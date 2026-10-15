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Pista

Harrie Lavreysen agigantó su leyenda y se coronó campeón mundial del keirin; Cristian Ortega llegó a semifinales

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El neerlandés Harrie Lavreysen agigantó su leyenda y se consagró campeón mundial del Kerin. (Foto © UCI Track Cycling)
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Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026: se conocieron a los primeros campeones

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La neerlandesa Lorena Wiebes agigantó su leyenda al conquistar su tercer título mundial consecutivo en el scratch. (Foto © UCI Track Cycling)
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La UCI visitó el Velódromo de Mosquera de cara a su homologación internacional

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13 octubre, 2026

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Así luce la parte interior del velódromo de Mosquera. (Foto © RMC)
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