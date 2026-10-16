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Mundial de Pista Shanghái 2026: oro, arcoíris y récord del mundo para Jonathan Milan en la persecución individual
El ciclismo de pista vivió una jornada histórica en el velódromo de Shanghái, donde el italiano Jonathan Milan se consagró campeón del mundo en la modalidad de persecución individual, culminando un día perfecto en el que también destrozó el récord mundial de la especialidad.
Milan demostró un dominio absoluto de principio a fin. Horas antes de la gran final, Milan ya había avisado de lo que era capaz al registrar un tiempo estratosférico de 3:58.850, estableciendo una nueva plusmarca histórica que dejó boquiabiertos a los asistentes.
En la carrera por la medalla de oro, el italiano mantuvo el ritmo demoledor para subirse a lo más alto del podio. La plata quedó en manos del danés Frederik Madsen. Por su parte, el también italiano y referente de la disciplina, Filippo Ganna, se quedó con la medalla de bronce, completando un podio de altísimo nivel.
Con este triunfo, Jonathan Milan consolidó su estatus como uno de los ciclistas más polivalentes y dominantes del pelotón internacional, brillando con la misma fuerza en los embalajes de las grandes vueltas de ruta que en las maderas del velódromo.
RESULTADOS PERSECUCIÓN INDIVIDUAL
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Shanghái 2026: Jeffrey Hoogland recupera el trono mundial en el kilómetro con Cristian Ortega en el Top 15
Jeffrey Hoogland volvió a la cima mundial de la mítica prueba, popularmente conocida como «el kilómetro», en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026, que se celebra en el Velódromo de Shanghái, China. Con una demostración absoluta de potencia y velocidad, el ciclista neerlandés detuvo el cronómetro en un imponente tiempo de 58.713 segundos durante la gran final. De esta manera, el actual poseedor del récord mundial de la distancia recuperó su corona tras haber cedido el trono en las ediciones anteriores de la competencia.
El podio de la prueba lo completaron el joven talento francés Étienne Oliviero, quien se quedó con la medalla de plata con una marca de 59.365 segundos, mientras que el británico Joseph Truman se colgó el bronce al registrar 59.414 segundos en una definición de infarto que exigió el máximo esfuerzo físico de los competidores.
El único colombiano en competencia, el barranquillero Cristian Ortega ocupó el puesto 15° en la clasificación general de la especialidad. El vigente campeón panamericano del kilómetro y reciente medallista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 registró un tiempo de 1:01.661 en la ronda clasificatoria. Pese a desplegar un gran nivel sobre el óvalo asiático, el esfuerzo no le alcanzó para entrar en el selecto grupo de los ocho finalistas.
Con este triunfo en territorio asiático, Hoogland ratificó su estatus como el indiscutible monarca de la contrarreloj, sumando un nuevo maillot arcoíris a su palmarés. El pedalista de los Países Bajos cerró así una jornada histórica en Shanghái, consolidando su legado en el ciclismo de pista. Por su parte, Ortega sumó más experiencia internacional en su proceso de preparación deportiva de cara a los desafíos del ciclo olímpico.
RESULTADOS PRUEBA DEL KILÓMETRO
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Harrie Lavreysen agigantó su leyenda y se coronó campeón mundial del keirin; Cristian Ortega llegó a semifinales
El neerlandés Harrie Lavreysen se coronó campeón de la prueba de keirin en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026, sumando una nueva presea dorada a su gran palmarés. El vigente campeón olímpico ratificó su condición de favorito con una exhibición de potencia inapelable sobre el velódromo. Con este triunfo, el velocista estira su ventaja histórica como el ciclista con más medallas de oro en la historia de las citas mundiales
El podio de la competencia se completó con el alemán Maximilian Dörnbach, quien se quedó con la medalla de plata, y el japonés Shinji Nakano, acreedor del bronce. Ambos corredores intentaron seguirle el ritmo al pedalista de los Países Bajos en la última vuelta, pero tuvieron que conformarse con disputar las posiciones secundarias ante la clara superioridad del monarca de la velocidad.
Por el lado de la representación sudamericana, el colombiano Cristian Ortega se destacó como el mejor de la región al avanzar firmemente hasta las semifinales. Aunque no logró acceder a la serie por las medallas, Ortega se ubicó en el puesto 12° de la clasificación general, demostrando su crecimiento competitivo ante la élite internacional.
La suerte fue distinta para los otros dos competidores suramericanos que tomaron la partida. El también colombiano Kevin Quintero, y el argentino Lucas Villar no consiguieron superar la exigente primera ronda de emparejamientos, quedando eliminados de forma prematura en una jornada dominada de principio a fin por los europeos.
RESULTADOS FINALES
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Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026: se conocieron a los primeros campeones
El Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026 arrancó con fuerza en Shanghái, China, entregando las primeras medallas de oro de la competición. La gran figura de la jornada de apertura fue Lorena Wiebes, quien agigantó su leyenda al conquistar su tercer título mundial consecutivo en la exigente modalidad de scratch. La velocista neerlandesa demostró una vez más su superioridad en el óvalo asiático al cruzar la meta por delante de la irlandesa Lara Gillespie y la portuguesa María Martins, quienes completaron un podio de altísimo nivel.
La velocidad por equipos masculina ratificó el poderío de los Países Bajos en las pruebas de potencia pura. El combinado neerlandés se adjudicó la medalla de oro tras imponerse en una vibrante final al equipo de Australia, que se quedó con la plata, mientras que la delegación local de China celebró ante su público al adueñarse de la medalla de bronce.
Por su parte, la velocidad por equipos femenina desató la euforia local en el velódromo de Shanghái. Las ciclistas de China hicieron respetar su casa y se coronaron campeonas del mundo con una exhibición de velocidad implacable. Las asiáticas superaron a la escuadra de Gran Bretaña, que debió conformarse con el segundo puesto, mientras que el representativo de Alemania cerró la jornada al asegurar el tercer cajón del podio.
La competencias de la cita mundialista continuarán este jueves y Colombia estará presente con Stefany Cuadrado, en la clasificación de los 200 metros lanzados y las rondas eliminatorias de la velocidad femenina, mientras que Kevin Quintero y Cristian Ortega, en la primera ronda del keirin masculino y las instancias previstas para esta modalidad.
Programación del Jueves, 15 de octubre
- Keirin masculino: primera ronda
- Velocidad individual femenina: clasificación
- Keirin masculino: repescas
- Velocidad individual femenina: dieciseisavos de final
- Keirin masculino: cuartos de final
- Velocidad individual femenina: octavos de final
Horario de la tarde
- Persecución por equipos femenina: primera ronda
- Velocidad individual femenina: cuartos de final
- Keirin masculino: semifinales
- Persecución por equipos masculina: finales
- Eliminación femenina: final
- Keirin masculino: finales
- Scratch masculino: final
- Persecución por equipos femenina: finales