Javier Jamaica se corona campeón del Clásico RCN Sistecrédito 2026; Rodrigo Contreras gana la crono final

El ciclista bogotano Javier Jamaica se consagró campeón del Clásico RCN Sistecrédito 2026, logrando de esta manera suceder en el trono a Diego Camargo. Tras nueve intensos días de competencia a lo largo de la geografía nacional, el corredor del equipo NU Colombia alcanzó su primer título en el prestigioso certamen conocido popularmente como el ‘Duelo de Titanes’.

La hazaña de Jamaica se consolidó definitivamente en las carreteras de Medellín, luego de defender con solidez y categoría el liderato de la clasificación general en la decisiva contrarreloj individual. La destacada actuación de su escuadra en el podio final de la carrera la completó su compañero de equipo, Camilo Ardila (NU Colombia), quien se quedó con el segundo lugar, mientras que Kevin Castillo (Orgullo Paisa) ocupó la tercera casilla tras una reñida disputa con Rodrigo Contreras (NU Colombia).

Por otra parte, el «Duelo de Titanes» premió el talento de las nuevas promesas del pedalismo nacional en sus clasificaciones secundarias. Jaider Muñoz, en representación del Team Sistecrédito, obtuvo el título como el mejor corredor de la categoría Sub-23, en tanto que Michael Moreno, adscrito al equipo EBSA, se llevó los honores al consagrarse como el mejor novato de esta edición.

La emocionante jornada de cierre consistió en una crono final de 17,2 kilómetros que conectó al Edificio Inteligente de EPM con el mítico Alto de Las Palmas. La victoria de la etapa quedó en manos del ciclista Rodrigo Contreras, quien detuvo el cronómetro con un tiempo oficial de 42 minutos y 37 segundos, imponiéndose con autoridad en la jornada de clausura.



Rodrigo Contreras ganó la última etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásico RCN Sistecrédito 2026

Resultados *CRI – Etapa 9 | Medellín › Alto de Las Palmas (17,2 km)

1 Rodrigo Contreras NU Colombia 42:37 2 Wiln Peña Team Sistecredito 0:03 3 Yeison Reyes Orgullo Paisa 0:15 4 Javier Jamaica NU Colombia 0:57 5 Óscar Santiago Garzón GW Erco Sportfitness 0:59 6 Michael Moreno EBSA 1:08 7 Camilo Ardila NU Colombia 1:13 8 Diego Cuervo Tolima es Pasión 1:22 9 Juan Carlos López GW Erco Sportfitness 1:48 10 Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness 2:06

Clasificación General Final