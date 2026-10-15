Harrie Lavreysen agigantó su leyenda y se coronó campeón mundial del keirin; Cristian Ortega llegó a semifinales

El neerlandés Harrie Lavreysen se coronó campeón de la prueba de keirin en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026, sumando una nueva presea dorada a su gran palmarés. El vigente campeón olímpico ratificó su condición de favorito con una exhibición de potencia inapelable sobre el velódromo. Con este triunfo, el velocista estira su ventaja histórica como el ciclista con más medallas de oro en la historia de las citas mundiales

El podio de la competencia se completó con el alemán Maximilian Dörnbach, quien se quedó con la medalla de plata, y el japonés Shinji Nakano, acreedor del bronce. Ambos corredores intentaron seguirle el ritmo al pedalista de los Países Bajos en la última vuelta, pero tuvieron que conformarse con disputar las posiciones secundarias ante la clara superioridad del monarca de la velocidad.



Harrie Lavreysen estuvo implacable en la prueba del keirin. (Foto © UCI Track Cycling)

Por el lado de la representación sudamericana, el colombiano Cristian Ortega se destacó como el mejor de la región al avanzar firmemente hasta las semifinales. Aunque no logró acceder a la serie por las medallas, Ortega se ubicó en el puesto 12° de la clasificación general, demostrando su crecimiento competitivo ante la élite internacional.

La suerte fue distinta para los otros dos competidores suramericanos que tomaron la partida. El también colombiano Kevin Quintero, y el argentino Lucas Villar no consiguieron superar la exigente primera ronda de emparejamientos, quedando eliminados de forma prematura en una jornada dominada de principio a fin por los europeos.

RESULTADOS FINALES

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