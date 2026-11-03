Alejandro Pamplona liderará las ilusiones del GW Erco Sportfitness en la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026

El GW Erco Sportfitness se prepara para afrontar un nuevo reto deportivo con su participación en la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026, competencia que se disputará del 4 al 8 de noviembre en territorio vallecaucano y que reunirá a 199 corredores, distribuidos en 36 equipos.

Para esta edición, el equipo estará encabezado por Alejandro Pamplona, quien estará rodeado por Daniel Robayo, Danilo Medina, Kevin Peñaloza, Emiliano Álvarez y Santiago Estrada, seis jóvenes ciclistas con buenas actuaciones en lo que va de la temporada.



El equipo juvenil del GW Erco Sportfitness se destacó en carreras venezolanas. (Foto © Luis Gaitán)

Como parte de la preparación para esta carrera, el equipo realizó una concentración durante una semana en Antioquia, antes de desplazarse al Valle del Cauca para afrontar las cinco jornadas de competencia.

Desde la dirección deportiva destacaron la importancia de continuar acompañando el proceso de formación de los jóvenes talentos y de brindarles experiencias que contribuyan a su crecimiento deportivo.



Alejandro Pamplona, el jefe de filas del GW Erco Sportfitness para la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)

“Vamos con Alejandro Pamplona como capo de nuestro equipo, un muchacho al que también le estamos haciendo el proceso y que estuvo en el Mundial. Es una carrera bonita, me gusta estar pendiente de estos muchachos porque pienso que son el futuro del ciclismo colombiano”, expresó Luis Alfonso Cely director deportivo del GW Erco Sportfitness.

La primera etapa se disputará este miércoles 4 de noviembre, con salida desde el Parque de Cartago. El recorrido tendrá una distancia de 117,1 kilómetros y pasará por La Paila, La Uribe, Zarzal y el cruce hacia La Victoria, antes de regresar a Zarzal y continuar hasta Roldanillo.

LISTA DE INSCRITOS

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness