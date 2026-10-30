BMX
Carlos Ramírez lidera la Selección Colombia en el cierre de la Copa Mundo de BMX Racing
La Selección Colombia de BMX Racing se encuentra lista para disputar este fin de semana, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, las dos últimas pruebas de la Copa del Mundo 2026. El prestigioso certamen internacional tendrá como escenario la pista de la localidad estadounidense de Sarasota, en el estado de Florida, considerada una de las catedrales de este deporte en Norteamérica.
El combinado nacional acudirá a la cita bajo las órdenes del seleccionador Fabián Hernández. La delegación colombiana está integrada por un total de veintidós deportistas pertenecientes a las categorías élite y sub-23, quienes viajaron con el firme propósito de ser protagonistas en el exigente circuito estadounidense.
Los bicicrosistas colombianos afrontarán la novena y décima válida del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Estas competencias no solo pondrán el broche de oro a la exigente temporada del año en curso, sino que representan una oportunidad inmejorable para seguir acumulando puntos en el escalafón mundial de cara al gran objetivo del ciclo olímpico.
La delegación, que tiene entre sus principales referentes al experimentado medallista olímpico Carlos Ramírez, asume este reto con máxima seriedad. La cita norteamericana adquiere un valor estratégico crucial, debido a que el periodo de obtención de puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya se encuentra en marcha, impulsando a los representantes colombianos a dar su máximo esfuerzo.
Lista de bicicrosistas que estarán en la Copa Mundo de BMX Racing, en Sarasota, Florida
Élites: Jersy Alejandro Andrade, Mateo Carmona, Abraham Munera, Juan Esteban Naranjo, Carlos Ramírez, Juan Velásquez
Sub-23: Juan José Arango, Samuel Cristancho, Sergio Garzón, Isaac Granada, Thomas Martínez, Samuel Marulanda, Esteban Orjuela, Juan Pablo Palacio, Tomás Palmezano, Johan Taquez
Rama Femenina
Élite: Gabriela Bolle
Sub-23: Mariana Agudelo, Valentina Jiménez, Manuela Muñoz, Guadalupe Palacios, Mariana Acevedo, María Antonia Urrego
BMX
Juan Camilo Caicedo derrotó al máximo favorito y conquistó la cima del BMX Freestyle colombiano
En una demostración de talento excepcional, el bogotano Juan Camilo Caicedo se coronó como el nuevo campeón nacional élite del BMX Freestyle. La Pista de la Villa Olímpica de Armenia fue el escenario donde el bicicrosista llevó su capacidad física al máximo nivel, cautivando tanto a los jueces como a los asistentes.
Su espectacular presentación en la capital quindiana se caracterizó por una combinación perfecta de dificultad, técnica y fluidez en cada uno de sus trucos. La determinación de Caicedo sobre la bicicleta fue clave para dominar las rampas y conquistar con autoridad la cima del BMX Freestyle colombiano en este certamen nacional.
La competencia mantuvo una alta intensidad hasta el último momento, dejando un podio de altísimo nivel técnico. la medalla de plata quedó en manos del también bogotano Luis Rincón y quien era el máximo favorito, mientras que el tercer escalón y la medalla de bronce la ocupó Sebastián Cuellar, en representación del departamento del Valle.
Con esta victoria, el pedalista de la capital consolida un año extraordinario en su carrera deportiva. El bogotano sumó este título local a una exitosa temporada internacional que incluye su reciente e histórica victoria en el prestigioso MASH Fest en Múnich, Alemania, ratificándolo como una de las principales figuras de esta disciplina en el país.
RESULTADOS RAMA MASCULINA
BMX
Duelo de gemelas en Armenia: Lizsurley superó a Queen Saray y se quedó con el título nacional de BMX
En una vibrante definición que se tomó la pista de la Villa Olímpica de Armenia, la destacada bicicrosista Lizsurley Villegas se consagró campeona nacional de BMX Freestyle, ganándole el duelo a su hermana gemela Queen Saray Villegas.
La competencia, que reunió a los mejores talentos del territorio nacional, ofreció un espectáculo de alto nivel y maniobras extremas. Lizsurley se colgó la medalla de oro tras registrar una brillante puntuación de 89 puntos, gracias a una rutina fluida, técnica y de gran complejidad que deslumbró a los jueces.
El podio de la categoría élite femenina tuvo un marcado acento familiar y una definición de infarto. La medalla de plata fue para su hermana Queen Saray Villegas, quien también firmó una destacada actuación alcanzando los 84 puntos.
Por su parte, la delegación de la capital sumó una alegría gracias a Natalia Espitia, representante de Bogotá, quien se adjudicó la medalla de bronce con una tarjeta de 64 puntos, completando así el cuadro de honor de la cita nacional en territorio quindiano.
RESULTADOS RAMA FEMENINA
BMX
Juan José Velásquez terminó segundo en la séptima ronda de la Copa Mundo de BMX Racing
El bicicrosista antioqueño Juan José Velásquez se subió al podio internacional, tras conquistar la medalla de plata en la séptima ronda de la Copa Mundo UCI de BMX Racing 2026, que se disputó en Chongli, Zhangjiakou, China.
Velásquez protagonizó una destacada actuación en la competencia, al registrar un tiempo de 37.277 segundos, resultado que le permitió finalizar en la segunda posición, por detrás del australiano Joshua Jolly, ganador de la prueba con un registro de 36.436 segundos. El podio lo completó el neerlandés Casper Pipers, tercero con 37.360 segundos.
El resultado representa un importante logro para el BMX Racing colombiano en el circuito internacional, en una temporada que entra en su recta decisiva y en la que cada presentación suma puntos relevantes para la clasificación general.
Cabe destacar que Juan Esteban Naranjo y Jersy Andrade avanzaron hasta las semifinales, mientras que Mateo Carmona y Nicole Foronda llegaron hasta los cuartos de final.
La séptima y octava ronda se desarrollan en el Parque de Deportes Extremos de Ciclismo de Chongli, escenario que recibe por primera vez una competencia de la Copa Mundo UCI de BMX Racing.
La Copa Mundo reúne en China a corredores de diferentes países en las categorías élite masculina, élite femenina, sub-23 masculina y sub-23 femenina. Además, estas competencias adquieren especial relevancia con el inicio del periodo de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Para Juan José Velásquez, es su primera medalla internacional en la categoría élite, que le permite a Colombia volver a figurar entre los protagonistas de una de las principales series del BMX Racing mundial, a la espera de la octava ronda, que cerrará el fin de semana de competencias en territorio chino.
*Con Información de Fedeciclismo