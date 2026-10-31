Ruta
La Selección Colombia Junior de Paracycling se pondrá a prueba en la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026
En un hecho sin precedentes para el deporte nacional, la Selección Colombia de Paracycling con el respaldo de Fedeciclismo, Clarus Merquimia y la Fundación Cirec, disputará por primera vez la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026, competencia que se llevará a cabo la próxima semana en el departamento del Valle del Cauca del 4 al 8 de noviembre.
Este hito representa un avance fundamental en la inclusión y el fortalecimiento de la categoría juvenil dentro del paraciclismo colombiano, permitiendo a los atletas medirse en una de las pruebas de ruta más exigentes del calendario nacional.
La representación tricolor estará integrada por cuatro deportistas: Johan Muñoz y Johan Díaz, de la categoría C4, y los hermanos Juan y Julián Cortés, de la categoría C5, quienes estarán acompañados en la dirección técnica por el Seleccionador Nacional Jaime Ramírez.
El debut del equipo en la Vuelta Juvenil 2026 es posible gracias al trabajo articulado de la Federación Colombiana de Ciclismo, el patrocinio de Clarus Merquimia y de la Fundación Cirec, instituciones comprometidas con el desarrollo integral y el impulso del talento deportivo adaptado en Colombia.
Cabe destacar que, para la temporada 2024, una Selección Colombia Prejuvenil hizo parte de la Vuelta del Futuro y que de ese grupo, dos corredores (Johan Díaz y Julián Cortés) volverán a competir en una ronda nacional convencional, como reflejo del trabajo que se realiza en las bases del ciclismo colombiano y como inspiración a las nuevas generaciones de deportistas paralímpicos en todo el territorio nacional.
Listado de Inscritos para la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026
Ruta
Vuelta al Uruguay Femenina: Florencia Revetria se queda con la contrarreloj y acaricia el título
La ciclista uruguaya Florencia Revetria (Armonía Cycles Club) dio un golpe de autoridad definitivo este sábado al adjudicarse la segunda y penúltima etapa de la Vuelta al Uruguay Femenina 2026, una contrarreloj individual de 11 kilómetros con inicio y final en el Salto del Penitente, ubicado en el departamento de Lavalleja.
Revetria detuvo el cronómetro en un tiempo imbatible para sus rivales, superando en un emocionante y cerrado duelo a la paraguaya Agua Marina Espínola (Selección de Paraguay), quien tuvo que conformarse con la segunda plaza a 14 segundos de diferencia. El podio del día lo completó la brasilera Fanny Radatz (Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF), con un retraso de 31 segundos respecto a la ganadora.
Con este triunfo, la pedalista charrúa no solo ratificó su gran momento de forma, sino que convirtió en la nueva líder, arrebatándole la primera posición a la argentina Maribel Aguirre (Team Raleigh), a falta de una sola jornada para el cierre de la competencia.
El día de mañana Revetria defenderá el liderato en la tercera y última etapa, un trazado ondulado de 100 kilómetros entre Minas y Maldonado, donde conoceremos a la primera campeona esta Vuelta histórica.
Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina (2.2)
Resultados Etapa 2 (CRI) | Salto Del Penitente – Salto Del Penitente (11km)
|1
|Florencia Revetria
|Armonía Cycles Club
|15:41
|2
|Agua Marina Espínola
|Paraguay
|0:14
|3
|Fanny Radatz
|Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF
|0:31
|4
|Agostina Fagnani
|Unión Ciclista Maragata
|0:40
|5
|Luciana Wynants
|Armonía Cycles Club
|0:41
|6
|Paola Silva
|Armonía Cycles Club
|1:24
|7
|Maribel Aguirre
|Team Raleigh
|1:26
|8
|Cala Bocchino
|Trans Don Anibal – Damico
|1:30
|9
|Mariana Cassol
|Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF
|1:46
|10
|Araceli Bureaux
|Team Raleigh
|2:01
Clasificación General Individual
|1
|Florencia Revetria
|Armonía Cycles Club
|3:01:47
|2
|Agua Marina Espínola
|Paraguay
|0:21
|3
|Fanny Radatz
|Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF
|0:34
|4
|Luciana Wynants
|Armonía Cycles Club
|0:48
|5
|Agostina Fagnani
|Unión Ciclista Maragata
|0:56
|6
|Maribel Aguirre
|Team Raleigh
|1:24
|7
|Sofía Martelli
|Team Raleigh
|2:25
|8
|Cala Bocchino
|Trans Don Anibal – Damico
|2:51
|9
|Paola Silva
|Armonía Cycles Club
|2:54
|10
|Mariana Cassol
|Avaí F.C – FME Florianópolis – APGF
|3:19
Ruta
El ciclismo de ruta colombiano ya tiene sus dos nombres para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Dos jóvenes ciclistas fueron escogidos para representar a Colombia en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, un evento histórico que se celebrará desde hoy hasta el 13 de noviembre. Juan Esteban Sánchez y Salomé Vargas han sido los pedalistas seleccionados para vestir los colores nacionales en la modalidad de ciclismo de ruta. Ambos deportistas, que asumen el reto de competir al más alto nivel en un escenario sin precedentes para el olimpismo juvenil, competirán en la contrarreloj individual.
La delegación colombiana está conformada por un selecto grupo de 22 deportistas de distintas disciplinas, integrado por 10 mujeres y 12 hombres. Esta competencia adquiere un significado especial a nivel global, ya que Dakar 2026 se convertirá oficialmente en el primer evento olímpico en la historia que se celebre en territorio africano. El certamen promete ser una vitrina excepcional para las futuras estrellas del deporte mundial.
De los 22 atletas convocados que viajarán a territorio africano, 16 de ellos se han consolidado gracias a su paso por los programas de formación y desarrollo del Ministerio del Deporte. Esto demuestra la efectividad de los procesos de detección de talentos en las regiones colombianas.
Con las maletas llenas de ilusiones, el ciclismo de ruta colombiano buscará ratificar su prestigio internacional en las carreteras senegalesas. La presencia de Sánchez y Vargas en las justas de la juventud ratifica el recambio generacional de una de las disciplinas que más glorias le ha entregado al país, encendiendo la expectativa de todo un país que seguirá de cerca cada pedalazo.
Hay que tener en cuenta, que los dos jóvenes pedalistas que nos van a representar en las justas olímpicas deben ser nacidos en estas fechas: entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009.
Ruta
Ciclo-Retro: un repaso a todos los títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Guatemala
La Vuelta a Guatemala, que este año disputa su sexagésima quinta edición, cuenta con grandes actuaciones de los escarabajos, quienes han sido protagonistas de primer orden a lo largo de su historia, por eso es bueno recordarla.
La prestigiosa carrera centroamericana, que llegó al mundo del ciclismo en 1957, cuenta con 27 títulos colombianos. El antioqueño Hernán Medina Calderón fue el primer corredor nacional en ganarla en 1958.
Los pedalistas de Colombia a lo largo de todas las ediciones que se han disputado consiguieron hacer en 15 ocasiones el 1-2-3 en la historia de la ronda guatemalteca. La última vez fue el año pasado con Óscar Santiago Garzón 1°, Carlos Gutiérrez 2° y Cristian Camilo Muñoz 3°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de todos los títulos de los colombianos, en una de las carreras más importantes de Centroamérica y que actualmente hace parte del calendario UCI.
TÍTULOS COLOMBIANOS EN LA VUELTA A GUATEMALA
2025 🥇 Óscar Santiago Garzón🥈 Carlos Gutiérrez 🥉 Cristian Muñoz
2024 🥇 Róbinson López 🥈 Mardoqueo Vásquez 🥉 David González
2014 🥇 Alex Cano 🥈 Francisco Colorado 🥉 Óscar Sevilla
2013 🥇 Óscar Sánchez 🥈 Jonathan Millán 🥉 Juan Sebastián Tamayo
2012 🥇 Ramiro Rincón 🥈 Freddy Piamonte 🥉 Román Villalobos
2010 🥇 Giovanni Báez 🥈 Juan Pablo Suárez 🥉 Francisco Colorado
2003 🥇 César Salazar 🥈 Julio César Rangel 🥉 Mauricio Ortega
2002 🥇 Víctor Hugo González 🥈 José Daniel Bernal 🥉 Amílcar Gramajo
2001 🥇 Gregorio Ladino 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Álvaro Lozano
1998 🥇 Ismael Sarmiento 🥈 Ubaldo Mesa 🥉 Julio César Rangel
1996 🥇 Graciano Fonseca 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Raúl Gómez Suárez
1995 🥇 Jairo Hernández 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Luis Cárdenas
1993 🥇 José Robles 🥈 Luis Cárdenas 🥉 José Castelblanco
1992 🥇 José Castelblanco 🥈 Jair Bernal 🥉 Hugo Bolívar
1990 🥇 Adolfo Rico 🥈 Raúl Gómez 🥉 Edín Roberto Nova
1989 🥇 Dinael Vargas 🥈 Edín Roberto Nova 🥉 Jair Bernal
1987 🥇 Orlando Castillo 🥈 Jair Bernal 🥉 Dubán Ramírez
1986 🥇 Josué López 🥈 Juan Carlos Arias 🥉 Marco Quezada
1985 🥇 Héctor Julio Patarroyo 🥈 Robenson Pacheco 🥉 Andrés Brenes
1982 🥇 Rafael Tolosa 🥈 Martín Ramírez 🥉 Jesús María Segura
1980 🥇 Samuel Cabrera 🥈 Israel Corredor 🥉 Antônio Silvestre
1977 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Carlos Julio Siachoque 🥉 Luis Enrique Murillo
1976 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Wilfredo Insuasti 🥉 Carlos Julio Siachoque
1973 🥇 Luis Leonardo Tovar 🥈 Carlos Campaña 🥉 Alberto Duarte
1964 🥇 Rubén Darío Gómez 🥈 Pablo Hernández 🥉 Juan Pontaza
1960 🥇 Jorge Alfonso Luque 🥈 Eduardo Bustos 🥉 Aureliano Cuque
1958 🥇 Hernán Medina Calderón 🥈 Honorio Rúa 🥉 Roberto Buitrago