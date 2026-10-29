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Ruta

El ciclismo de ruta colombiano ya tiene sus nombres para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Publicado

Hace 2 horas

el

La antioqueña Salomé Vargas representará a Colombia en el ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. (Foto © FCC)
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Ruta

Ciclo-Retro: un repaso a todos los títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Guatemala

Publicado

Hace 3 horas

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29 octubre, 2026

Por

Samuel Cabrera (Q.E.P.D), campeón de la Vuelta a Guatemala en 1980. (Foto © RMC)
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Ruta

Germán Darío Gómez extiendió su contrato con el equipo ProTeam de Alberto Contador

Publicado

Hace 4 horas

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29 octubre, 2026

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El santandereano Germán Darío Gómez continuará en las filas del Polti VisitMalta en 2027. (Foto © Team Polti VisitMalta)
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Ruta

Santiago Buitrago terminó la temporada 2026 como el mejor colombiano en el ranking de la UCI

Publicado

Hace 6 horas

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29 octubre, 2026

Por

El bogotano Santiago Buitrago, que ganó la montaña en la Vuelta a España 2026, terminó la temporada 2026 como el mejor colombiano del ranking de la UCI. (Foto Bahrain - Victorious © Sprint Cycling)
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