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Pista

Mundial de Pista Shanghái 2026: oro, arcoíris y récord del mundo para Jonathan Milan en la persecución individual

Publicado

Hace 11 horas

el

El italiano Jonathan Milan se coronó campeón del mundo en Shanghái con récord histórico incluido. (Foto © UCI Track Cycling)
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Pista

Shanghái 2026: Jeffrey Hoogland recupera el trono mundial en el kilómetro con Cristian Ortega en el Top 15

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16 octubre, 2026

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El neerlandés Jeffrey Hoogland volvió a la cima mundial de la mítica prueba del kilómetro. (Foto © UCI Track Cycling)
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Harrie Lavreysen agigantó su leyenda y se coronó campeón mundial del keirin; Cristian Ortega llegó a semifinales

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Hace 1 día

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15 octubre, 2026

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El neerlandés Harrie Lavreysen agigantó su leyenda y se consagró campeón mundial del Kerin. (Foto © UCI Track Cycling)
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Pista

Mundial de Ciclismo en Pista Shanghái 2026: se conocieron a los primeros campeones

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Hace 3 días

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14 octubre, 2026

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La neerlandesa Lorena Wiebes agigantó su leyenda al conquistar su tercer título mundial consecutivo en el scratch. (Foto © UCI Track Cycling)
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