientras que el huilense Harold Tejada, vistiendo los colores del XDS Astana Team, se situó muy cerca en la casilla 73°, cerrando así el balance de los principales referentes de Colombia en el pelotón internacional.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta los veinte mejores pedalistas nacionales del ranking de la UCI.
POSICIONES DE LOS COLOMBIANOS EN EL RANKING UCI