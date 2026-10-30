Carlos Ramírez lidera la Selección Colombia en el cierre de la Copa Mundo de BMX Racing

La Selección Colombia de BMX Racing se encuentra lista para disputar este fin de semana, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, las dos últimas pruebas de la Copa del Mundo 2026. El prestigioso certamen internacional tendrá como escenario la pista de la localidad estadounidense de Sarasota, en el estado de Florida, considerada una de las catedrales de este deporte en Norteamérica.

El combinado nacional acudirá a la cita bajo las órdenes del seleccionador Fabián Hernández. La delegación colombiana está integrada por un total de veintidós deportistas pertenecientes a las categorías élite y sub-23, quienes viajaron con el firme propósito de ser protagonistas en el exigente circuito estadounidense.

Los bicicrosistas colombianos afrontarán la novena y décima válida del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Estas competencias no solo pondrán el broche de oro a la exigente temporada del año en curso, sino que representan una oportunidad inmejorable para seguir acumulando puntos en el escalafón mundial de cara al gran objetivo del ciclo olímpico.

La delegación, que tiene entre sus principales referentes al experimentado medallista olímpico Carlos Ramírez, asume este reto con máxima seriedad. La cita norteamericana adquiere un valor estratégico crucial, debido a que el periodo de obtención de puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya se encuentra en marcha, impulsando a los representantes colombianos a dar su máximo esfuerzo.

Lista de bicicrosistas que estarán en la Copa Mundo de BMX Racing, en Sarasota, Florida

Élites: Jersy Alejandro Andrade, Mateo Carmona, Abraham Munera, Juan Esteban Naranjo, Carlos Ramírez, Juan Velásquez

Sub-23: Juan José Arango, Samuel Cristancho, Sergio Garzón, Isaac Granada, Thomas Martínez, Samuel Marulanda, Esteban Orjuela, Juan Pablo Palacio, Tomás Palmezano, Johan Taquez

Rama Femenina

Élite: Gabriela Bolle

Sub-23: Mariana Agudelo, Valentina Jiménez, Manuela Muñoz, Guadalupe Palacios, Mariana Acevedo, María Antonia Urrego