La UCI confirma la fecha de la Vuelta al Táchira 2027; mantendrá su formato de diez etapas

El Giro de Italia presentó oficialmente en Roma el recorrido de su edición 110, una de las más exigentes de los últimos tiempos. La primera gran vuelta de la temporada 2027 contará con un trazado sumamente montañoso de 3.418 kilómetros y un imponente desnivel acumulado de 50.250 metros. Con este diseño, la organización busca asegurar un espectáculo vibrante de principio a fin, consolidando a la ronda italiana como la cita por excelencia para los mejores escaladores del pelotón internacional.

La famosa ‘Corsa Rosa’ comenzará el sábado 8 de mayo con una etapa de 172 kilómetros en Trieste, ciudad que acogerá tanto la salida como la llegada de la jornada inaugural. La internacionalización de la carrera llegará muy pronto, ya que al día siguiente el pelotón vivirá una breve incursión en Eslovenia durante la segunda etapa, la cual unirá a las localidades de Liubliana y Koper. Tras este arranque transfronterizo, la caravana ciclista se adentrará por completo en territorio italiano para afrontar tres semanas de pura intensidad.

El diseño del recorrido promete emociones fuertes y batallas memorables gracias a la inclusión de siete exigentes llegadas en alto y dos jornadas clave al cronómetro. Esta combinación obligará a los aspirantes a la clasificación general a mantener una regularidad absoluta, donde el cronómetro penalizará a los escaladores puros y los empinados ascensos dictarán la sentencia definitiva de la competencia.

La alta montaña será el escenario donde se decidirá la gloria, destacando el regreso de cumbres que forman parte de la mitología del ciclismo italiano. Los míticos ascensos a Gavia, Mortirolo y el temible Monte Zoncolan seguramente definirán el rumbo de la prueba antes del broche final en Roma, ciudad que por quinta edición consecutiva coronará al portador definitivo de la prestigiosa maglia rosa.



Nairo Quintana subiendo al Monte Zoncolan en el Giro de Italia 2014. (Foto © RMC)

Datos clave del recorrido del Giro 2027

• Grande Partenza en Italia y con Guiño a Pogacar: arrancará en Trieste con una etapa de 172 kilómetros y pasará por Eslovenia, la tierra de Tadej Pogacar en su segunda jornada.

• Dos jornadas al cronómetro: tendrá dos jornadas que totalizan 56,9 kilómetros: una cronoescalada de 19,6 km en la etapa 7 (Sulmona-Campo di Giove) y una crono llana de 37,3 km en la etapa 15, que conectará el Autódromo de Monza con Milán.

• Grandes Montañas y Finales en Alto Imperdibles: Habrá un total de 7 finales en alto. Regresan míticas subidas de la historia del ciclismo como el Monte Zoncolan (por Ovaro, etapa 20), un doble paso por el Mortirolo y el Passo Gavia (Cima Coppi de la edición), donde Nairo Quintana gestó su victoria en el Giro 2014.

• Final Romano: Fiel a la tradición reciente, terminará con un circuito urbano en Roma.